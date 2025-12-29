Alex Mălureanu, Ascendia, şi Ştefan Toma, Wolf e-Robotics: Programul MoonShotX este o platformă ce reuneşte oameni care vor acelaşi lucru, să ducă inovaţia românească la nivel global

13:15

Contrapartea Centrală (CCP RO), cel mai ambiţios şi mai complex proiect al Bursei de Valori Bucureşti, l-a recrutat pe Alexandru Dobrev de la BNR în funcţia de director de management al riscului (Chief Risk Officer), potrivit datelor publicate de Dobrev pe Linkedin. • Alexandru Dobrev vine la CCP după o carieră de peste două decenii în cadrul Băncii Naţionale a României. Între 2002 şi 2008, a lucrat ca economist în departamentul de relaţii internaţionale al BNR, iar între 2008 şi 2010 a fost dea...