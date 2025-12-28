Un lucru pe care l-am remarcat în ultimul timp şi ar defini finalul anului 2025: bunicii, unchii, părinţii le-au dat copiilor mai mult bancnote de euro în loc de lei, vorba aia, ca să aibă şi ei ceva

08:15

Alexandru Frangopol, general manager PPD Global Romania, unul dintre cei mai mari importatori de băuturi spirtoase, crede că 2026 va fi un an cu provocări multiple, care va forţa companiile să opereze mai agil şi să se reinventeze. ”În industria noastră, ne aşteptăm la o posibilă scădere a consumului de băuturi spirtoase de import, ţinând cont de creşterile de accize şi TVA, cât şi de posibila creştere a taxării în HoReCa. Cu toate acestea, privim cu optimism în special zona de luxury, unde esti...