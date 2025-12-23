Impozit zero pe sere și solarii pentru fermieri în 2026, conform Codului Fiscal

16:10

Fostul campion de Formula 1, Michael Schumacher, nu a mai fost văzut în public din 2013. Richard Hopkins, un prieten apropiat, afirmă că nu există așteptări ca acesta să reapară. Schumacher, aflat în îngrijire constantă, este ținut departe de ochii presei din respect pentru familia sa, care păstrează discreția. Michael Schumacher nu a mai apărut … Articolul Ultima dată când l-am văzut: nu ne așteptăm să-l revedem apare prima dată în Main News.