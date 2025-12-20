Trump susţine că l-a ameninţat pe Macron şi l-a forţat să crească preţurile la medicamente în Franţa
Ziarul Financiar, 20 decembrie 2025 20:30
Preşedintele american Donald Trump susţine că l-a ameninţat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, şi l-a forţat să crească preţurile la medicamente în Franţa. Reprezentanţii administraţiei prezidenţiale de la Paris au negat informaţia.
• • •
Consumul de alcool de sărbători. Este sigur să bei mai mult decât de obicei în perioada festivă? # Ziarul Financiar
Băutul ocazional în exces, mai ales de sărbători, poate avea riscuri pentru sănătate, în special pe termen scurt, chiar dacă nu se întâmplă des.
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunţă că drone cu rază lungă au distrus două avioane de vânătoare ruseşti Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată, într-un nou atac asupra infrastructurii militare ruse din peninsulă.
Care sunt principalele destinaţii pentru produsele româneşti şi riscurile dependenţei economice # Ziarul Financiar
România exportă majoritatea bunurilor în Uniunea Europeană, mai ales în Germania. Totuşi, importă mai mult decât vinde, ceea ce creează un deficit economic mare. Cele mai mari scăderi au fost la cereale şi componente industriale.
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu mese mai bogate, însă există un secret care odată pus în aplicare, pot fi savurate preparatele tradiţionale fără a exista disconfort.
Peste 50 de tone de petarde şi artificii, confiscate de poliţişti înainte de sărbători # Ziarul Financiar
Peste 50 de tone de petarde şi artificii au fost confiscate de poliţişti, la nivel naţional, în pragul sărbătorilor de iarnă, în cadrul acţiunii „PIROTEHNIC”, una dintre cele mai ample operaţiuni de combatere a comerţului ilegal cu materiale pirotehnice din ultimii ani.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu: Peste 60% din bugetul Capitalei se duce pe transport, termoficare şi plăţi sociale # Ziarul Financiar
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că bugetul Bucureştiului a ajuns într-un punct critic, în care majoritatea banilor merg pe subvenţii, datorii şi cheltuieli obligatorii, lăsând foarte puţin spaţiu pentru investiţii sau dezvoltare.
Nicuşor Dan, despre scandalul din Justiţie: „Am primit sute de pagini de materiale relevante” # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă că analizează în acest weekend sute de pagini de documente transmise de magistraţi privind problemele din justiţie, urmând ca luni seara să prezinte concluziile după consultările programate la Palatul Cotroceni.
Selly respinge acuzaţiile Rise Project: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă” # Ziarul Financiar
Youtuberul şi antreprenorul Andrei Şelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, a publicat un videoclip amplu pe YouTube respinge acuzaţiile din investigaţia Rise Project, intitulată „Planeta Beach Please”.
Analiză ZF. Cum s-a văzut imediat impactul majorării TVA şi al celorlalte măsuri fiscale în consum: Incertitudinea a pus stăpânire pe coşul de cumpărături înainte ca inflaţia să salte prea mult # Ziarul Financiar
Bunurile de larg consum, mai exact alimentele, băuturile, produsele de îngrijire personală şi cele de îngrijire a locuinţei, se găsesc cel mai des în coşul de cumpărături al clienţilor. Sunt acele bunuri considerate a fi „de necesitate“. De aceea, evoluţia vânzării lor reprezintă un foarte bun indicator pentru apetitul de consum al oamenilor.
Un milion de lire sterline din averea fraţilor Tate, folosit pentru combaterea violenţei # Ziarul Financiar
Suma de peste un milion de lire sterline, din conturile bancare din Devon ale fraţilor Tate, va fi utilizată pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor.
Triplul campion de Grand Slam Stanislas Wawrinka a anunţat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Tenismenul elveţian, care va împlini 41 de ani în martie, spune că îşi doreşte să încheie cariera „în cel mai bun mod posibil”.
Cum mai merg asigurările auto facultative? Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la aproape 2 mld. lei în S1/2025, în creştere anuală cu 7%. Omniasig conduce încă topul Casco, dar Groupama se apropie tot mai mult. Allianz-Ţiriac completează podiumul # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la finalul primului semestru (S1) din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de aproape 2 mld. lei, în creştere cu 7% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primul semestru din 2025.
Secretarul de stat american Marco Rubio: Relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune # Ziarul Financiar
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.
Piaţa de modă continuă să atragă nume noi deşi inflaţia a pus frână consumului. Brandul de echipamente sportive Lululemon şi grecii de la Anna Maria Mazaraki intră pe piaţă, în timp ce Primark accelerează expansiunea # Ziarul Financiar
Românii cheltuie anual 5-6 mld. euro pe haine, pantofi, echipamente sportive şi accesorii, aceasta fiind una dintre cele mai competitive pieţe din economie, cu sute ori poate chiar mii de branduri – în special străine, dar şi româneşti – care se luptă pentru banii consumatorilor.
Unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din al doilea val este aproape gata. OX2: Am montat şi ultima turbină la Green Breeze, Galaţi. Energia produsă de acest proiect va putea alimenta circa 51.000 de gospodării # Ziarul Financiar
Ultima turbină din cele 16 a fost montată în parcul eolian Green Breeze din Galaţi, astfel că proiectul este foarte aproape de a injecta energie în sistemul energetic naţional.
Francezii de la VINCI, majorare de capital de 600 mil. lei în VINCI Energies, braţul care i-a preluat pe clujenii de la Energobit. EnergoBit are 900 de specialişti la nivel naţional, inclusiv 270 de ingineri, care se vor alătura celor 1.500 de angajaţi care fac deja parte din reţeaua VINCI Energies România # Ziarul Financiar
Pe 10 decembrie, VINCI Energies a anunţat finalizarea achiziţiei grupului antreprenorial Energobit, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzacţii de anul acesta.
Roxana Crăciun, Medicover: Retenţia angajaţilor ţine foarte mult şi de zona de emoţii. Anul viitor trebuie să formăm lideri pe conceptul de leadership emoţional # Ziarul Financiar
Retenţia angajaţilor nu mai este doar o chestiune de pachete salariale, beneficii sau planuri de carieră, ci ţine tot mai mult de capacitatea liderilor de a înţelege emoţiile, contextul personal şi nevoile reale ale oamenilor din organizaţie.
Cât de îndatorate sunt populaţia, dar şi companiile din România faţă de alte ţări europene. România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu o îndatorare a sectorului real de sub 41% din PIB, la o distanţă considerabilă faţă de media europeană de peste 115%, în condiţiile în care şi la intermedierea financiară România este la coada topului UE # Ziarul Financiar
România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE), cu o îndatorare a sectorului real de 40,7% din PIB, la o distanţă considerabilă faţă de media europeană de 115,3%, conform datelor BNR pentru finalul primului semestru din acest an. Această situaţie este corelată cu faptul că şi în privinţa intermedierii financiare România este la coada topului UE, atât după ponderea creditelor în PIB (24-26% din PIB), cât şi sub aspectul ponderii activelor în PIB (circa 50% din PIB).
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru / Aveţi încredere că în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu a depus jurământul de învestitură ca primar general şi a anunţat că prioritatea mandatului său va fi stabilizarea financiară a oraşului şi construirea unei majorităţi largi în Consiliul General. Bucureştiul se află într-o situaţie dificilă şi are nevoie de reforme rapide, spune el.
Valentin Ionescu, preşedintele Institutului Financiar Român: Peste 30.000 de persoane au participat la programele ISF. Educaţia financiară duce la îmbunătăţirea accesului la finanţare, un comportament responsabil de economisire şi o deschidere mai mare către antreprenoriat şi investiţii # Ziarul Financiar
