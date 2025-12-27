Adrian Mutu s-a întâlnit cu “coșmarul” FCSB-ului în Qatar! “O zi frumoasă”

21:20

Manchester United vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor. Clubul de pe Old Trafford este extrem de interesat de Jude Bellingham, jucător pe care l-a dorit încă de pe vremea când englezul evolua la Borussia Dortmund. Chiar dacă echipa nu traversează cea mai bună perioadă, șefii lui United încearcă să îl convingă pe englez […] The post Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez appeared first on Antena Sport.