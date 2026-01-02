Patriarhia Română a transmis un mesaj de condoleanțe și rugăciuni în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția
Rador, 2 ianuarie 2026 01:30
Patriarhia Română a transmis joi un mesaj de condoleanțe și rugăciuni în urma tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția, în care și-au pierdut viața 40 de persoane, iar aproximativ 100 au fost rănite în noaptea de Anul Nou. Cauza incendiului rămâne neclară, iar anchetatorii presupun că este vorba despre un accident. Procurorul general al […]
Acum 30 minute
01:50
Autorităţile din Elveţia au început identificarea victimelor incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana # Rador
Anchetatorii elveţieni au început vineri dificila sarcină de a identifica cadavrele carbonizate ale victimelor unui incendiu care a cuprins un bar aglomerat și a ucis aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Arsurile suferite de mulțimea de petrecăreți, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au […]
01:40
În mai multe oraşe din Iran au avut loc ciocniri între protestatari şi forţele de ordine, în a cincea zi de demonstraţii antiguvernamentale. Mai multe maşini au fost incendiate, iar protestatarii au intrat în altercaţii cu forţele de poliţie iraniene. Imaginile video postate pe media sociale arată cum forţele de securitate ripostează cu gaze lacrimogene […]
01:40
Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au atacat civili în perioada Anului Nou, Moscova raportând un atac mortal asupra unui hotel din teritoriul pe care îl ocupă în sudul Ucrainei, în timp ce Kievul a declarat că a avut loc un alt atac de amploare asupra rețelelor sale de alimentare cu energie electrică. Informaţiile […]
01:40
Primul primar musulman şi de origine sud-asiatică al New Yorkului a depus jurământul de învestire # Rador
Zohran Mamdani a fost învestit în funcţia de primar democrat al oraşului New York din Statele Unite. Ceremonia publică de învestire a fost organizată pe treptele primăriei oraşului. În discursul său de învestire, Zohran Mamdani, care este primul primar musulman şi de origine sud-asiatică al New Yorkului, a promis că va activa „pentru toţi newyorkezii”, […]
Acum o oră
01:30
Acum 4 ore
22:50
Identificarea victimelor și redarea lor familiilor este principala prioritate a autorităților elvețiene # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Identificarea victimelor și redarea lor familiilor este principala prioritate a autorităților elvețiene, a subliniat în această seară procurorul general al țării, într-o conferință de presă pe tema incendiului produs azi-noapte în timpul unei petreceri de Revelion. Ipoteza de lucru este că un incendiu de amploare a provocat o explozie, însă nu […]
22:50
Papa Leon al XIV-lea a celebrat în premieră liturghia din prima zi anuală dedicată Zilei Mondiale a Păcii # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Papa Leon al XIV-lea a celebrat astăzi în premieră liturghia din prima zi anuală dedicată Zilei Mondiale a Păcii, care se sărbătorește de 59 de ani, cu scopul de a încuraja reflecția și rugăciunea pentru pacea mondială. Din Roma, Elena Postelnicu ne aduce mai multe informații. Reporter: După ce în prima […]
22:50
Agenția Națională de Transplant anunță că a încheiat anul trecut cu o ultimă prelevare pe 31 decembrie și notează rezultate remarcabile în 2025 – 91 de donatori la nivel național, o cifră în creștere și cea mai bună din 2016 până în prezent. Într-o postare pe internet, reprezentanții agenției își exprimă speranța ca tendința să […]
Acum 6 ore
22:00
Autoritățile din Elveţia află tot mai multe detalii despre incendiul mortal produs într-un bar din staţiunea de schi Crans-Montana şi care a provocat moartea a aproximativ 40 de persoane și rănirea a altor peste 100 de persoane. Conform comandantului poliției cantonale din Valais, Frédéric Gisler, fumul a fost observat pentru prima dată ieșind din barul […]
21:30
1 ianuarie 1758 – Zoologia primește un limbaj universal. Punctul de plecare al nomenclaturii zoologice # Rador
Introducere La 1 ianuarie 1758, comunitatea științifică internațională a fixat unul dintre cele mai discrete, dar fundamentale momente din istoria cunoașterii moderne. Printr-o decizie adoptată retrospectiv, Comisia Internațională pentru Nomenclatura Zoologică (International Commission on Zoological Nomenclature: ICZN) a stabilit această dată drept „punctul de plecare” oficial al nomenclaturii zoologice, declarând că ediția a zecea a […]
21:20
Aproape o sută de migranţi au fost salvaţi după ce nava pe care se aflau s-a scufundat în Atlantic (Gambia) # Rador
Șapte cadavre au fost recuperate și 96 de persoane au fost salvate după ce o ambarcaţiune care transporta migranți s-a răsturnat în timpul nopții, a declarat joi ministerul apărării din Gambia. Nava „transporta, potrivit estimărilor, peste 200 de migranți”, a declarat ministerul într-un comunicat, adăugând că 10 dintre migranții salvați se aflau în stare critică […]
21:20
1 ianuarie 1999 – Nașterea monedei euro. Momentul zero al celei mai ambițioase uniuni monetare din istorie # Rador
Introducere La 1 ianuarie 1999, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă eră economică și politică prin introducerea monedei euro, utilizată inițial exclusiv în formă electronică. Fără bancnote și monede fizice aflate încă în circulație, euro a devenit moneda oficială pentru tranzacții financiare, contabile și bugetare în 11 state membre, marcând debutul efectiv al Uniunii Economice […]
21:10
Autorităţile din Elveţia au anunţat cinci zile de doliu, după ce aproximativ 40 de persoane au murit în urma unui incendiu, la un bar plin de tineri, la primele ore ale noului an. Martorii de la barul din staţiunea de schi Crans-Montana afirmă că tavanul sălii a fost cuprins de flăcări în câteva secunde. Martorii […]
21:10
Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilități; este vorba despre locuirea asistată în comunitate pentru viață independentă, care cuprinde locuința protejată și centrul pentru viață independentă, precum și alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate. Decizia are în vedere sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități și tranziția lor […]
21:10
Ofiţerii vamali din Finlanda au declarat joi că nava de transport marfă confiscată miercuri după avarierea unui cablu submarin de telecomunicaţii din Marea Baltică transporta oţel rusesc, încălcând astfel sancţiunile impuse de Uniunea Europeană. Cei 14 membri ai echipajului navei Fitburg au fost arestaţi miercuri şi se află sub anchetă. Cargobotul, lung de 132 metri, […]
Acum 8 ore
19:00
Recomandări ale autorităților pentru siguranța personală și de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor # Rador
Poliția Română le recomandă celor care încă se află în vacanță să nu uite de siguranța personală, pentru ca această perioadă a sărbătorilor să nu se încheie în mod nefericit, să respecte regulile de circulație și să-și ia măsuri de protecție a bunurilor personale. Celor care în aceste zile revin acasă, polițiștii le reamintesc să […]
Acum 12 ore
16:30
Pompierii salvatori au gestionat peste 1.650 de solicitări din partea populației în ultima zi din 2025, cele mai multe pentru acordarea asistenței medicale de urgență, dar și pentru stingerea a 120 de incendii produse în diverse localități ale țării. 18 persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau din alte situații critice. Și în […]
14:00
Realizator: Ciprian Sasu – În prima zi a anului, creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc Tăiera-împrejur a Domnului și pe Sfântul Vasile cel Mare. Aproape 500.000 de români își serbează astăzi onomastica. Despre semnificația creștină a primei zile din an, Remus Rădulescu. Reporter: 1 ianuarie este, din punct de vedere creștin, ziua în care pruncul născut […]
Acum 24 ore
11:40
Armata israeliană anunță că forțele sale au deschis focul în Cisiordania împotriva unor persoane care atacau cu pietre soldați # Rador
Armata israeliană (IDF) a anunțat că forțele sale au ucis un palestinian în Cisiordania ocupată în primele ore ale zilei de joi, în timp ce au deschis focul asupra unor persoane care aruncau cu pietre în soldați. Alte două persoane au fost lovite pe un drum principal din apropierea satului Luban al-Sharqiya din Nablus, se […]
11:20
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de roaming gratuit în Europa: servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare # Rador
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va fi posibil în contextul aderării Republicii Moldova la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH) […]
11:00
2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obținerea primei note de 10 la gimnastică # Rador
Realizator: 2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obținerea primei note de 10 la gimnastică într-un concurs olimpic feminin. Nadia Comăneci: Anul 2026 să fie un an frumos, cu multă, multă sănătate, să sărbătorim multe lucruri istorice. Abia aștept să văd pe toată lumea. La mulți ani 2026! Realizator: De […]
10:40
De la 1 ianuarie, a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidență a salariaților # Rador
De astăzi a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidență a salariaților, care înlocuiește integral platforma Revisal. Tranziția la sistemul electronic este obligatorie pentru toți angajatorii, aceștia trebuie să-și creeze un cont în Reges Online, care le asigură accesul la toate funcționalitățile. De asemenea, ei trebuie să completeze datele din Contractele Individuale […]
10:20
Mesaje de mulțumire de la Kiev, după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Rador
Oficialii ucraineni au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind importanța sprijinului pentru consolidarea apărării și a securității regionale. Mesajele transmise de la Kiev vin după adoptarea deciziei de către Guvernul de la București și evidențiază rolul […]
10:10
Elveția – Peste 100 de persoane se aflau în barul din stațiunea Crans-Montana la momentul producerii exploziei (Blick) # Rador
Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite după ce un incendiu a izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din sud-vestul Elveției, a anunțat joi Poliția elvețiană. Incendiul a izbucnit la ora locală 1:30 (00:30 GMT) într-un bar numit „Le Constellation”, a precizat poliția într-un comunicat. Presa elvețiană a precizat că incendiul […]
09:20
Ucraina nu este pregătită să semneze un acord fragil de pace cu Rusia, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu este pregătită să semneze un acord fragil de pace cu Rusia care doar va prelungi războiul. Într-un discurs susținut de Anul Nou, Zelenski a declarat că Ucraina dorește încetarea războiului, dar nu cu orice preț. Liderul ucrainean a estimat că un acord de pace a fost convenit […]
09:20
Potrivit unor informații de ultimă oră, o explozie s-a produs în stațiunea montană Crans-Montana din Elveția, incident soldat cu câteva victime. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un bar cuprins de flăcări. În incinta localului se desfășura un eveniment de Anul Nou, relatează BBC./cstoica/lalexandrescu BBC SERVICIUL MONDIAL – 1 ianuarie
09:10
Bulgaria a devenit începând de astăzi al 21-lea stat din zona euro, după 19 ani de la aderarea țării la Uniunea Europeană. Bulgaria a renunțat la fosta monedă națională, leva, în vigoare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în speranța de a-și consolida legăturile economice cu ceilalți membri ai zonei euro, dar și de teama […]
09:10
Sunt restricții de trafic astăzi și mâine pe DN7, Valea Oltului. Acestea se aplică pentru tirurile mai mari de șapte tone și jumătate. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricțiile sunt în vigoare pe tronsonul Pitești, Râmnicu Vâlcea, Veștem, între orele 6:00-22:00. Autoritățile atrag atenția că nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se […]
09:00
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care își exprimă încrederea că putem depăși greutățile # Rador
Premierul Ilie Bolojan a transmis și el un mesaj de Anul Nou în care își exprimă încrederea că putem depăși greutățile și că România poate deveni un loc în care fiecare cetățean să-și poată clădi un viitor mai bun. Șeful guvernului a admis că am încheiat un an dificil în care a fost nevoie de […]
Ieri
00:50
În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor […]
00:30
Radio România Internaţional, postul pentru străinătate al Radio România, a continuat tradiţionala anchetă de opinie printre ascultători şi utilizatorii de Internet şi reţele sociale pentru a decide care dintre personalităţile din diferite domenii şi-a pus amprenta cel mai mult în 2025, în sens pozitiv, asupra lumii. “Omul Anului 2025 la RRI” a fost desemnat preşedintele […]
00:30
RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Ungureanu la RFI: Judecătorii care boicotează ședințele CCR ar trebui să răspundă penal # Rador
Cei patru judecători care boicotează ședințele Curții Constituționale (CCR) pe tema pensiilor pentru magistrați ar trebui să răspundă penal, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. CCR a amânat de trei ori până acum decizia pe tema pensiilor pentru magistrați, după ce cei patru judecători propuși de PSD au lipsit de la dezbateri. RADIO FRANCE […]
00:10
În prima zi a fiecărui an, creştinii ordotocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, episcop al Cezareei Capadociei, unul dintre cei trei Părinţi capadocieni – alături de Grigore de Nyssa şi Grigore de Nazianz – dar cel mai important, singurul care a fost numit „cel Mare”, având în vedere că a fost o […]
31 decembrie 2025
21:40
Mii de credincioși din toată lumea au asistat în această seară la Vatican la ultima ceremonie din acest an, oficiată de Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif a evocat Jubileul Anul Sfânt inaugurat de predecesorul său, Papa Francisc, și pe care îl va închide la 6 ianuarie. Anul Jubiliar 2025 a atras la Roma zeci […]
21:20
Oficialii americani au purtat miercuri discuții cu principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, și cu consilierii de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania pentru a discuta următoarele măsuri în vederea încheierii războiului Rusiei în Ucraina, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Ne-am concentrat pe modul în care putem avansa discuțiile într-un […]
19:30
ONU consideră scandaloasă amenințarea Israelului de a suspenda activitatea a 37 de organizații umanitare din Gaza # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (31 decembrie) – Realizator: Laurențiu Văduva – ONU consideră scandaloasă amenințarea Israelului de a suspenda activitatea a 37 de organizații umanitare din Gaza începând de mâine. Anterior, Uniunea Europeană a avertizat Israelul că măsura anunțată ieri va împiedica furnizarea de ajutoare vitale pentru oamenii din regiunea devastată de război. Vine cu detalii […]
19:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (31 decembrie) – Regiunea Pacificului a trecut deja în anul 2026, care se anunță însă foarte incert în regiunile aflate în război, precum Ucraina sau Fâșia Gaza. Festivitățile au început în Kiribati, apoi în Noua Zeelandă și Australia, iar de câteva minute Revelionul a sosit și la Beijing. Revelionul de la Rio […]
19:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (31 decembrie) – Realizator: Laurențiu Văduva – Ciprul va prelua joi, de la Danemarca, pentru șase luni președinția Consiliului Uniunii Europene. Printre priorități se numără securitatea europeană, extinderea blocului comunitar, migrația, dar și competitivitatea. Bogdan Isopescu vine cu mai multe detalii. Reporter: Pentru Cipru miza este dublă – să gestioneze dosarele grele […]
18:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
18:40
31 decembrie 2025 Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, 31 decembrie 2025, un mesaj cu prilejul Anului Nou. Vă prezentăm în continuare textul mesajului: În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 […]
18:30
Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, a mulțumit României pentru contribuția la mecanismul de sprijinire a apărării Ucrainei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (31 decembrie) – Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului pentru sprijinirea apărării țării sale și pentru contribuția de 50 de milioane de euro. Această tranșă de ajutor este critică pentru apărarea Ucrainei și pentru protejarea poporului nostru – a scris oficialul ucrainean […]
17:40
Poliția din Finlanda anunță sechestrul unei nave care a secționat un cablu submarin care leagă Helsinki de Tallinn # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (31 decembrie) – Poliția din Finlanda a anunțat marți că a sechestrat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicații care leagă capitala Helsinki de capitala estoniană Tallinn. Nu au fost făcute publice detalii despre originea navei, notează presa internațională. De la invazia la scară largă a Rusiei în […]
16:50
Realizator: Laurențiu Văduva – Masa de Revelion cu preparate bogate și porții generoase este pentru mulți punctul central al sărbătorii. Medicii atrag atenția, însă că excesele alimentare pot pune presiune pe organism, mai ales că toate alimentele se consumă pe timpul nopții. Redactorul RRA Adriana Turea a stat de vorbă cu specialiști și are soluții […]
16:50
Coletele extracomunitare cu valoare declarată mai mică de 150 de euro vor fi supuse unei taxe începând cu 1 ianuarie 2026 # Rador
Coletele cu valoare comercială declarată mai mică de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene vor fi supuse de joi unei taxe de 25 de lei la intrarea pe teritoriul României. Măsura vizează bunurile livrate în cadrul vânzărilor la distanță din state terțe. Obligația de plată revine furnizorului, expeditorului sau platformei digitale care facilitează […]
16:20
Mesajul de Anul Nou al lui Vladimir Putin a durat doar 3 minute și 20 de secunde, fiind unul dintre cele mai scurte ale sale # Rador
Mesajul tradițional de Anul Nou al președintelui rus, Vladimir Putin, a durat 3 minute și 20 de secunde în acest an, fiind unul dintre cele mai scurte ale sale, anunţă TASS. Durata variază de la an la an. Anul trecut, mesajul său a fost puțin mai lung – 3 minute și 35 de secunde. Cel […]
15:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică „The Telegraph” # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică „The Telegraph”. Motivația prezentată a fost ”rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse și aducerea Republicii Moldova în prima linie de apărare a democrației europene”. Într-un interviu acordat publicații britanice, Maia Sandu a […]
15:30
Jandarmii mobilizați în comuna Ruginoasa, județul Iași, cu ocazia tradiționalei „ciomăgeli” între localnici au făcut uz de gaze lacrimogene # Rador
Jandarmii mobilizați astăzi în comuna Ruginoasa, din județul Iași, pentru a preîntâmpina violențele cu ocazia tradiționalei „ciomăgeli” între grupurile de localnici au făcut uz de gaze lacrimogene. Unii participanți la această tradițională manifestare de Anul Nou au încercat să ocolească dispozitivele de ordine și să o ia pe un traseu neautorizat. Peste 200 de angajați […]
15:30
Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se cer date personale și bancare. Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei și, sub pretextul că utilizatorii sunt elegibili pentru retragerea unor dividende, în valoare de peste 23.000 de lei, […]
15:30
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat miercuri că legea electorală a țării ar trebui reformată pentru a adopta un sistem mai proporțional, întrucât blocul de la guvernare încearcă să-și protejeze majoritatea înaintea alegerilor generale prevăzute pentru 2027. Antonio Tajani, care conduce partidul conservator Forza Italia și este un aliat-cheie în coaliția de dreapta […]
15:30
„Ținem această întâlnire de reflecție în ultima zi a anului calendaristic, aproape de sfârșitul Jubileului și în plin sezon al Crăciunului”, a declarat Papa Leon al XIV-lea la începutul Audienței sale generale, ultima din 2025. „Anul trecut”, a subliniat Pontiful, „a fost cu siguranță marcat de evenimente importante: unele fericite, cum ar fi pelerinajul atâtor […]
