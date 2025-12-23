Guvernul alocă 3,3 miliarde lei din fondul de rezervă pentru ajutoare

15:10

Un bărbat din La Spezia, Italia, a reușit să circule gratuit pe autostrăzi timp de 14 luni, utilizând bilete demagnetizate. A fost prins după 51 de călătorii fără plată, provocând un prejudiciu de 2.200 de euro companiei Autostrade. Procesul a dus la confiscarea mașinii, dar cazul a fost închis după recuperarea datoriei.