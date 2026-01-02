REPERE SPIRITUALE: Mănăstirea Dragomirna – un loc binecuvântat cu frumuseţe fără limite

16:50

Coletele cu valoare comercială declarată mai mică de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene vor fi supuse de joi unei taxe de 25 de lei la intrarea pe teritoriul României. Măsura vizează bunurile livrate în cadrul vânzărilor la distanță din state terțe. Obligația de plată revine furnizorului, expeditorului sau platformei digitale care facilitează […]