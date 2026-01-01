Identificarea victimelor și redarea lor familiilor este principala prioritate a autorităților elvețiene

12:30

Primăria Generală a Capitalei a obținut aproape 120 de milioane de lei de la Administrația Fondului Pentru Mediu pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din București. Cu aceste fonduri nerambursabile vor fi înlocuite cu leduri peste 18.000 de corpuri vechi de iluminat de pe străzi. Licitațiile pentru achiziție se vor organiza anul […]