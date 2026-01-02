Ciocniri între protestatari şi forţele de securitate în mai multe oraşe din Iran

15:30

Jandarmii mobilizați astăzi în comuna Ruginoasa, din județul Iași, pentru a preîntâmpina violențele cu ocazia tradiționalei „ciomăgeli” între grupurile de localnici au făcut uz de gaze lacrimogene. Unii participanți la această tradițională manifestare de Anul Nou au încercat să ocolească dispozitivele de ordine și să o ia pe un traseu neautorizat. Peste 200 de angajați […]