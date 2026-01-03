Simona Halep pierde teren în topul milionarelor din tenis

20:30

Incendiul tragic de la localul Le Constellation din Crans-Montana a dus la decesul unui tânăr de 17 ani, coleg de club cu nepotul lui Ion Țiriac. Alexander Țiriac a postat un mesaj emoționant pe Instagram, exprimându-și durerea și amintind de fragilitatea vieții. Familia victimei caută liniște în această perioadă dificilă.