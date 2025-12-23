Creșterea prețurilor RCA: încasări și despăgubiri în primele 9 luni

13:10

Proiectul Ordonanței – trenuleț aduce noi reguli pentru companiile de stat, impunând termene stricte pentru aprobarea bugetelor și sancțiuni financiare de până la 60.000 de lei. Conducerea trebuie să respecte avizul AMEPIP pentru indemnizații, iar companiile cu pierderi trebuie să elaboreze planuri de redresare. Noile reguli ale Ordonanței – trenuleț impun termene stricte pentru aprobarea … Articolul Ordonanța înăsprește regulile pentru companiile de stat și impune sancțiuni de 60.000 lei apare prima dată în Main News.