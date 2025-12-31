Coliziune între trenuri turistice în Peru: un mort și 40 de răniți

06:20

Marina Dina, profesoară de yoga și pilates, este pregătită să înfrunte orice provocare la Survivor. Cu determinare și dorința de a câștiga marele premiu, ea știe că acest show sportiv nu este o joacă. Urmărește evoluția sa începând cu 9 ianuarie la Antena 1, cel mai captivant reality show de aventură! Marina Dina, profesoară de … Articolul Marina Dina: Pregătită să înfrunte provocările de la Survivor apare prima dată în Main News.