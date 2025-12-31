Palatul lui Putin din Crimeea: clinică privată și heliport impresionant

22:10

Un fermier moldovean este acuzat că a ucis mai multe persoane, hrănindu-și porcii cu carnea acestora. Fiul său, arestat preventiv pentru 30 de zile, este învinuit de complicitate într-o crimă comisă cu peste zece ani în urmă. Ancheta a fost declanșată după dispariția unui bărbat din localitate, iar investigațiile continuă. Tânărul de 33 de ani …