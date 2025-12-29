Adelina Badea, Mobexpert: Vom continua extinderea formatelor de magazin testate în 2025. Anul 2026 va fi anul consolidării unui nou model de business
Ziarul Financiar, 29 decembrie 2025 10:30
Exclusiv ZF. Negocieri supriză: ING discută direct cu spaniolii de la BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România # Ziarul Financiar
Grupul olandez ING discută direct cu grupul spaniol BBVA pentru a vedea dacă pot cumpăra Garanti BBVA România, în încercarea de a-şi creşte mai rapid poziţia pe piaţa bancară românească şi a nu pierde teren în faţa altor bănci care se consolidează, având în vedere că în viitor ar trebui să deţii cel puţin 10% cotă de piaţă pentru a face faţă viitorului pe piaţa bancară.
Mai sunt două şedinţe de tranzacţionare şi indiferent ce se va întâmpla un lucru este clar: Bursa de Valori Bucureşti este personalitatea lui 2025. Anul a început prost, a continuat ezitant şi s-a încheiat spectaculos. Cine a vândut din teamă în primăvară a ratat una dintre cele mai bune reveniri din istoria recentă # Ziarul Financiar
Ce spune preşedintele Trump după întâlnirea cu Zelenski: În câteva săptămâni va fi clar dacă războiul din Ucraina poate fi încheiat # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că în următoarele „câteva săptămâni” va deveni limpede dacă negocierile pot duce la încheierea războiului din Ucraina, după discuţii extinse cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni.
O bombă americană a fost descoperită pe un şantier din centrul Belgradului. Bomba din al Doilea Război Mondial a fost luată pentru a fi dezamorsată într-un poligon militar. Populaţia din zona în care s-a desfăşurat operaţiunea a fost evacuată.
Grupul indian Coforge achiziţionează compania americană Encora pentru 2,35 miliarde de dolari. Encora cumpărase din România în 2023 compania Softelligence # Ziarul Financiar
Furnizorul indian de servicii IT Coforge a anunţat vineri achiziţia companiei americane Encora, specializată în soluţii de inteligenţă artificială, la o valoare de 2,35 miliarde de dolari. Tranzacţia include şi operaţiunile din România ale fostei companii Softelligence, preluată de Encora în mai 2023.
În timp ce marile corporaţii europene - susţinute şi de rapoartele Draghi şi Letta - cer debirocratizare şi dereglementare pentru a putea supravieţui competiţiei americane şi asiatice, Comisia vede lucrurile diametral opus. Teresa Ribera, comisarul european pentru concurenţă: Europa trebuie să îşi apere ferm sistemul de reglementare pentru a rămâne competitivă la nivel global # Ziarul Financiar
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. ”Mai multe aplicaţii informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicaţii de management al documentelor, serviciul de e-mail şi site-ul societăţii. Activitatea companiei a fost parţial afectată, fără a fi pusă în pericol funcţionarea Sistemului Energetic Naţional” # Ziarul Financiar
Avertisment dur de la şeful Prosus, cel mai mare acţionar al eMAG: Europa trebuie să îşi schimbe mentalitatea sau va deveni irelevantă tehnologic. ”După o achiziţie de peste $4 mld., cu angajament să investim până la 15 mld. $ în Europa, recomandarea pe care am primit-o de la autorităţile europene a fost să vindem active. În loc să investim miliarde, acum trebuie să vindem” # Ziarul Financiar
Contrapartea Centrală îl recrutează pe Alexandru Dobrev, cu 20 de ani experienţă în BNR, în funcţia de director de risc. Timp de 8 ani el a fost la Banca Naţională şeful diviziei de supraveghere a infrastructurilor pieţei financiare # Ziarul Financiar
Contrapartea Centrală (CCP RO), cel mai ambiţios şi mai complex proiect al Bursei de Valori Bucureşti, l-a recrutat pe Alexandru Dobrev de la BNR în funcţia de director de management al riscului (Chief Risk Officer), potrivit datelor publicate de Dobrev pe Linkedin. • Alexandru Dobrev vine la CCP după o carieră de peste două decenii în cadrul Băncii Naţionale a României. Între 2002 şi 2008, a lucrat ca economist în departamentul de relaţii internaţionale al BNR, iar între 2008 şi 2010 a fost dea...
IMM România: „Reducerea sumei neimpozabile pentru salariul minim este o majorare mascată a fiscalităţii pe muncă” # Ziarul Financiar
Asociaţia patronală IMM România a reacţionat la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului fiscal, criticând mai ales modul în care proiectul afectează salariul minim şi măsurile de impozitare a microîntreprinderilor. Potrivit IMM România, păstrarea cotei unice de 1% pentru veniturile microîntreprinderilor este o măsură necesară pentru menţinerea competitivităţii acestui segment de afaceri. „Susţinem cota de 1% şi eliminarea plafonului de 60.000 de euro, pentru că peste 500.000...
Ce planuri are gigantul PepsiCo în România în 2026: ”va fi un an al provocărilor şi al transformărilor pentru mediul de afaceri” # Ziarul Financiar
Radu Berevoescu, general manager al PepsiCo East Balkans, unul dintre cei mai mari producători de băuturi şi snackuri, spune că anul 2026 se conturează a fi unul al provocărilor şi transformărilor pentru mediul de afaceri. ”Contextul economic, presiunea costurilor, schimbările în comportamentul consumatorilor şi ritmul accelerat al digitalizării vor determina companiile să fie mai agile, mai eficiente şi mai responsabile. Cheia succesului va fi capacitatea de adaptare şi colaborare – între indus...
