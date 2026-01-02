Columbia anunţă „neutralizarea” liderului bandei criminale Tren de Aragua

18:30

RADOR RADIO ROMÂNIA (31 decembrie) – Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului pentru sprijinirea apărării țării sale și pentru contribuția de 50 de milioane de euro. Această tranșă de ajutor este critică pentru apărarea Ucrainei și pentru protejarea poporului nostru – a scris oficialul ucrainean […]