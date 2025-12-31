Democrația 2025: O prăbușire evitată în ultima clipă

22:40

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va organiza două summituri europene pentru a discuta despre garanțiile de securitate cu liderii aliate, în urma întâlnirii cu Donald Trump. Summitul din Ucraina va avea loc sâmbătă, iar cel din Franța pe 6 ianuarie. Detalii despre planul de pace pentru Donbas sunt incluse. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat două …