Donald Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

Statele Unite impun tarife vamale de 10% mai multor țări europene care s-au situat de partea Groenlandei. Tarifele intră în vigoare de la 1 februarie și vor ajunge la 25 de procente de la 1 iunie. Anunțul a venit chiar de la Donald Trump, care a enumerat și statele respective: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. „Tarifele vor rămâne până când se va ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei de către Statele Unite”, spune liderul de la Casa Albă, citat de The Guardian.

