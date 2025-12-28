Un lucru pe care l-am remarcat în ultimul timp şi ar defini finalul anului 2025: bunicii, unchii, părinţii le-au dat copiilor mai mult bancnote de euro în loc de lei, vorba aia, ca să aibă şi ei ceva
Ziarul Financiar, 29 decembrie 2025 01:15
O bombă americană a fost descoperită pe un şantier din centrul Belgradului. Bomba din al Doilea Război Mondial a fost luată pentru a fi dezamorsată într-un poligon militar. Populaţia din zona în care s-a desfăşurat operaţiunea a fost evacuată.
Grupul indian Coforge achiziţionează compania americană Encora pentru 2,35 miliarde de dolari. Encora cumpărase din România în 2023 compania Softelligence # Ziarul Financiar
Furnizorul indian de servicii IT Coforge a anunţat vineri achiziţia companiei americane Encora, specializată în soluţii de inteligenţă artificială, la o valoare de 2,35 miliarde de dolari. Tranzacţia include şi operaţiunile din România ale fostei companii Softelligence, preluată de Encora în mai 2023.
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. ”Mai multe aplicaţii informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicaţii de management al documentelor, serviciul de e-mail şi site-ul societăţii. Activitatea companiei a fost parţial afectată, fără a fi pusă în pericol funcţionarea Sistemului Energetic Naţional” # Ziarul Financiar
Avertisment dur de la şeful Prosus, cel mai mare acţionar al eMAG: Europa trebuie să îşi schimbe mentalitatea sau va deveni irelevantă tehnologic. ”După o achiziţie de peste $4 mld., cu angajament să investim până la 15 mld. $ în Europa, recomandarea pe care am primit-o de la autorităţile europene a fost să vindem active. În loc să investim miliarde, acum trebuie să vindem” # Ziarul Financiar
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Impozitul minim pe cifra de afaceri IMCA trebuia anulat, nu înjumătăţit – iar asta o spune cineva care nu plăteşte IMCA. Prezumpţia de nevinovăţie nu funcţionează nici la jumătate, nici la sfert, nici în alt fel. Acceptarea înjumătăţirii poate echivala cu acceptarea unui grad de vinovăţie # Ziarul Financiar
Licorile de lux vor aduce pe creştere industria spirtoaselor în 2026? ”Companiile vor fi forţate să se reinventeze” # Ziarul Financiar
Alexandru Frangopol, general manager PPD Global Romania, unul dintre cei mai mari importatori de băuturi spirtoase, crede că 2026 va fi un an cu provocări multiple, care va forţa companiile să opereze mai agil şi să se reinventeze. ”În industria noastră, ne aşteptăm la o posibilă scădere a consumului de băuturi spirtoase de import, ţinând cont de creşterile de accize şi TVA, cât şi de posibila creştere a taxării în HoReCa. Cu toate acestea, privim cu optimism în special zona de luxury, unde esti...
