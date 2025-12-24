Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie 2026: detalii pentru angajați și firme

18:30

Un susținător al lui Călin Georgescu, Dacian George Pruteanu, a fost condamnat la doi ani cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm la protestul din Piața Victoriei. Incidentul a avut loc pe 10 februarie, iar Curtea de Apel București a majorat pedeapsa inițială. Detalii despre faptele violente și procesul său.