Roxana Crăciun, Medicover: Retenţia angajaţilor ţine foarte mult şi de zona de emoţii. Anul viitor trebuie să formăm lideri pe conceptul de leadership emoţional

România şi Bulgaria sunt ţările din portofoliul NEPI Rockcastle în care clienţii petrec cel mai mult timp în centrele comerciale. „Statistica ne spune că stă cel puţin o oră, o oră şi un sfert, în medie. Şi timpul a cres­cut“, explică Marius Barbu, group asset management director al NEPI Rockcastle, în cadrul emisiunii ZF Live. Comportamentul de consum s-a schimbat fundamental în ultimii ani, iar fenomenul window shopping, prin care oamenii se plimbau prin mall pentru a vedea vitrinele şi a decide ce să cumpere, a dispărut aproape complet.