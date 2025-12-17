ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum văd antreprenorii anul 2026. Laura Baldini, fondatoarea brandului ce îi poartă numele: „După ani de creşteri chiar şi cu peste 10%, ne aşteptăm la o stagnare anul viitor“

Antreprenorii se uită cu îngri­jorare la anul care stă să vină şi se pre­gătesc pentru stagnări sau chiar scă­deri ale businessului. Anul 2025 a fost unul dificil, însă a adus pe alocuri creşteri pentru mediul de afaceri autohton. Perspectivele pentru anul următor sunt ceva mai sumbre, consi­deră Laura Baldini, fondatoarea bran­dului românesc de ciorapi ce îi poartă numele. Ea se aşteaptă, pentru prima dată după ani de creştere, la o stagnare a vânzărilor.

