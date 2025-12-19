Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial ca noul ambasador al SUA în România. ”Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”
Ziarul Financiar, 20 decembrie 2025 00:15
Piaţa de modă continuă să atragă nume noi deşi inflaţia a pus frână consumului. Brandul de echipamente sportive Lululemon şi grecii de la Anna Maria Mazaraki intră pe piaţă, în timp ce Primark accelerează expansiunea # Ziarul Financiar
Românii cheltuie anual 5-6 mld. euro pe haine, pantofi, echipamente sportive şi accesorii, aceasta fiind una dintre cele mai competitive pieţe din economie, cu sute ori poate chiar mii de branduri – în special străine, dar şi româneşti – care se luptă pentru banii consumatorilor.
Unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din al doilea val este aproape gata. OX2: Am montat şi ultima turbină la Green Breeze, Galaţi. Energia produsă de acest proiect va putea alimenta circa 51.000 de gospodării # Ziarul Financiar
Ultima turbină din cele 16 a fost montată în parcul eolian Green Breeze din Galaţi, astfel că proiectul este foarte aproape de a injecta energie în sistemul energetic naţional.
Francezii de la VINCI, majorare de capital de 600 mil. lei în VINCI Energies, braţul care i-a preluat pe clujenii de la Energobit. EnergoBit are 900 de specialişti la nivel naţional, inclusiv 270 de ingineri, care se vor alătura celor 1.500 de angajaţi care fac deja parte din reţeaua VINCI Energies România # Ziarul Financiar
Pe 10 decembrie, VINCI Energies a anunţat finalizarea achiziţiei grupului antreprenorial Energobit, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzacţii de anul acesta.
Roxana Crăciun, Medicover: Retenţia angajaţilor ţine foarte mult şi de zona de emoţii. Anul viitor trebuie să formăm lideri pe conceptul de leadership emoţional # Ziarul Financiar
Retenţia angajaţilor nu mai este doar o chestiune de pachete salariale, beneficii sau planuri de carieră, ci ţine tot mai mult de capacitatea liderilor de a înţelege emoţiile, contextul personal şi nevoile reale ale oamenilor din organizaţie.
Cât de îndatorate sunt populaţia, dar şi companiile din România faţă de alte ţări europene. România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu o îndatorare a sectorului real de sub 41% din PIB, la o distanţă considerabilă faţă de media europeană de peste 115%, în condiţiile în care şi la intermedierea financiară România este la coada topului UE # Ziarul Financiar
România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE), cu o îndatorare a sectorului real de 40,7% din PIB, la o distanţă considerabilă faţă de media europeană de 115,3%, conform datelor BNR pentru finalul primului semestru din acest an. Această situaţie este corelată cu faptul că şi în privinţa intermedierii financiare România este la coada topului UE, atât după ponderea creditelor în PIB (24-26% din PIB), cât şi sub aspectul ponderii activelor în PIB (circa 50% din PIB).
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei: Vom avea foarte mult de lucru / Aveţi încredere că în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu a depus jurământul de învestitură ca primar general şi a anunţat că prioritatea mandatului său va fi stabilizarea financiară a oraşului şi construirea unei majorităţi largi în Consiliul General. Bucureştiul se află într-o situaţie dificilă şi are nevoie de reforme rapide, spune el.
Ciprian Ciucu a depus jurământul de învestitură ca primar general şi a anunţat că prioritatea mandatului său va fi stabilizarea financiară a oraşului şi construirea unei majorităţi largi în Consiliul General. Bucureştiul se află într-o situaţie dificilă şi are nevoie de reforme rapide, spune el.
Valentin Ionescu, preşedintele Institutului Financiar Român: Peste 30.000 de persoane au participat la programele ISF. Educaţia financiară duce la îmbunătăţirea accesului la finanţare, un comportament responsabil de economisire şi o deschidere mai mare către antreprenoriat şi investiţii # Ziarul Financiar
Anii de facultate, în ritm de multinaţională. Cum reuşesc tinerii să conducă asociaţii studenţeşti organizate pe departamente şi cum e să porţi „pălăria” de preşedinte al unei organizaţii la doar 20 de ani? „Totul e organizat ca într-o companie. Avem HR, finanţe, exchange, marketing, evenimente şi PR” # Ziarul Financiar
Andrei Văcaru, iO Partners: Investitorii instituţionali din Vest vând în Europa Centrală şi de Est, iar grupurile locale şi regionale cumpără. România, an atipic, fără nicio tranzacţie de peste 100 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din Europa Centrală şi de Est traversează o reconfigurare a fluxurilor de capital: marii investitori instituţionali occidentali sunt în mod preponderent vânzători, în timp ce grupurile locale şi regionale devin tot mai active pe partea de achiziţii.
ZF Live. Marius Barbu, NEPI Rockcastle: Investim 300 mil. euro în extindere mallului Promenada, una dintre cele mai mari extinderi din Europa. Chiar dacă acum este o perioadă mai dificlă, noi credem puternic în România # Ziarul Financiar
România şi Bulgaria sunt ţările din portofoliul NEPI Rockcastle în care clienţii petrec cel mai mult timp în centrele comerciale. „Statistica ne spune că stă cel puţin o oră, o oră şi un sfert, în medie. Şi timpul a crescut“, explică Marius Barbu, group asset management director al NEPI Rockcastle, în cadrul emisiunii ZF Live. Comportamentul de consum s-a schimbat fundamental în ultimii ani, iar fenomenul window shopping, prin care oamenii se plimbau prin mall pentru a vedea vitrinele şi a decide ce să cumpere, a dispărut aproape complet.
Bursă. Acţiunile Grup EM debutează pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti cu angajament privind free-float-ul şi opţiuni de majorare de capital. Oferta de listare derulată între 3 şi 16 octombrie a fost subscrisă în proporţie de 38%. Capitalizare anticipată de circa 600 mil. lei # Ziarul Financiar
Grup EM, grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, îşi va lista astăzi acţiunile pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, conform BVB.
Restaurantul Cambun sau cum încearcă cheful Andrei Chelaru să te reconecteze la o gastronomie aproape neglijată, exact gastronomia românească: Contribuim la comunitatea din care facem parte # Ziarul Financiar
Restaurantul Cambun s-a deschis la jumătatea lunii octombrie, iar scopul lui nu este să aducă ceva nou în Bucureşti. Nu, scopul Cambun este să ne pună faţă în faţă cu mâncarea românească, aceea de care suntem cumva toţi legaţi, dar pe care am neglijat-o.
