Artificii de tort par să fi declanșat incendiul de la Crans-Montana, a spus o procuroare
Rador, 2 ianuarie 2026 17:50
Investigațiile inițiale sugerează că incendiul care a cuprins un bar dintr-o stațiune elveţiană de schi s-a declanşat atunci când lumânările de tort atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea aproape de tavan, a declarat vineri procuroarea locală. „Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânările de tort sau ‘luminile bengal’ care fuseseră […]
• • •
Acum 30 minute
18:00
Volodimir Zelenski a declarat că îl va numi pe Oleh Ivașcenko șef al serviciilor de informații militare # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că îl va numi pe șeful serviciului de informații externe, Oleh Ivașcenko, în funcția de șef al serviciilor de informații militare. Dl Ivașcenko îl va înlocui pe Kirilo Budanov, care va deveni noul șef al cabinetului dlui Zelenski./opopescu/geftene REUTERS – 2 ianuarie
18:00
Compania chineză BYD a fost desemnată cea mai mare producătoare de vehicule electrice în 2025, depăşind Tesla. Vânzările companiei americane s-au redus cu 9%, aceasta fiind a doua scădere anuală consecutivă. Spre deosebire, vânzările BYD au înregistrat o creştere de 28% ca urmare a extinderii lor în Europa şi pe alte pieţe. Analiştii susţin că […]
18:00
Întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în trei localități din județul Ilfov # Rador
În trei localități din județul Ilfov vor fi, în perioada următoare, întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică pentru lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei. Potrivit companiei Rețele Electrice România, luni, 5 ianuarie, între orele 9:00 și 17:00, întreruperile vor afecta câteva străzi din Corbeanca și Cernica, iar pe 8 ianuarie, în același interval […]
Acum o oră
17:50
17:30
2 ianuarie 1919 – O nouă arhitectura României Mari. Consiliul Dirigent a pus ordine în Transilvania unită # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 2 ianuarie 1919, la doar o lună după istorica Adunare Națională de la Alba Iulia, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești din Ungaria a adoptat una dintre cele mai importante hotărâri administrative din istoria României moderne: organizarea administrativă a teritoriilor unite cu România. Decizia prevedea împărțirea acestora în […]
Acum 2 ore
16:50
Preşedintele Trump a avertizat autorităţile iraniene cu privire la uciderea protestatarilor paşnici, declarând că SUA va interveni în ajutorul acestora. Protestele din Iran, declanşate de agravarea condiţiilor economice se desfăşoară deja de şase zile. Autorităţile iraniene au anunţat că cel puţin şapte oameni au fost ucişi în cursul tulburărilor de vineri. Nemulţumirea publică din Iran […]
Acum 4 ore
16:10
Doi bărbați, de 39 și 64 de ani, au fost reținuți pentru trafic internațional de droguri, după ce au fost prinși în flagrant în prima zi a anului în municipiul Iași, la scurt timp după ce ar fi ridicat un colet adus din Spania, printr-o firmă de curierat. Potrivit Poliției române, acesta conținea aproximativ 3,5 […]
16:10
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că va discuta luni cu omologul său american, Donald Trump, despre eforturile de pace dintre Ucraina și Rusia, precum și despre situaţia din Gaza. Într-o declarație adresată reporterilor, vineri, la Istanbul, preşedintele Erdogan a mai precizat că ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va participa în zilele următoare, […]
16:10
Volodimir Zelenski i-a oferit funcţia de şef al cabinetului său liderului serviciilor de informații militare # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că l-a desemnat şef al cabinetului său pe liderul serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov. „În acest moment, Ucraina are nevoie de o concentrare mai mare pe problemele de securitate, pe dezvoltarea Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei, precum și pe calea diplomatică a negocierilor, iar Cabinetul […]
16:10
Condițiile meteo severe din zona montană a localității vâlcene Horezu au determinat impunerea unor restricții de circulație # Rador
Condițiile meteo severe din zona montană a localității vâlcene Horezu au determinat impunerea unor restricții de circulație. În urmă cu o oră, circulația rutieră pe drumul de acces către Vârful lui Roman a fost închisă, transmite corespondenta RRA Ana Maria Cârstea. Anterior, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informase că pe Strada Lungă circulația este permisă […]
Acum 6 ore
13:30
O avalanșă de mari dimensiuni a avut loc astăzi în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș. Aceasta a fost declanșată accidental de doi schiori, care au reușit, totuși, să scape nevătămați, au anunțat cu puțin timp în urmă reprezentanții Serviciului Salvamont Sibiu. Cei doi erau în zona cunoscută sub denumirea Balcoane. Avalanșa a avut o […]
13:30
Furnizorul de energie electrică Hidroelectrica anunță că întârzie emiterea facturilor de luna aceasta # Rador
Furnizorul de energie electrică Hidroelectrica anunță că întârzie emiterea facturilor de luna aceasta pentru că, până în ziua de 20 ianuarie, își modernizează sistemele informatice. După această etapă, compania promite procese de facturare mai rapide și mai sigure, precum și o transparență mai mare a informațiilor privind soldurile și plățile. Hidroelectrica mai transmite că plățile […]
Acum 8 ore
12:20
Meteorologii au emis în această dimineață mai multe avertizări cod galben și portocaliu de precipitații și vânt puternic. Acestea vizează mai multe regiuni din vestul, centrul, sud-estul și nord-estul țării, dar și zone montane, până mâine. Se va depune strat nou de zăpadă, care, la altitudini, poate ajunge și la o jumătate de metru. În […]
12:10
Armata israeliană anunţă interceptarea unei „ţinte false”, după o alertă cu dronă aproape de graniţa cu Libanul # Rador
Armata israeliană a anunţat vineri că a interceptat ceea ce a descris drept o „țintă falsă” în orașul Bar’am, din nord, după ce sirenele au fost declanșate de un presupus atac cu dronă. O sursă apropiată Hezbollah, din Liban, a declarat pentru agenţia de presă Reuters că gruparea aliată Iranului nu are legătură cu incidentul. […]
11:10
Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că dacă Iranul va deschide focul și va ucide violent protestatari pașnici, Statele Unite ale Americii vor interveni pentru a-i salva. „Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a afirmat Trump, într-o postare pe Truth Social. (REUTERS – 2 ianuarie)/mbrotacel/dsirbu
10:50
Autorităţile din Iran au anunţat că cel puţin şapte persoane şi-au pierdut viaţa în urma protestelor antiguvernamentale de joi – a cincea zi de demonstraţii împotriva creşterii preţurilor şi a prăbuşirii valorii monedei naţionale. În vestul Teheranului au fost arestate 30 de persoane, acuzate de perturbarea ordinii publice, după ce au fost identificate de serviciile […]
Acum 12 ore
09:00
Nu sunt probleme deosebite la această oră pe drumurile principale din țară, însă comisarul șef de poliție Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic, are câteva recomandări pentru șoferii care și-au propus să plece la drum. Ramona Tudor: Se circulă, în general, la nivelul țării pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună, iar valorile de trafic sunt […]
09:00
Guvernul introduce în acest an un mecanism de control mai strict al concediilor medicale, care prevede verificarea modului în care acestea sunt acordate și schimbarea ponderii în care revine responsabilitatea susținerii financiare. Prevederile sunt incluse într-o ordonanță de urgență adoptată în ultima ședință a executivului din 2025. Reporter: Recent, ministrul sănătății afirma că măsurile luate […]
08:10
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, cel mai urmărit eveniment de muzică clasică din lume, a avut anul acesta un program mai deschis și mai divers. A păstrat, desigur, esența muzicii vieneze, dar a inclus și două lucrări compuse de femei, o premieră pentru evenimentul ce datează din 1939. Reporter: Abia anul trecut, […]
08:10
MAE a informat că până în prezent nu au fost solicitări de asistență consulară la ambasada României după tragedia din stațiunea Crans-Montana # Rador
Ministerul Afacerilor Externe a informat joi că până în prezent nu au fost solicitări de asistență consulară la ambasada României, iar un consul s-a deplasat în zona exploziei din Elveţia. Președintele Nicușor Dan și Patriarhia Română au transmis ieri mesaje de condoleanțe poporului elvețian în urma tragediei din stațiunea Crans-Montana.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 2 ianuarie)/ilapadat
08:00
Forţele armate ale Columbiei au anunţat că l-au „neutralizat” pe principalul lider al uneia dintre cele mai temute bande criminale din această ţară. Giovanni Vicente Mosquera Serrano, cunoscut drept „Bătrânul”, conduce organizaţia Tren de Aragua. El este acuzat de administrarea traficului global de droguri şi operaţiunile financiare ale bandei. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 ianuarie)/mbrotacel/dsirbu […]
07:40
Taxele locale au crescut de ieri, majorarea impozitului la locuințe este substanțială, fiind corelat cu valoarea de piață a imobilului. Nivelul exact al majorării taxelor variază de la o localitate la alta, în funcție de hotărârile consiliilor locale. Impozitul auto este calculat de la 1 ianuarie în funcție de capacitatea cilindrică și de norma de […]
05:50
La 12 km nord de oraşul Suceava, în apropierea pădurii Dragomirna, în satul Mitocu Dragomirnei, se află Ansamblul Mănăstirii Dragomirna, un lăcaș medieval bisericesc care impresionează prin viaţa monahală, vechimea şi valoarea construcției, eleganța, volumetria și originalitatea stilului arhitectural. La finalul secolului al XVI-lea, pe locul unde se află satul Mitocu Dragomirnei şi Mănăstirea Dragomirna […]
Acum 24 ore
02:10
Regele Charles a transmis un mesaj de condoleanţe celor afectaţi de incendiul din Crans-Montana, în Elveţia # Rador
Regele Charles III al Marii Britanii a transmis un mesaj de condoleanțe celor afectați de incendiul din Crans-Montana, Elveția. „Soția mea și cu mine am fost îngroziți și profund îndurerați să aflăm despre incendiul devastator care a avut loc aseară în Crans-Montana, Elveția. Este absolut sfâșietor că o noapte de sărbătoare pentru tineri și familii […]
02:10
Israelul a oferit asistenţă Elveţiei în identificarea victimelor incendiului din Crans-Montana # Rador
Președintele israelian Isaac Herzog a transmis condoleanțe celor afectaţi de incendiul din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana. Isaac Herzog a oferit asistență într-o convorbire telefonică cu omologul său elvețian Guy Parmelin, în urma incendiului mortal care a avut loc la barul Le Constellation din Crans-Montana. În timpul convorbirii, Isaac Herzog a subliniat experiența și „capacitățile […]
02:10
Autorităţile din Elveţia investighează dacă un flashover a provocat incendiul şi explozia la barul Le Constellation din Crans-Montana # Rador
În cadrul unei conferințe de presă organizate în urma incendiului mortal care a avut loc într-o stațiune elvețiană, Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais, a declarat că se crede că un „flashover” a contribuit la propagarea incendiului. Béatrice Pilloud a menționat că circumstanțele exacte nu sunt clare, dar anchetatorii investighează dacă un flashover, în […]
01:50
Autorităţile din Elveţia au început identificarea victimelor incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana # Rador
Anchetatorii elveţieni au început vineri dificila sarcină de a identifica cadavrele carbonizate ale victimelor unui incendiu care a cuprins un bar aglomerat și a ucis aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Arsurile suferite de mulțimea de petrecăreți, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au […]
01:40
În mai multe oraşe din Iran au avut loc ciocniri între protestatari şi forţele de ordine, în a cincea zi de demonstraţii antiguvernamentale. Mai multe maşini au fost incendiate, iar protestatarii au intrat în altercaţii cu forţele de poliţie iraniene. Imaginile video postate pe media sociale arată cum forţele de securitate ripostează cu gaze lacrimogene […]
01:40
Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au atacat civili în perioada Anului Nou, Moscova raportând un atac mortal asupra unui hotel din teritoriul pe care îl ocupă în sudul Ucrainei, în timp ce Kievul a declarat că a avut loc un alt atac de amploare asupra rețelelor sale de alimentare cu energie electrică. Informaţiile […]
01:40
Primul primar musulman şi de origine sud-asiatică al New Yorkului a depus jurământul de învestire # Rador
Zohran Mamdani a fost învestit în funcţia de primar democrat al oraşului New York din Statele Unite. Ceremonia publică de învestire a fost organizată pe treptele primăriei oraşului. În discursul său de învestire, Zohran Mamdani, care este primul primar musulman şi de origine sud-asiatică al New Yorkului, a promis că va activa „pentru toţi newyorkezii”, […]
01:30
Patriarhia Română a transmis un mesaj de condoleanțe și rugăciuni în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția # Rador
Patriarhia Română a transmis joi un mesaj de condoleanțe și rugăciuni în urma tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția, în care și-au pierdut viața 40 de persoane, iar aproximativ 100 au fost rănite în noaptea de Anul Nou. Cauza incendiului rămâne neclară, iar anchetatorii presupun că este vorba despre un accident. Procurorul general al […]
1 ianuarie 2026
22:50
Identificarea victimelor și redarea lor familiilor este principala prioritate a autorităților elvețiene # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Identificarea victimelor și redarea lor familiilor este principala prioritate a autorităților elvețiene, a subliniat în această seară procurorul general al țării, într-o conferință de presă pe tema incendiului produs azi-noapte în timpul unei petreceri de Revelion. Ipoteza de lucru este că un incendiu de amploare a provocat o explozie, însă nu […]
22:50
Papa Leon al XIV-lea a celebrat în premieră liturghia din prima zi anuală dedicată Zilei Mondiale a Păcii # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Papa Leon al XIV-lea a celebrat astăzi în premieră liturghia din prima zi anuală dedicată Zilei Mondiale a Păcii, care se sărbătorește de 59 de ani, cu scopul de a încuraja reflecția și rugăciunea pentru pacea mondială. Din Roma, Elena Postelnicu ne aduce mai multe informații. Reporter: După ce în prima […]
22:50
Agenția Națională de Transplant anunță că a încheiat anul trecut cu o ultimă prelevare pe 31 decembrie și notează rezultate remarcabile în 2025 – 91 de donatori la nivel național, o cifră în creștere și cea mai bună din 2016 până în prezent. Într-o postare pe internet, reprezentanții agenției își exprimă speranța ca tendința să […]
22:00
Autoritățile din Elveţia află tot mai multe detalii despre incendiul mortal produs într-un bar din staţiunea de schi Crans-Montana şi care a provocat moartea a aproximativ 40 de persoane și rănirea a altor peste 100 de persoane. Conform comandantului poliției cantonale din Valais, Frédéric Gisler, fumul a fost observat pentru prima dată ieșind din barul […]
21:30
1 ianuarie 1758 – Zoologia primește un limbaj universal. Punctul de plecare al nomenclaturii zoologice # Rador
Introducere La 1 ianuarie 1758, comunitatea științifică internațională a fixat unul dintre cele mai discrete, dar fundamentale momente din istoria cunoașterii moderne. Printr-o decizie adoptată retrospectiv, Comisia Internațională pentru Nomenclatura Zoologică (International Commission on Zoological Nomenclature: ICZN) a stabilit această dată drept „punctul de plecare” oficial al nomenclaturii zoologice, declarând că ediția a zecea a […]
21:20
Aproape o sută de migranţi au fost salvaţi după ce nava pe care se aflau s-a scufundat în Atlantic (Gambia) # Rador
Șapte cadavre au fost recuperate și 96 de persoane au fost salvate după ce o ambarcaţiune care transporta migranți s-a răsturnat în timpul nopții, a declarat joi ministerul apărării din Gambia. Nava „transporta, potrivit estimărilor, peste 200 de migranți”, a declarat ministerul într-un comunicat, adăugând că 10 dintre migranții salvați se aflau în stare critică […]
21:20
1 ianuarie 1999 – Nașterea monedei euro. Momentul zero al celei mai ambițioase uniuni monetare din istorie # Rador
Introducere La 1 ianuarie 1999, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă eră economică și politică prin introducerea monedei euro, utilizată inițial exclusiv în formă electronică. Fără bancnote și monede fizice aflate încă în circulație, euro a devenit moneda oficială pentru tranzacții financiare, contabile și bugetare în 11 state membre, marcând debutul efectiv al Uniunii Economice […]
21:10
Autorităţile din Elveţia au anunţat cinci zile de doliu, după ce aproximativ 40 de persoane au murit în urma unui incendiu, la un bar plin de tineri, la primele ore ale noului an. Martorii de la barul din staţiunea de schi Crans-Montana afirmă că tavanul sălii a fost cuprins de flăcări în câteva secunde. Martorii […]
21:10
Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilități; este vorba despre locuirea asistată în comunitate pentru viață independentă, care cuprinde locuința protejată și centrul pentru viață independentă, precum și alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate. Decizia are în vedere sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități și tranziția lor […]
21:10
Ofiţerii vamali din Finlanda au declarat joi că nava de transport marfă confiscată miercuri după avarierea unui cablu submarin de telecomunicaţii din Marea Baltică transporta oţel rusesc, încălcând astfel sancţiunile impuse de Uniunea Europeană. Cei 14 membri ai echipajului navei Fitburg au fost arestaţi miercuri şi se află sub anchetă. Cargobotul, lung de 132 metri, […]
19:00
Recomandări ale autorităților pentru siguranța personală și de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor # Rador
Poliția Română le recomandă celor care încă se află în vacanță să nu uite de siguranța personală, pentru ca această perioadă a sărbătorilor să nu se încheie în mod nefericit, să respecte regulile de circulație și să-și ia măsuri de protecție a bunurilor personale. Celor care în aceste zile revin acasă, polițiștii le reamintesc să […]
Ieri
16:30
Pompierii salvatori au gestionat peste 1.650 de solicitări din partea populației în ultima zi din 2025, cele mai multe pentru acordarea asistenței medicale de urgență, dar și pentru stingerea a 120 de incendii produse în diverse localități ale țării. 18 persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau din alte situații critice. Și în […]
14:00
Realizator: Ciprian Sasu – În prima zi a anului, creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc Tăiera-împrejur a Domnului și pe Sfântul Vasile cel Mare. Aproape 500.000 de români își serbează astăzi onomastica. Despre semnificația creștină a primei zile din an, Remus Rădulescu. Reporter: 1 ianuarie este, din punct de vedere creștin, ziua în care pruncul născut […]
11:40
Armata israeliană anunță că forțele sale au deschis focul în Cisiordania împotriva unor persoane care atacau cu pietre soldați # Rador
Armata israeliană (IDF) a anunțat că forțele sale au ucis un palestinian în Cisiordania ocupată în primele ore ale zilei de joi, în timp ce au deschis focul asupra unor persoane care aruncau cu pietre în soldați. Alte două persoane au fost lovite pe un drum principal din apropierea satului Luban al-Sharqiya din Nablus, se […]
11:20
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de roaming gratuit în Europa: servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare # Rador
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va fi posibil în contextul aderării Republicii Moldova la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH) […]
11:00
2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obținerea primei note de 10 la gimnastică # Rador
Realizator: 2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obținerea primei note de 10 la gimnastică într-un concurs olimpic feminin. Nadia Comăneci: Anul 2026 să fie un an frumos, cu multă, multă sănătate, să sărbătorim multe lucruri istorice. Abia aștept să văd pe toată lumea. La mulți ani 2026! Realizator: De […]
10:40
De la 1 ianuarie, a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidență a salariaților # Rador
De astăzi a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidență a salariaților, care înlocuiește integral platforma Revisal. Tranziția la sistemul electronic este obligatorie pentru toți angajatorii, aceștia trebuie să-și creeze un cont în Reges Online, care le asigură accesul la toate funcționalitățile. De asemenea, ei trebuie să completeze datele din Contractele Individuale […]
10:20
Mesaje de mulțumire de la Kiev, după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Rador
Oficialii ucraineni au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind importanța sprijinului pentru consolidarea apărării și a securității regionale. Mesajele transmise de la Kiev vin după adoptarea deciziei de către Guvernul de la București și evidențiază rolul […]
10:10
Elveția – Peste 100 de persoane se aflau în barul din stațiunea Crans-Montana la momentul producerii exploziei (Blick) # Rador
Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite după ce un incendiu a izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din sud-vestul Elveției, a anunțat joi Poliția elvețiană. Incendiul a izbucnit la ora locală 1:30 (00:30 GMT) într-un bar numit „Le Constellation”, a precizat poliția într-un comunicat. Presa elvețiană a precizat că incendiul […]
