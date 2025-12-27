Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao – Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a intervenit VAR-ul

00:00

Louis Munteanu a avut un sezon complicat, după ce a sperat la un transfer în străinătate vara aceasta. Atacantul de 23 de ani a rămas în cele din urmă la CFR Cluj, acolo unde nu a avut cele mai bune reușite sezonul acest, chiar dacă rămâne principalul produs de export al clubului din Gruia. De […] The post Problemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește appeared first on Antena Sport.