Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?”

18:00

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se gândeşte să-l transfere pe fundaşul dreapta Brooke Norton-Cuffy, de la Genoa, pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries în perioada în care acesta va lipsi din cauza unei accidentări, informează site-ul Football Italia. Inter începe să ia în considerare opţiunile pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries, despre care se aşteaptă să nu fie disponibil timp de câteva luni după operaţie, iar presa italiană sugerează că nerazzurrii ar putea