Impozite și taxe locale București 2026: creșteri de până la 80%!

14:50

Românii cheltuie mai puțin de Crăciun în 2025, conform unui sondaj Avangarde. 25% dintre respondenți vor cheltui mult mai puțin, majoritatea alegând să petreacă sărbătorile acasă. Veniturile au scăzut pentru 43% dintre participanți, iar perspectiva financiară pentru 2026 rămâne pesimistă. 25% dintre români vor cheltui mult mai puțin de Crăciun în 2025 43% dintre respondenți … Articolul Românii cheltuie mai puțin pe masa și cadouri de Crăciun în 2025, sondaj Avangarde apare prima dată în Main News.