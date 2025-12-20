Peste 50 de tone de petarde şi artificii, confiscate de poliţişti înainte de sărbători

00:15

România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE), cu o îndatorare a sectorului real de 40,7% din PIB, la o distanţă considerabilă faţă de media europeană de 115,3%, conform datelor BNR pentru finalul primului semestru din acest an. Această situaţie este corelată cu faptul că şi în privinţa intermedierii financiare România este la coada topului UE, atât după ponderea creditelor în PIB (24-26% din PIB), cât şi sub aspectul ponderii activelor în PIB (circa 50% din PIB).