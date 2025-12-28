De ce a ales o tânără să îşi continue studiile în România după ce a trăit, timp de un an, „visul american” la un liceu din Vermont? „Dorinţa mea a fost să văd ce fac oamenii diferit acolo şi să mă întorc acasă, să aduc plus valoare în România”

De ce a ales o tânără să îşi continue studiile în România după ce a trăit, timp de un an, „visul american” la un liceu din Vermont? „Dorinţa mea a fost să văd ce fac oamenii diferit acolo şi să mă întorc acasă, să aduc plus valoare în România”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar