De la startup de vitezometre la lider în locomotive electrice în România

17:30

România se află pe ultimul loc în UE la interacțiunea cu autoritățile online, în timp ce utilizarea rețelelor sociale este în continuă creștere. Cu 95% dintre gospodării conectate la internet în 2025, doar 10% folosesc identitatea electronică. În ciuda acestui decalaj, achizițiile online au crescut semnificativ. România are o rată de conectivitate la internet de … Articolul Românii în 2025: Fruntași pe rețele sociale, dar cu interacțiuni reduse cu autoritățile apare prima dată în Main News.