LIVEBLOG Mercato 2026: Transferuri record în iarnă, colegul lui Drăgușin vândut

19:30

Traficul este blocat pe DN 67C, între Novaci și Rânca, iar condițiile meteo dificile, cu ninsori puternice, îngreunează circulația și pe DN 7 – Valea Oltului. Utilajele de deszăpezire se confruntă cu aglomerația, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile meteo.