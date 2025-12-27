Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor
Antena Sport, 27 decembrie 2025 23:30
• • •
Acum o oră
23:30
Acum 2 ore
23:10
Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului # Antena Sport
23:00
Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB. Este vorba despre Malcom Edjouma, jucător care mai avea contract cu campioana României până pe 30 decembrie, dar care l-a convins pe Gigi Becali să îi prelungească contractul, după evoluția din meciul cu Feyenoord. În mod normal, Edjouma a primit prelungirea contractului în aceleași condiții, până […]
22:40
Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul # Antena Sport
Selecţionatele de fotbal ale Ugandei şi Tanzaniei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, la Rabat, într-un meci din Grupa C a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters. Baba Alhasan a jucat pentru Uganda, dar prestația fotbalistului de la FCSB a fost mult sub așteptări. El a comis un […]
22:20
Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao – Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a intervenit VAR-ul # Antena Sport
Acum 4 ore
22:00
Istvan Kovacs a dezvăluit programul spartan care îl menține în top! Ce a făcut în ziua finalei Champions League # Antena Sport
Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român și unul dintre cei mai buni din lume la ora actuală, a dezvăluit cum se pregătește. Centralul din Carei a condus anul acesta finala UEFA Champions League, dintre PSG și Inter, de la Munchen. Kovacs a devenit astfel primul arbitru din istorie care conduce finalele Conference League, […]
21:20
Daria Dmitrieva va evolua din sezonul viitor la echipa feminină de handbal CSM Bucureşti, a anunţat, sâmbătă, clubul pe site-ul său oficial. Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât şi la echipa naţională, precizează sursa amintită. Ea a mai evoluat […]
21:20
20:50
Adrian Mutu a decis să petreacă în Qatar sărbătorile de iarnă, iar cu această ocazie s-a întâlnit cu Roberto Mancini, cel care o antrenează pe Al Sadd în acest moment. "Briliantul" a urmărit o ședință de pregătire condusă de fostul selecționer al Italiei, după care a vizitat și baza de antrenament. Mancini nu a fost […]
20:50
Senegal, remiză cu RD Congo! Sadio Mane a adus un punct pentru naționala sa la Cupa Africii pe Națiuni 2025 # Antena Sport
Reprezentativa de fotbal a Senegalului a remizat cu formaţia RD Congo, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, la Tanger, într-un meci din Grupa D a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc. "Leoparzii" au marcat primii, prin Cedric Bakambu (61), atacantul echipei Betis Sevilla, dar "leii din Teranga" au egalat prin Sadio Mane (Al Nassr […]
20:40
Adrian Ilie, reacţie neaşteptată după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB: “Ar putea face asta” # Antena Sport
Louis Munteanu a făcut un gest prin care şi-a pus în cap conducrea CFR-ului! A apărut îmbrăcat în tricoul FCSB-ului, fapt ce i-a adus o amendă de 10% din salariu, aproximativ 2.100 de euro. Totuşi, gestul nu i s-a părut deplasat lui Adrian Ilie, care consideră că în timpul liber jucătorul se poate îmbrăca după […]
Acum 6 ore
19:30
Pep Guardiola, reacție neașteptată dup Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cum a fost surprins înainte să salute fanii # Antena Sport
Manchester City a fost pe primul loc în Premier League timp de câteva ore, după succesul de pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1. Victoria cu 2-1 de pe teren propriu a lui Arsenal i-a readus pe tunari pe primul loc din Premier League. La finalul victoriei de pe City Ground din Nottingham, Pep Guardiola […]
18:50
Mario Marinică îi antrenează la Cupa Africii pe Dumnezeu Știe, Divinul sau Minunatul! Viață grea n-a prins lotul # Antena Sport
Mario Marinică, selecționerul echipei naționale din Zimbabwe, este singurul român care participă la Cupa Africii, competiție găzduită de Maroc. Tehnicianul în vârstă de 61 de ani păstrează șanse la calificarea în optimile de finală, după ce echipa sa a strâns un punct în primele două meciuri din grupa B, 1-2 cu Egipt și 1-1 cu […]
18:30
Adrian Ilie a anunţat care e cel mai bun jucător de la FCSB: “Cu siguranţă va avea oferte” # Antena Sport
Adrian Ilie a anunţat că Florin Tănase a fost cel mai bun jucător de la FCSB, în acest sezon. În ultima perioadă, s-a vorbit despre transferul atacantul de 30 de ani cotat la 2.3 milioane de euro, care a avut parte de o stagiune în care şi-a trecut în cont 11 goluri şi 4 pase […]
18:30
Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield # Antena Sport
Liverpool o întâlnește pe Wolverhampton, în etapa cu numărul 18 din Premier League. Diogo Jota, jucătorul care a murit în vară, în urma unui accident de mașină, alături de fratele său, Andre Gomes, a evoluat la ambele echipe. El a ajuns în Anglia la Wolves, după care a urmat transferul pe Anfield. Cu ocazia acestui […]
Acum 8 ore
18:00
Cristiano Ronaldo, gol cu călcâiul! Dublă spectaculoasă pentru CR7, care a atins borna 956 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă să marcheze la foc automat în drumul său spre golul 1.000. Starul de 40 de ani a ajuns la cota 956 după dubla senzaţională din prima repriză a meciului dintre Al-Nassr şi Al Okhdood. Ronaldo a deschis scorul în minutul 31, după o execuţie simplă din faţa porţii, în urma unei faze […]
18:00
Ianis Hagi, primul Crăciun ca tată! Cum a sărbătorit internaționalul român sărbătorile # Antena Sport
Ianis Hagi a sărbătorit primul Crăciun de când a devenit tată. În luna august, Elena, soția internaționalului român, a născut un băiețel. Acesta este primul copil al cuplului Ianis și Elena Hagi, care s-au bucurat de primul Crăciun în trei. Ianis Hagi, primul Crăciun ca tată Elena Hagi a postat primele imagini pe contul său […]
17:30
Cristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1. Ce a spus de naşul Gigi Becali # Antena Sport
Cristi Borcea a vorbit deschis despre Dinamo, Rapid, FCSB şi Universitatea Craiova, echipele care consideră că se vor lupta pentru titlul din Liga 1, în acest sezon. Fostul şef din Ştefan cel Mare susţine că Dinamo şi Rapid nu au şanse la titlu, dacă nu vor face investiţii serioase, în timp ce FCSB nu mai […]
17:10
Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări # Antena Sport
Benin a scris istorie după ce a învins Botswana la Cupa Africii pe Națiuni 2025, obținând pentru prima oară o victorie în această competiție. Eroul naționalei Beninului a fost Yohan Roche, fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești. Fundaș central de meserie, Roche a fost folosit în prima parte a meciului pe partea stângă a apărării, […]
17:00
CS Dinamo a anunţat, sâmbătă, că înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist. El a venit de la Clubul Sportiv Olimpia București Născut în 17 iulie 2003 la Reşiţa, Denis Popescu a fost revelaţia delegaţiei României la Campionatul European U23 de la Samorin 2025, unde […]
16:50
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români # Antena Sport
Leonard Doroftei a trecut de perioada tumultoasă care a culminat cu plecarea în Canada. Ajuns la 55 de ani, fostul mare campion a uitat de momentele în care era umilit şi numit cerşetor tocmai de românii săi şi şi-a urmat visul pe care l-a avut dintotdeauna. Doroftei şi-a deschis o sală de box în nordul […]
16:50
Manchester City, lider provizoriu în Premier League! Cherki, omul meciului contra lui Nottingham Forrest # Antena Sport
Manchester City a urcat pe primul loc din Premier League, cel puțin până la meciul pe care Arsenal îl va disputa sâmbătă, de la ora 17:00, împotriva lui Brighton. Echipa lui Pep Guardiola a obținut o victorie cu 2-1 pe terenul lui Nottingham Forest, la capătul unui meci dificil. Cherki a fost omul meciului de […]
16:40
Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost fost umilit şi numit cerşetor de români # Antena Sport
16:30
CFR Cluj a început campania de transferuri, dar Iuliu Mureșan avertizează: “Trebuie să subțiem lotul” # Antena Sport
CFR Cluj urmează să anunțe primul transfer al iernii. Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a dezvăluit că echipa s-a înțeles deja cu un atacant de 18 ani care a jucat și în Spania, urmând ca mutarea să fie oficializată zilele următoare. CFR Cluj a avut o primă parte a sezonului de coșmar, fiind în […]
Acum 12 ore
15:30
„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui # Antena Sport
Florin Tănase a oferit declarații despre viitorul său la FCSB. Decarul campioanei a transmis că va lua în calcul plecarea de la echipa roș-albastră doar în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat. Florin Tănase a mai dezvăluit că se simte excelent în zona arabă, acolo unde a evoluat timp de două sezoane, […]
15:10
Anthony Davis, jucătorul echipei Dallas Mavericks, va rata mai multe meciuri din cauza unei accidentări la nivelul zonei inghinale care l-a obligat să părăsească terenul joi, împotriva echipei Golden State Warriors din NBA. Davis a fost examinat vineri şi suferă de o "întindere la nivelul inghinalului", a relatat ESPN, adăugând că situaţia acestuia va fi evaluată zilnic. Anthony Davis s-a accidentat și e OUT […]
14:30
„Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025 # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit declarații înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025. Nerazzurrii se vor duela cu Atalanta duminică, de la ora 21:45, în etapa a 17-a din Serie A. La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat cum a fost anul pentru el. Antrenorul român a oferit un răspuns de clasă și a transmis că […]
14:10
“Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?” Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Robert Lewandowski (37 de ani) a fost întrebat direct dacă în timpul stagiunii 2022-2023 conducerea Barcelonei i-ar fi cerut să nu marcheze în ultimele două etape, pentru ca gruparea blaugrana să nu fie obligată să plătească un bonus către Bayern Munchen, fosta echipă a atacantului. Catalanii aveau o clauză în contract prin care erau obligaţi […]
14:10
Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune # Antena Sport
Louis Munteanu a oferit prima reacţie după ce a fost surprins în timpul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând un tricou al rivalei FCSB. Atacantul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că a fost doar un gest făcut pentru prietenul său, Mihai Popescu, cu care a fost coleg la Farul. „În această pauză, […]
13:50
Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului # Antena Sport
S-a aflat echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de Crăciun. Ulterior, cei de la CFR Cluj l-au taxat pe Louis Munteanu pentru gestul făcut, mărturisind însă că nu se pune […]
13:30
Luis de la Fuente, antrenorul naţionalei Spaniei, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun selecţioner din lume de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), informează EFE. Spaniolul De la Fuente a ocupat primul loc în clasamentul din 2025, cu 136 de puncte, devansându-l pe compatriotul său Roberto […]
13:10
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunțat prima mutare a iernii la Dinamo. „Câinii" îl vor lua în cantonamentul de iarnă din Antalya pe Codruț Sandu, tânărul portar împrumutat la începutul sezonului la Corvinul. Goalkeeper-ul de doar 19 ani a impresionat la formația din Hunedoara, astfel că a fost rechemat în lotul lui Dinamo. Codruț Sandu se va alătura „câinilor" […]
13:10
Revine Olimpiu Moruţan în Liga 1? Giovanni Becali a spus totul despre situaţia lui “Moru” # Antena Sport
Olimpiu Moruţan se va despărţi de Aris în această iarnă. Mijlocaşul de 26 de ani nu s-a acomodat la Aris, iar Giovanni Becali îi caută echipă, există soluţia unei reveniri în Turcia, unde a mai evoluat pentru Galatasaray şi Ankaragucu. Pe de altă parte, fostul jucător de la FCSB nu exclude nici varianta revenirii în […]
12:40
Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB # Antena Sport
Cota lui Dennis Politic este în scădere, după ce a semnat cu FCSB. Mijlocașul de 25 de ani a intrat într-un „con de umbră" după ce a fost transferat de campioană. După ultimele actualizări, Dennis Politic a ajuns la valoreze suma de 1,2 milioane de euro. El a ajuns la FCSB în vară, după ce […
12:10
„Zile decisive”. Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Anunț de ultim moment # Antena Sport
Italienii au dezvăluit ce echipă se află în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Fundașul român este dorit de AS Roma și ar putea reveni în Serie A în această iarnă. Presa din Italia a anunțat faptul că trupa de pe Olimpico e favorită să obțină semnătura lui Radu Drăgușin. Fabrizio Romano anunțase inițial faptul că pe lângă AS Roma, și Fiorentina este interesată […] The post „Zile decisive”. Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Anunț de ultim moment appeared first on Antena Sport.
11:30
Britanicul Jack Draper a anunţat vineri că nu va participa la Australian Open luna viitoare, el invocând recuperarea în curs după o accidentare. Draper, numărul 10 în clasamentul mondial, a fost nevoit să se retragă din turul al doilea al US Open în august din cauza unei leziuni osoase la braţul stâng. Jack Draper nu va participa la Australian Open 2026 […] The post Absență importantă de la Australian Open. Locul 10 ATP e OUT appeared first on Antena Sport.
11:20
Cristi Chivu, lăudat de un rival din Serie A: „Și-a pus amprenta, echipa e puternică” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost lăudat de un rival din Serie A. Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, a oferit declarații despre tehnicianul român de pe banca lui Inter. Daniele De Rossi a declarat că Cristi Chivu și-a pus amprenta asupra jocului lui Inter, după ce a preluat echipa în vară. Românul l-a înlocuit pe banca nerazzurrilor pe Simone Inzaghi. Cristi […] The post Cristi Chivu, lăudat de un rival din Serie A: „Și-a pus amprenta, echipa e puternică” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
11:00
Detroit Pistons, liderul Conferinţei Est din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a fost învinsă, vineri seara, în deplasare, cu 131-129 de Utah Jazz, înregistrând al şaptelea eşec în acest sezon. Şi vicecampioana Indiana Pacers a cedat, chiar în faţa propriilor suporteri, pierzând cu 122-140 meciul cu Boston Celtics. Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz MY GOODNESS https://t.co/mldH6GoB6o pic.twitter.com/i3318OLqA2 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 27, 2025 În clasamentul Conferinţei Est […] The post Detroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz. Eșec pentru liderul Conferinței de Est appeared first on Antena Sport.
10:40
Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!” # Antena Sport
Gigi Becali a dat un ultimatum pentru doi jucători de la FCSB. Patronul campioanei și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu și Dennis Politic, cei doi având evoluții modeste la formația campioană în acest sezon. Gigi Becali așteaptă ca atât Dennis Politic, cât și Octavian Popescu, să se îmbunătățească după cantonamentul de iarnă al FCSB-ului, din […] The post Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!” appeared first on Antena Sport.
10:20
Probleme pentru Horațiu Moldovan. După ce în ultima perioadă s-a zvonit că portarul român e la un pas de o revenire în Italia, mutarea a intrat în impas. Spezia, formație din Serie B, îl dorea pe Horațiu Moldovan. Italienii au început să negocieze cu Atletico Madrid, echipă de care aparține portarul român, în vederea unui transfer. Transferul […] The post Probleme pentru Horațiu Moldovan. Transferul în Italia a intrat în impas appeared first on Antena Sport.
10:00
Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) se află pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Fundașul naționalei României este primul în topul celor mai rapizi jucători din La Liga. Andrei Rațiu, jucător de bază la Rayo Vallecano, a impresionat și în acest sezon. El și-a prelungit contractul cu spaniolii până în vara lui 2030, după ofertele uriașe […] The post Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca appeared first on Antena Sport.
09:40
Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui # Antena Sport
Fostul atacant de la FCSB, Daniel Popa, este aproape de o revenire în Liga 1. Vârful de 30 de ani este dorit de Petrolul, după ce a rămas liber de contract, în urma despărțirii de Genclerbirligi. Daniel Popa a evoluat pentru formația turcă până în septembrie. Ulterior, el s-a antrenat alături de Chindia Târgoviște, echipă din […] The post Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui appeared first on Antena Sport.
09:30
Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim # Antena Sport
Manchester United a învins cu 1-0, vineri seara, pe teren propriu, pe Newcastle United, în deschiderea etapei a 18-a din Premier League, gazdele obţinând a doua victorie în ultimele cinci etape. În ciuda unei dominări a oaspeţilor, singurul gol al partidei a fost reuşit de Patrick Dorgu (24). Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle Cu 29 de puncte, Manchester United este momentan pe […] The post Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim appeared first on Antena Sport.
09:10
Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali poate primi o adevărată lovitură la FCSB. Florin Tănase (30 de ani) este aproape să se despartă de formația campioană, în perioada de mercato de iarnă, el urmând să intre în ultimele șase luni de contract cu roș-albaștrii. Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. Decarul roș-albaștrilor are […] The post Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB appeared first on Antena Sport.
08:40
Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul # Antena Sport
Răzvan Raț a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Oficialul de la Genoa a dezvăluit că mijlocașul român nu-și dorește să revină în fotbalul românesc. Fostul internațional a declarat că Stanciu vrea să prindă cât mai multe minute la echipa de club pentru a reveni la națională. Căpitanul „tricolorilor” a ratat ultimele […] The post Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul appeared first on Antena Sport.
08:30
Doi „tricolori”, sfătuiți să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat de top ar trebui să se transfere # Antena Sport
Gică Craioveanu a sfătuit doi jucători ai naționalei să schimbe echipele de club înaintea barajului cu Turcia, din martie. Fostul internațional și-ar dori să-i vadă pe Valentin Mihăilă și pe Denis Drăguș în La Liga. Cei doi „tricolori” evoluează în prezent în Turcia, însă nu au impresionat în acest sezon. Denis Drăguș nu a marcat […] The post Doi „tricolori”, sfătuiți să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat de top ar trebui să se transfere appeared first on Antena Sport.
Ieri
00:00
Problemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește # Antena Sport
Louis Munteanu a avut un sezon complicat, după ce a sperat la un transfer în străinătate vara aceasta. Atacantul de 23 de ani a rămas în cele din urmă la CFR Cluj, acolo unde nu a avut cele mai bune reușite sezonul acest, chiar dacă rămâne principalul produs de export al clubului din Gruia. De […] The post Problemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește appeared first on Antena Sport.
26 decembrie 2025
23:30
23:10
22:50
“A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus” # Antena Sport
Egipt a câștigat meciul cu Africa de Sud, scor 1-0, grație unui penalty transformat de Mohamed Salah, pe finalul primei reprize. Selecționata Bafana Bafana putea obține un punct în al șaptelea minut al prelungirilor, dar lovitura de cap a lui Siyabonga Ngezana, jucătorul celor de la FCSB, a fost apărată de portarul egiptenilor. La finalul […] The post “A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus” appeared first on Antena Sport.
