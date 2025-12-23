Italianul care a parcurs 240 km pentru a ajuta un român cu afacerea falimentară
MainNews.ro, 23 decembrie 2025 22:20
Un antreprenor italian, Stefano Gamberini, a parcurs 240 de kilometri pentru a-l ajuta pe românul Vasile Potolinca, aflat într-o situație financiară disperată după falimentul afacerii sale. Întâlnirea lor emoționantă a adus lacrimi de bucurie și speranță, iar gestul de solidaritate a fost răsplătit cu un cadou simbolic din partea lui Vasile. Stefano Gamberini a parcurs … Articolul Italianul care a parcurs 240 km pentru a ajuta un român cu afacerea falimentară apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
22:40
Denis Drăguș a decis să se întoarcă la Gaziantep după o perioadă mai puțin reușită la Eyupspor, unde nu a marcat deloc. Atacantul român, sub contract cu Trabzonspor până în 2028, a strălucit la Gaziantep în sezonul anterior, marcând 15 goluri în 35 de meciuri. Ce va urma pentru el în această iarnă? Denis Drăguș … Articolul Denis Drăguș a decis: unde vrea să se transfere după oferte primite? apare prima dată în Main News.
22:40
Accident grav pe autostrada A7 Focșani-Adjud, la scurt timp după inaugurare. O mașină și o dubiță au intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu un TIR. Patru victime au fost transportate la spital, iar traficul a fost redirecționat. A7, parte din Autostrada Moldovei, se extinde la 195 km. Accident grav pe autostrada A7 Focșani-Adjud, la doar câteva … Articolul Accident grav pe A7 Focșani-Adjud, la scurt timp după inaugurare apare prima dată în Main News.
22:40
Autoritățile contactează victimele violenței domestice la 3 zile după ordinul de protecție # MainNews.ro
Victimele violenței domestice vor fi contactate de autorități în maximum 3 zile de la emiterea ordinului de protecție, conform unui nou proiect de lege adoptat de Senat. Proiectul prevede măsuri stricte pentru protecția victimelor și sancțiuni pentru agresori, inclusiv consiliere psihologică obligatorie. Senatul a votat un proiect de lege care obligă autoritățile locale să contacteze … Articolul Autoritățile contactează victimele violenței domestice la 3 zile după ordinul de protecție apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
22:20
Un antreprenor italian, Stefano Gamberini, a parcurs 240 de kilometri pentru a-l ajuta pe românul Vasile Potolinca, aflat într-o situație financiară disperată după falimentul afacerii sale. Întâlnirea lor emoționantă a adus lacrimi de bucurie și speranță, iar gestul de solidaritate a fost răsplătit cu un cadou simbolic din partea lui Vasile. Stefano Gamberini a parcurs … Articolul Italianul care a parcurs 240 km pentru a ajuta un român cu afacerea falimentară apare prima dată în Main News.
22:20
Guvernul alocă aproape 3,3 miliarde lei din fondul de rezervă pentru ministere și alte instituții. Ministerul Sănătății primește 1,9 miliarde lei, iar Ministerul Energiei 473 milioane lei. Alte ministere beneficiază de fonduri pentru echipamente militare, servicii silvice și programe de construcții. Guvernul alocă aproape 3,3 miliarde de lei din fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea … Articolul Guvernul alocă 3,3 miliarde lei din fondul de rezervă pentru ajutoare apare prima dată în Main News.
Acum o oră
22:00
Deputații au adoptat modificările la Legea pensiilor private, eliminând excepția ce permitea pacienților oncologici retragerea integrală a fondurilor. Proiectul reglementează acum plata pensiilor, stipulând o retragere inițială de maximum 30% și restul eșalonat pe o perioadă de opt ani. Decizia CCR subliniază discriminarea. Deputații au votat proiectul privind retragerea banilor din fondurile de pensii private … Articolul Pensiile private: Parlamentul a eliminat excepția pentru pacienții oncologici apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
21:40
Noile impozite și taxe locale din București vor crește semnificativ în 2026, cu majorări de până la 80%, în special pentru impozitele pe clădiri. Taxa turistică de 10 lei/noapte va fi introdusă la cererea hotelierilor. Aflați toate detaliile despre schimbările fiscale din București și cum vă vor afecta. Impozitele pe clădiri din București vor crește … Articolul Impozite și taxe locale București 2026: creșteri de până la 80%! apare prima dată în Main News.
21:40
CFR Cluj, echipa Moșului, își demonstrează sprijinul în perioada Sărbătorilor, devenind ajutoare pentru Moș Crăciun. Jucătorii se pregătesc intens pentru a obține un loc în play-off-ul campionatului după Anul Nou. Descoperă cum se implică echipa în comunitate și antrenamentele specifice din această perioadă. Jucătorii CFR Cluj acționează ca ajutoare pentru Moș Crăciun în perioada sărbătorilor … Articolul CFR Cluj – Echipa Moșului în Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
21:40
Avertisment ISU: Cod galben de ninsori și viscol în România! Vânt puternic și ninsoare viscolită afectează Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Precipitații mixte și strat de zăpadă consistent în perioada Crăciunului. Informați-vă înainte de călătorii și asigurați-vă autovehiculul pentru condiții de iarnă. Cod galben de ninsori și viscol în România, avertizări de la ISU pentru evitarea … Articolul Zăpadă de Crăciun: Avertisment ISU privind ninsorile și viscolul anunțate apare prima dată în Main News.
21:40
Avocatul Cătălin Boacnă a impresionat mediul academic din Franța cu teza sa de doctorat, „Viața privată în era tehnologică, o provocare pentru dreptul penal. Studiu comparativ Franța – România.” Aceasta abordează impactul algoritmilor asupra dreptului penal, subliniind provocările contemporane și necesitatea adaptării legislației. Avocatul ieșean Cătălin Boacnă a susținut cu succes teza de doctorat în … Articolul Dreptul penal și algoritmii: Teza de doctorat a avocatului Cătălin Boacnă apare prima dată în Main News.
21:20
Donald Trump a avertizat că dacă Nicolas Maduro continuă să facă pe durul, va fi ultima oară când o va face. Aceasta declarație vine în contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela, unde Maduro acuză SUA de piraterie de stat. Armada americană a impus blocade și sancțiuni asupra regimului din Caracas. Donald Trump afirmă că … Articolul Ultima oară când liderul venezuelean va juca rolul durului apare prima dată în Main News.
21:00
Rafila: Amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii blochează reformele # MainNews.ro
Alexandru Rafila își exprimă îngrijorarea față de amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii prin proiectul Ordonanței „Trenuleț”. Critica sa vizează impactul negativ asupra reformelor în sănătate și subfinanțarea serviciilor ambulatorii esențiale pentru prevenție și îngrijire. Alexandru Rafila critică amânarea cu un an a majorării punctului pentru medicii din ambulatorii Proiectul Ordonanței „Trenuleț” subminează reformele … Articolul Rafila: Amânarea majorării punctului pentru medicii din ambulatorii blochează reformele apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
20:40
Fostul fotbalist Koke, cunoscut din perioada sa la Olympique Marseille, a fost condamnat pentru conducerea unei rețele internaționale de trafic de droguri. După o carieră de succes, el a fost arestat și a revenit la activitățile ilegale, câștigând sume colosale, dar punându-și viața în pericol. Sergio Contreras Pardo, cunoscut ca Koke, a încheiat cariera de … Articolul Fost jucător OM, prins în trafic de droguri: câștiguri rapide în două luni apare prima dată în Main News.
20:40
Proiectul L485/2025 adoptat de Senat aduce schimbări esențiale în legislația privind violența domestică. Măsuri de protecție mai eficiente pentru victime, ordine de protecție stricte pentru agresori și acces facil la justiție sunt printre principalele noutăți. Decorresponsabilizare pentru agresori prin consiliere psihologică. Proiectul L485/2025 pentru prevenirea violenței domestice a fost adoptat de Senat Victimele vor fi … Articolul Modificări legislative esențiale în prevenirea violenței domestice, adoptate de Senat apare prima dată în Main News.
20:40
98% dintre judecătorii români resimt o campanie publică împotriva justiției, conform unui chestionar al CSM. Aproape două treimi susțin pozițiile oficiale ale Consiliului, în timp ce 8,4% au fost înlocuiți din completuri. Detalii esențiale despre problema încrederii în justiție, află mai multe în articol. Peste 98% dintre judecătorii români au resimțit o campanie publică împotriva … Articolul Reclame și atacuri la justiție: 98% manipulare mediatică apare prima dată în Main News.
20:20
Prețurile RCA au crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului 2025, atingând o medie de 1.328 lei. Venituri din primele de asigurare au crescut cu 11%, iar despăgubirile plătite au crescut cu 23%, ajungând la 4,2 miliarde lei. Autoritatea de Supraveghere Financiară prevestește creșteri și pentru 2026. Prima medie RCA anualizată a crescut … Articolul Creșterea prețurilor RCA: încasări și despăgubiri în primele 9 luni apare prima dată în Main News.
20:10
Vince Zampella, creatorul jocurilor Call of Duty și Battlefield 6, a murit într-un accident tragic pe Angeles Crest Highway, în sudul Californiei. Ferrari-ul său a pierdut controlul la ieșirea dintr-un tunel, lovind o barieră și luând foc. Pasagerul a fost aruncat din mașină și a decedat ulterior la spital. Vince Zampella, creatorul Call of Duty, … Articolul Accident mortal: Pasager proiectat din maşină pe loc apare prima dată în Main News.
20:00
Rupturi în POT și SOS afectează suspendarea lui Nicușor Dan: câte semnături au suveraniștii? # MainNews.ro
Demersul AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan se confruntă cu dificultăți, având nevoie de 155 de semnături. Deși suveraniștii dispun de o treime din mandate, actualele rupturi din POT și SOS limitează progresul, iar numărul actual de semnături este de 120, cu o posibilă creștere la 140. Demersul AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan se … Articolul Rupturi în POT și SOS afectează suspendarea lui Nicușor Dan: câte semnături au suveraniștii? apare prima dată în Main News.
19:40
Administratorii complexului turistic Ferma Dacilor din Tohani au fost trimiși în judecată după un incendiu devastator din 2023, soldat cu opt morți, inclusiv un minor. Acuzațiile includ distrugere din culpă și funcționare fără autorizații legale. Anchetatorii au stabilit grave încălcări ale normelor de securitate. Administratorii complexului turistic Ferma Dacilor din Prahova au fost trimiși în … Articolul Fostii administratori ai Fermei Dacilor, trimisi in judecata sub control judiciar apare prima dată în Main News.
19:40
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a României, s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a discuta despre pașii necesari în procesul de aderare la Uniunea Europeană. România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova, susținând dezvoltarea economică și conectivitatea europeană. Oana Țoiu s-a întâlnit cu Maia Sandu pentru a discuta despre aderarea … Articolul Oana Țoiu: România, partener strategic esențial pentru Moldova apare prima dată în Main News.
19:30
Endrick, atacantul brazilian de 19 ani, a fost împrumutat de la Real Madrid la Olympique Lyon pentru restul sezonului. Venit în 2024, jucătorul a avut puține ocazii în echipa madrilenă și speră să-și relanseze cariera în Ligue 1. Valoarea împrumutului este de un milion de euro. Endrick a fost împrumutat de Real Madrid la Olympique … Articolul Endrick părăsește Real Madrid și se alătură unei noi echipe. apare prima dată în Main News.
19:30
Dorinel Umbrărescu, șeful UMB Spedition, a anunțat finalizarea tronsonului Adjudu Vechi – Săbăoani din autostrada A7 până pe 31 august 2026. Ultima porțiune, Săbăoani – Pașcani, va fi gata în 2027. Proiectul A7 are o lungime totală de 450 km și este finanțat din fonduri PNRR nereturnabile. Dorinel Umbrărescu, șeful UMB Spedition, a făcut o … Articolul Autostrada A7 până la Pașcani: Promisiunea rară a lui Dorinel Umbrărescu apare prima dată în Main News.
19:20
Schimbările salariului minim de la 1 iulie 2026: creșterea la 4.325 lei brut și scăderea sumei neimpozabile la 200 lei vor afecta salariul net și costurile angajatorilor. Angajații vor câștiga 2.699 lei, iar IMM România cere păstrarea sumei de 300 lei neimpozabile pentru a susține veniturile nete. Salariul minim brut va crește la 4.325 lei … Articolul Salariul minim din 1 iulie 2026: impact asupra angajaților și angajatorilor apare prima dată în Main News.
19:10
Rusia ar putea distruge sarcofagul centralei nucleare de la Cernobîl printr-un atac aerian, avertizează directorul instalației, Serhii Tarakanov. Impactul rachetelor sau dronelor ar putea provoca un minicutremur și ar compromite securitatea adăpostului. Nivelul radiațiilor rămâne stabil, dar siguranța este în pericol. Adăpostul antiradiaţie de la centrala din Cernobîl este fragil și poate ceda în cazul … Articolul O lovitură a Rusiei ar putea distruge sarcofagul de la Cernobîl apare prima dată în Main News.
19:00
Deputatul USR Claudiu Năsui critică majorarea cheltuielilor bugetare ale Camerei Deputaților, subliniind paradoxul austerității în contextul creșterii bugetului. Într-o postare, el evidențiază că, în alegerea între austeritate și cheltuieli exuberante, statul nu resimte presiunea economică, iar banii publici sunt folosiți generos. Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat majorările cheltuielilor bugetare ale Parlamentului Cheltuielile de personal … Articolul Deputat atacă cheltuielile Parlamentului: Austeritatea nu e pentru toți apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
18:40
Autoritățile moldovene anunță suplimentarea curselor trenului Chișinău–Iași în perioada sărbătorilor de iarnă. Trenul va circula mai frecvent pe 26-28 decembrie 2025 și 2-11 ianuarie 2026, revenind la programul obișnuit după 16 ianuarie. Calea Ferată din Moldova a luat această decizie din cauza cererii mari din partea călătorilor. Trenul Chișinău–Iași va avea cursuri suplimentare în perioada … Articolul Trenuri suplimentare Chișinău–Iași de sărbători: detalii utile pentru călători apare prima dată în Main News.
18:30
Cristi Chivu, cu probleme înainte de meciul Inter – Atalanta după accidentarea unui jucător # MainNews.ro
Atacantul Ange-Yoan Bonny va rata meciul cu Atalanta din cauza unei entorse la genunchiul stâng, suferită în timpul antrenamentului. Jucătorul în vârstă de 22 de ani, care a marcat cinci goluri în acest sezon, se asteaptă să revină în acțiune în ianuarie 2026. Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, anunță reevaluarea stării sale. Ange-Yoan Bonny … Articolul Cristi Chivu, cu probleme înainte de meciul Inter – Atalanta după accidentarea unui jucător apare prima dată în Main News.
18:30
Ministerul Agriculturii sprijină fermierii români prin APIA cu 263,5 milioane lei pentru motorina utilizată în agricultură. Ajutorul de 2,213 lei/litru va beneficia 15.517 fermieri și este esențial în reducerea costurilor de producție. Plațile directe se vor schimba din 2028, afectând fermierii mari. APIA virează 263,5 milioane lei pentru fermierii români ca ajutor de stat pentru … Articolul Ajutoare APIA pentru fermierii români la final de an apare prima dată în Main News.
18:30
Un susținător al lui Călin Georgescu, Dacian George Pruteanu, a fost condamnat la doi ani cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm la protestul din Piața Victoriei. Incidentul a avut loc pe 10 februarie, iar Curtea de Apel București a majorat pedeapsa inițială. Detalii despre faptele violente și procesul său. Susținător al … Articolul Susținător al lui Călin Georgescu, condamnat după agresarea unui jandarm la protest apare prima dată în Main News.
18:10
Marina americană anunță construcția navelor de război din clasa Trump, menite să întărească supremația militară a SUA. Cu un tonaj de 30.000-40.000 de tone și componente produse în toate cele 50 de state, aceste nave vor integra tehnologii avansate, inclusiv inteligență artificială și arme hipersonice, vizând o flotă modernizată. Navele de război clasa Trump vor … Articolul Navele de război „clasa Trump” ale Marinei americane: de o sută de ori mai puternice apare prima dată în Main News.
18:10
Federația Patronală a Energiei critică Ordonanța – trenuleț, subliniind că inițiativele guvernamentale încalcă principiile bunei guvernări și afectează grav investițiile în sectorul energetic. Solicită o consultare reală și o stabilitate fiscală esențială pentru dezvoltarea economică sustenabilă. Federația Patronală a Energiei critică Ordonanța – trenuleț, invocând lipsa consultării transparente și a dialogului cu mediul economic Menținerea … Articolul Federația Patronală a Energiei contestă Ordonanța: încălcarea bunei guvernări apare prima dată în Main News.
18:00
Cetățenii au decis în ultimul moment pe cine votează, iar principalele probleme din București au fost corupția, traficul și avariile termice. Aproape jumătate dintre respondenți consideră alegerile corecte, dar 52% cred că orașul merge într-o direcție greșită. Încrederea în noul primar Ciprian Ciucu este moderată. Aproape o treime dintre alegători s-au decis în ultima săptămână … Articolul Alegerea cetățenilor la vot și problemele mari ale orașului apare prima dată în Main News.
17:30
Sorin Cârțu a declarat că Universitatea Craiova își propune să câștige titlul în 2026, după ce a terminat anul pe primul loc. Antrenorul subliniază importanța recidivării meciurilor excelente din competiții internaționale pentru a avea șanse mari în campionat. Oltenii vin după o victorie categorică de 5-0 cu Csikszereda. Sorin Cârțu a anunțat obiectivul major al … Articolul Obiectivul Universității Craiova: „Să recidivăm” după primul loc obținut apare prima dată în Main News.
17:30
Românii în 2025: Fruntași pe rețele sociale, dar cu interacțiuni reduse cu autoritățile # MainNews.ro
România se află pe ultimul loc în UE la interacțiunea cu autoritățile online, în timp ce utilizarea rețelelor sociale este în continuă creștere. Cu 95% dintre gospodării conectate la internet în 2025, doar 10% folosesc identitatea electronică. În ciuda acestui decalaj, achizițiile online au crescut semnificativ. România are o rată de conectivitate la internet de … Articolul Românii în 2025: Fruntași pe rețele sociale, dar cu interacțiuni reduse cu autoritățile apare prima dată în Main News.
17:30
Codul de procedură penală a fost modificat pentru a simplifica executările silite, reducând astfel durata proceselor și aglomerarea instanțelor. Proiectul inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc facilitează un sistem de justiție mai rapid și eficient, având în vedere cele 3,5 milioane de dosare aflate pe rol. Camera Deputaților a adoptat modificările la Codul de procedură … Articolul Codul de procedură penală: Executări silite simplificate prin noua lege apare prima dată în Main News.
17:10
Emmanuel Macron a participat la antrenamente cu soldați francezi în Emiratele Arabe Unite, unde a sărbătorit Crăciunul alături de ei. Îmbrăcat în uniformă militară, președintele a ținut un discurs și a reiterat angajamentul Franței în regiunile strategice prin întărirea parteneriatelor de apărare și construcția unui nou portavion. Emmanuel Macron a participat la antrenamente cu soldați … Articolul Emmanuel Macron, antrenament și masă cu soldații din Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Main News.
17:10
Românii pot obține un credit ING personal online în doar 8 minute, fără a merge la bancă. Procesul digital simplificat permite acces la credite 100% online, cu opțiuni de refinanțare și transparență maximă, adaptat nevoilor fiecărui client. Descoperă cum funcționează acest sistem și avantajele sale. ING permite obținerea creditului de nevoi personale în doar 8 … Articolul Procesul personalizat pentru fiecare client în ritmul dorit apare prima dată în Main News.
16:50
AUR a anunțat că nu dispune de semnăturile necesare pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Deputatul Ștefăniță Avrămescu a menționat că grupul își propune să strângă până în februarie cele 155 de semnături necesare pentru inițiativa de suspendare, discutând cu partidele suveraniste. AUR anunță că nu dispune de suficiente semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan Formațiunea … Articolul AUR nu are semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:30
Antonio Cassano critică anul falimentar al echipei Inter, subliniind eliminarea din Supercupa Italiei și umilirea în finala Champions League. Deși consideră că Inter este cea mai puternică echipă din Italia, Cassano afirmă că Cristi Chivu nu și-a pus încă amprenta destul de puternic asupra clubului. Antonio Cassano a declarat că anul lui Inter este „falimentar” … Articolul Inter în colaps: Cum a fost evaluat Cristi Chivu? apare prima dată în Main News.
16:30
Inspectorii ANPC au descoperit nereguli la târgurile de Crăciun, aplicând amenzi de peste 230.000 de lei și eliminând produse neconforme de 22.000 de lei. Principalele probleme includ lipsa identificării produselor și informațiilor corecte pentru consumatori. ANPC va continua controalele pentru siguranța cumpărătorilor. Inspectorii ANPC au aplicat amenzi de peste 230.000 de lei la târgurile de … Articolul Problemele descoperite de ANPC la târgurile de Crăciun apare prima dată în Main News.
16:30
Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat, în legătură cu fapte din dosarul numirilor la Compania Apa Brașov. Alți funcționari sunt, de asemenea, inculpați în acest caz. Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a fost trimis în judecată de DNA pentru … Articolul Vicepreședinte CJ Brașov, acuzat în dosarul numirilor de la Compania Apa apare prima dată în Main News.
16:10
Fostul campion de Formula 1, Michael Schumacher, nu a mai fost văzut în public din 2013. Richard Hopkins, un prieten apropiat, afirmă că nu există așteptări ca acesta să reapară. Schumacher, aflat în îngrijire constantă, este ținut departe de ochii presei din respect pentru familia sa, care păstrează discreția. Michael Schumacher nu a mai apărut … Articolul Ultima dată când l-am văzut: nu ne așteptăm să-l revedem apare prima dată în Main News.
16:10
ANAF a început executarea silită a Gabriel Resources pentru a recupera suma de 46.779.769 lei, reprezentând cheltuieli din arbitrajul internațional legat de blocarea exploatării aurului la Roșia Montană. Acțiunile companiei vor fi sechestrate dacă datoria nu este achitată în termen. România a câștigat recent procesul cu firma canadiană. Gabriel Resources trebuie să plătească statului român … Articolul ANAF a demarat executarea silită împotriva Gabriel Resources pentru 46 milioane lei apare prima dată în Main News.
15:50
Parlamentul României va reduce cu 10% suma forfetară pentru cheltuieli de organizare a birourilor parlamentare, începând cu 2026. Deputații și senatorii vor pierde aproximativ 3.500 de lei lunar, rămânând cu o sumă forfetară de peste 30.000 de lei. Această modificare afectează venitul parlamentarilor, dar nu salariile de bază. Parlamentul va reduce cu 10% suma forfetară … Articolul Reducerea sumelor forfetare pentru deputați și senatori la Parlament apare prima dată în Main News.
15:30
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial în tenis, va disputa un meci demonstrativ cu Joao Fonseca pe 12 decembrie 2026, la Allianz Parque din Sao Paulo. Fonseca a declarat că va fi o plăcere să-l primească pe Alcaraz în Brazilia, după o experiență anterioară împreună în Miami. Carlos Alcaraz va juca un meci demonstrativ cu Joao … Articolul Carlos Alcaraz revine pe stadion: „Te așteptăm cu bucurie, Carlitos” apare prima dată în Main News.
15:30
Noul segment al Autostrăzii Moldovei, între kilometrii 144 și 195, este complet funcțional, extinzând rețeaua de drumuri rapide la peste 1.400 de kilometri. Autoritățile speră ca anul viitor traficul să fie neîntrerupt de la București la Pașcani. Lucrările continuă pentru finalizarea întregului traseu A7. Noul segment al Autostrăzii Moldovei conectează kilometrii 144 și 195 Lungimea … Articolul Autostrada ce scurtează drumul spre Moldova este acum complet funcțională apare prima dată în Main News.
15:10
Un bărbat din La Spezia, Italia, a reușit să circule gratuit pe autostrăzi timp de 14 luni, utilizând bilete demagnetizate. A fost prins după 51 de călătorii fără plată, provocând un prejudiciu de 2.200 de euro companiei Autostrade. Procesul a dus la confiscarea mașinii, dar cazul a fost închis după recuperarea datoriei. Un italian a … Articolul Cum a circulat gratuit pe autostradă în Italia timp de 14 luni apare prima dată în Main News.
15:10
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat controale la târgurile de Crăciun, aplicând amenzi de peste 230.000 de lei pentru nereguli precum lipsa etichetării produselor și informații insuficiente. 41 de amenzi contravenționale au fost impuse, iar produse neconforme au fost oprite de la vânzare. ANPC a verificat târgurile de Crăciun între 15-19 decembrie Au … Articolul ANPC a descoperit nereguli la târgurile de Crăciun și a aplicat amenzi apare prima dată în Main News.
15:10
Soldații ruși au atacat localitatea Hrabovske, după ce au răpit 52 de săteni, majoritatea persoane în vârstă. Luptele continuă în zonă, iar președintele ucrainean Zelenski confirmă că localnicii au fost luați prizonieri. Forțele ucrainene se pregătesc să-și restabilească controlul asupra satului. Soldații ruși au atacat brusc localitatea Hrabovske din regiunea Sumî Aproximativ 100 de soldați … Articolul Răpirea a 50 de săteni: soldații ruși atacă Hrabovske în miez de noapte apare prima dată în Main News.
14:50
Românii cheltuie mai puțin de Crăciun în 2025, conform unui sondaj Avangarde. 25% dintre respondenți vor cheltui mult mai puțin, majoritatea alegând să petreacă sărbătorile acasă. Veniturile au scăzut pentru 43% dintre participanți, iar perspectiva financiară pentru 2026 rămâne pesimistă. 25% dintre români vor cheltui mult mai puțin de Crăciun în 2025 43% dintre respondenți … Articolul Românii cheltuie mai puțin pe masa și cadouri de Crăciun în 2025, sondaj Avangarde apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.