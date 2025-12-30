Daniel Pancu dezvăluie despre patron și previziunile pentru 2025

20:30

Bucureșteanul susținător al lui Călin Georgescu, Gabriel Constantinescu, a fost sancționat penal pentru instigare publică după ce a publicat apeluri la violență online. Instanța a decis o amendă de 8.400 de lei și interdicția de a candida la funcții publice timp de doi ani. Detalii despre condamnare și implicațiile acesteia. Un susținător al lui Călin … Articolul Susținător al lui Călin Georgescu, condamnat pentru instigare publică apare prima dată în Main News.