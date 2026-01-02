Guvernul din Yemen susţinut de Arabia Saudită încearcă să recupereze teritoriile recent ocupate de STC

21:10

Autorităţile din Elveţia au anunţat cinci zile de doliu, după ce aproximativ 40 de persoane au murit în urma unui incendiu, la un bar plin de tineri, la primele ore ale noului an. Martorii de la barul din staţiunea de schi Crans-Montana afirmă că tavanul sălii a fost cuprins de flăcări în câteva secunde. Martorii […]