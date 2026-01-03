Maia Sandu, liderul care l-a învins pe Vladimir Putin, Personalitatea Anului

21:30

Jacques Moretti, proprietarul barului „Le Constellation” din Crans-Montana, a declarat că localul a fost inspectat de autorități de trei ori în zece ani. Incendiul devastator din noaptea de Revelion s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, iar cei doi proprietari au fost audiați ca martori în cadrul anchetei. Incendiul de la barul „Le … Articolul Proprietarul localului din Crans-Montana vorbește despre incendiul de Revelion apare prima dată în Main News.