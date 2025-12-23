Fost jucător OM, prins în trafic de droguri: câștiguri rapide în două luni

13:20

Kremlinul a spulberat optimismul după negocierile de la Miami, afirmând că nu există progrese în discuțiile de pace pentru Ucraina. Peskov a pus la îndoială declarațiile oficialilor americani, subliniind complexitatea problemei. Președintele Zelenski a menționat că negocierile se apropie de un rezultat concret, dar provocările persistă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că nu …