Peste 50 de tone de petarde şi artificii, confiscate de poliţişti înainte de sărbători

Ziarul Financiar, 20 decembrie 2025 14:30

Peste 50 de tone de petarde şi artificii au fost confiscate de poliţişti, la nivel naţional, în pragul sărbătorilor de iarnă, în cadrul acţiunii „PIROTEHNIC”, una dintre cele mai ample operaţiuni de combatere a comerţului ilegal cu materiale pirotehnice din ultimii ani.

Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:15
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu: Peste 60% din bugetul Capitalei se duce pe transport, termoficare şi plăţi sociale Ziarul Financiar
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că bugetul Bucureştiului a ajuns într-un punct critic, în care majoritatea banilor merg pe subvenţii, datorii şi cheltuieli obligatorii, lăsând foarte puţin spaţiu pentru investiţii sau dezvoltare.
14:15
Nicuşor Dan, despre scandalul din Justiţie: „Am primit sute de pagini de materiale relevante” Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă că analizează în acest weekend sute de pagini de documente transmise de magistraţi privind problemele din justiţie, urmând ca luni seara să prezinte concluziile după consultările programate la Palatul Cotroceni.
Acum 2 ore
13:45
Selly respinge acuzaţiile Rise Project: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă” Ziarul Financiar
Youtuberul şi antreprenorul Andrei Şelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, a publicat un videoclip amplu pe YouTube respinge acuzaţiile din investigaţia Rise Project, intitulată „Planeta Beach Please”.
13:15
Analiză ZF. Cum s-a văzut imediat impactul majorării TVA şi al celorlalte măsuri fiscale în consum: Incertitudinea a pus stăpânire pe coşul de cumpărături înainte ca inflaţia să salte prea mult Ziarul Financiar
Bunurile de larg consum, mai exact ali­mentele, băutu­ri­le, produsele de în­gri­jire per­sonală şi cele de îngri­jire a locuinţei, se găsesc cel mai des în co­şul de cumpărături al clienţi­lor. Sunt a­cele bunuri considerate a fi „de ne­­ce­sitate“. De aceea, evoluţia vân­­ză­rii lor reprezintă un foarte bun indi­cator pentru apetitul de consum al oamenilor.
Acum 4 ore
12:00
Un milion de lire sterline din averea fraţilor Tate, folosit pentru combaterea violenţei Ziarul Financiar
Suma de peste un milion de lire sterline, din conturile bancare din Devon ale fraţilor Tate, va fi utilizată pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor.
12:00
Programul marilor lanţuri de magazine de Crăciun 2025 Ziarul Financiar
11:15
Când se deschid cei 50 de kilometri din autostrada A7 Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:45
Stanislas Wawrinka îşi anunţă retragerea din tenis: „2026 va fi ultimul meu an” Ziarul Financiar
Triplul campion de Grand Slam Stanislas Wawrinka a anunţat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Tenismenul elveţian, care va împlini 41 de ani în martie, spune că îşi doreşte să încheie cariera „în cel mai bun mod posibil”.
10:30
Cum mai merg asigurările auto facultative? Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la aproape 2 mld. lei în S1/2025, în creştere anuală cu 7%. Omniasig conduce încă topul Casco, dar Groupama se apropie tot mai mult. Allianz-Ţiriac completează podiumul Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la finalul primului semestru (S1) din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de aproape 2 mld. lei, în creştere cu 7% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primul semestru din 2025.
10:15
Consiliul UE susţine euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline Ziarul Financiar
10:15
Secretarul de stat american Marco Rubio: Relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune Ziarul Financiar
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.
09:45
Serviciile americane: Planurile lui Putin privind Ucraina rămân neschimbate Ziarul Financiar
09:45
Costurile privind războiul din Ucraina, dezvăluite pentru prima dată de un raport bugetar al Rusiei Ziarul Financiar
09:15
Veşti bune pentru milioane de salariaţi: Angajaţii care vor avea parte de o minivacanţă de patru zile Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:30
Motorină versus benzină – cine câştigă „războiul” carburanţilor? Atenţie, şoferi: Cum se poate afla unde este cel mai mic preţ la carburanţi Ziarul Financiar
07:45
Mai aveţi zile de concediu din 2025? Vedeţi aici când se poate recupera concediul de odihnă pe care nu l-aţi luat anul acesta Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Guvernul anunţă că a patra cerere de plată PNRR, în valoare de 2,62 mld. euro, a fost depusă oficial vineri Ziarul Financiar
00:15
Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial ca noul ambasador al SUA în România. ”Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri” Ziarul Financiar
00:15
Piaţa de modă continuă să atragă nume noi deşi inflaţia a pus frână consumului. Brandul de echipamente sportive Lululemon şi grecii de la Anna Maria Mazaraki intră pe piaţă, în timp ce Primark accelerează expansiunea Ziarul Financiar
Românii cheltuie anual 5-6 mld. euro pe haine, pantofi, echipamente sportive şi accesorii, aceasta fiind una dintre cele mai competitive pieţe din economie, cu sute ori poate chiar mii de branduri – în special străine, dar şi româneşti – care se luptă pentru banii consumatorilor.
00:15
Unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din al doilea val este aproape gata. OX2: Am montat şi ultima turbină la Green Breeze, Galaţi. Energia produsă de acest proiect va putea alimenta circa 51.000 de gospodării Ziarul Financiar
Ultima turbină din cele 16 a fost montată în parcul eolian Green Breeze din Galaţi, astfel că proiectul este foarte aproape de a injecta energie în sistemul energetic naţional.
00:15
Francezii de la VINCI, majorare de capital de 600 mil. lei în VINCI Energies, braţul care i-a preluat pe clujenii de la Energobit. EnergoBit are 900 de specialişti la nivel naţional, inclusiv 270 de ingineri, care se vor alătura celor 1.500 de angajaţi care fac deja parte din reţeaua VINCI Energies România Ziarul Financiar
Pe 10 decembrie, VINCI Energies a anunţat finalizarea achiziţiei grupului antreprenorial Energobit, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzacţii de anul acesta.
00:15
Roxana Crăciun, Medicover: Retenţia angajaţilor ţine foarte mult şi de zona de emoţii. Anul viitor trebuie să formăm lideri pe conceptul de leadership emoţional Ziarul Financiar
Retenţia angajaţilor nu mai este doar o chestiune de pachete salariale, beneficii sau planuri de carieră, ci ţine tot mai mult de capacitatea liderilor de a înţelege emoţiile, contextul personal şi nevoile reale ale oamenilor din organizaţie.
00:15
Cât de îndatorate sunt populaţia, dar şi companiile din România faţă de alte ţări europene. România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu o îndatorare a sectorului real de sub 41% din PIB, la o distanţă considerabilă faţă de media europeană de peste 115%, în condiţiile în care şi la intermedierea financiară România este la coada topului UE Ziarul Financiar
România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE), cu o îndatorare a sectorului real de 40,7% din PIB, la o distanţă considerabilă faţă de media europeană de 115,3%, conform datelor BNR pentru finalul primului semestru din acest an. Această situaţie este corelată cu faptul că şi în privinţa intermedierii financiare România este la coada topului UE, atât după ponderea creditelor în PIB (24-26% din PIB), cât şi sub aspectul ponderii activelor în PIB (circa 50% din PIB).
19 decembrie 2025
23:30
TikTok în pericol. Ce acord au semnat reprezentanţii companiei pentru a evita blocarea reţelei Ziarul Financiar
23:30
Temperaturi mai scăzute şi precipitaţii uşor excedentare în mai multe regiuni ale ţării Ziarul Financiar
20:00
Compania românească de IT Safetech Innovations îl numeşte la cârmă pe Ionuţ Georgescu. „Cunosc în profunzime organizaţia, oamenii şi modul în care lucrăm” Ziarul Financiar
19:30
Telecabina de pe Tâmpa din Braşov ar putea fi un motor de creştere al turismului din oraş: „Suntem singura telecabină din Europa care merge şi noaptea”, a spus azi George Copos la deschiderea oficială a restaurantului Panoramic de pe vârful Tâmpa din Braşov Ziarul Financiar
19:30
Ţară mare, ambiţii mici? Ziarul Financiar
19:15
Discuţie în 2023 între o companie de recrutare şi un IT-ist: „Ce ofertă îmi faceţi? 6.000 de euro? Umilitor!“ Ce ofertă este acum, în 2025? Ziarul Financiar
19:00
BREAKING. Tranzacţia prin care grupul ungar MVM preia E.ON a picat. „Ne pare rău că guvernul român nu a susţinut această tranzacţie” Ziarul Financiar
18:45
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru / Aveţi încredere că în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu a depus jurământul de învestitură ca primar general şi a anunţat că prioritatea mandatului său va fi stabilizarea financiară a oraşului şi construirea unei majorităţi largi în Consiliul General. Bucureştiul se află într-o situaţie dificilă şi are nevoie de reforme rapide, spune el.
18:15
Încă 50 de kilometri de autostradă înainte de Crăciun. Secţiunea dintre Focşani şi Adjud din A7 urmează să fie deschisă circulaţiei. „Moldova are acum autostradă reală şi perspective economice concrete” Ziarul Financiar
18:00
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu a depus jurământul de învestitură ca primar general şi a anunţat că prioritatea mandatului său va fi stabilizarea financiară a oraşului şi construirea unei majorităţi largi în Consiliul General. Bucureştiul se află într-o situaţie dificilă şi are nevoie de reforme rapide, spune el.
17:45
Mai rezistă Occidentul în China? Acţiunile Nike scad cu 10% după ce producătorul de echipamente sportive a dezamăgit investitorii cu rezultatele slabe din China Ziarul Financiar
17:00
Când devine creditul ipotecar „prietenos” din nou. Care sunt semnalele pentru 2026 Ziarul Financiar
17:00
Bursă. Horia Braun, CEO al Erste Asset Management: „Legea” compensaţiei în economia românească Ziarul Financiar
15:15
Cristian Bichi, BNR: Fraude şi înşelătorii financiare online. Care sunt noile recomandări ale Autorităţilor Europene de Supraveghere Ziarul Financiar
15:15
Gemma Webb pleacă de la conducerea RetuRO la trei ani după ce a lansat cel mai mare proiect de economie circulară, SGR Ziarul Financiar
15:00
Ministerul Muncii a publicat proiectul de hotărâre de guvern care stabileşte majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026, la 4.325. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat este estimat la 622 milioane lei pentru iulie-decembrie 2026 Ziarul Financiar
Ieri
14:45
Valentin Ionescu, preşedintele Institutului Financiar Român: Peste 30.000 de persoane au participat la programele ISF. Educaţia financiară duce la îmbunătăţirea accesului la finanţare, un comportament responsabil de economisire şi o deschidere mai mare către antreprenoriat şi investiţii Ziarul Financiar
14:45
Cum a trecut cozonacul testul timpului şi al concurenţei cu deserturile internaţionale? ”Cozonacul nu e doar un produs, e un moment” Ziarul Financiar
14:45
Erste Group, proprietarul BCR, a semnat un acord de garantare de 200 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiţi pentru a accelera investiţiile în proiecte de energie eoliană în Uniunea Europeană Ziarul Financiar
14:15
Cât se câştigă în industria de outsourcing? Unele poziţii ajung la salarii de peste 4.200 de euro net pe lună Ziarul Financiar
14:00
Un gigant din turism cu afaceri de 24 mld. euro pariază pe România. Grupul TUI intră direct în piaţa locală, prin divizia din Polonia Ziarul Financiar
14:00
Anii de facultate, în ritm de multinaţională. Cum reuşesc tinerii să conducă asociaţii studenţeşti organizate pe departamente şi cum e să porţi „pălăria” de preşedinte al unei organizaţii la doar 20 de ani? „Totul e organizat ca într-o companie. Avem HR, finanţe, exchange, marketing, evenimente şi PR” Ziarul Financiar
13:45
Bursă. Casa de brokeraj Investimental încheie anul cu 4.500 de clienţi şi 250 mil. lei în portofoliile administrate Ziarul Financiar
13:30
Acţiunile Grup EM au intrat astăzi la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei, după ce compania a atras circa 25 mil. lei în oferta de listare. Plan de măsuri pentru creşterea free float-ului Ziarul Financiar
13:15
Ce cărţi îţi recomandă cei doi co-CEO Connections: Bogdan Florea şi Radu Marcu Ziarul Financiar
13:15
Cristian Bichi, Consilier guvernator BNR: Fraude şi înşelătorii financiare online: noi recomandări ale Autorităţilor Europene de Supraveghere Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
