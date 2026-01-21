Motivul pentru care AI nu va duce la dispariția locurilor de muncă, ci la mai multe angajări. Explicația șefului Nvidia
Digi24.ro, 21 ianuarie 2026 07:10
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială nu va „fura” locurile de muncă ale oamenilor, deoarece automatizează sarcinile, dar păstrează „scopul mai larg” al joburilor din industriile cheie. Mulți au avertizat, de exemplu, că AI va elimina locurile de muncă din radiologie. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar alte domenii ar putea urma un model similar.
• • •
Acum o oră
07:10
De la „America Prima” la „America Singură”: Ambițiile expansioniste ale lui Trump riscă să distrugă principalul atu financiar al SUA # Digi24.ro
Nu ar mai trebui să fie niciun dubiu că, prin acțiunile sale, Donald Trump a dat peste cap piețele globale. Singura întrebare este cât de departe va merge restul lumii ca să transforme principalul atu financiar al Statelor Unite – încrederea în economia americană – într-o armă ce poate fi folosită împotriva Washingtonului, pe măsură ce tot mai mulți investitori vor căuta să își redirecționeze resursele înspre Europa, Asia și, în general, cât mai departe de America.
07:10
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va trimite trupe în Groenlanda, invocând trei motive.
07:10
07:10
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație condusă de Rusia. „De jure suntem încă acolo” # Digi24.ro
Republica Moldova îndeplinește formalitățile necesare pentru a finaliza retragerea sa din Comunitatea Statelor Independente (CSI) condusă de Rusia, rezultată în urma prăbușirii Uniunii Sovietice, a anunțat ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. El spune că Moldova a părăsit deja de facto această organizație, dar din punct de vedere juridic încă este membră CSI.
07:10
Sondaj: Tinerii americani care îl susțin pe Trump devin tot mai radicali pe teme precum religia și rolul femeii # Digi24.ro
Tinerii din Generația Z și milenialii care îl susțin pe Donald Trump devin o parte tot mai influentă și mai dură a electoratului său. Un nou sondaj amplu arată că aceștia sprijină mai puternic ideea de leadership masculin, religia în viața publică și sunt mai deschiși decât alte generații față de mesaje politice radicale.
07:10
Cum folosește Trump Biroul Oval pentru a-și exercita puterea pe scena mondială: „Se bucură cu adevărat de politica spectacolului” # Digi24.ro
În primul an al celui de-al doilea mandat, Donald Trump a folosit Biroul Oval într-un mod în care predecesorii săi nu au făcut-o, ca pe un adevărat reality show cu o distribuție rotativă de lideri mondiali. Peste 40 de lideri internaționali au călătorit la Washington pentru a se întâlni cu președintele american anul trecut, mulți dintre ei în fața camerelor de filmat, relatează The New York Times.
07:10
Bloomberg prezintă lista țărilor invitate de Trump în Consiliul pentru pace. Liderul SUA vrea ca acordul să fie semnat la Davos # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a invitat o serie de lideri mondiali să se alăture Consiliului pentru pace, în speranța că va putea promova planul său în 20 de puncte pentru asigurarea unei păci durabile și reconstrucția Fâșiei Gaza, relatează Bloomberg. Printre țările care au primit invitația se numără și România.
07:10
Până la ce dată pot fi plătite impozitele cu reducere de 10%. Ce riscă românii dacă nu achită taxele la casă sau mașină # Digi24.ro
Românii care dețin locuințe, terenuri sau autoturisme pot beneficia de o reducere de 10% la plata impozitelor locale, cu condiția achitării integrale a sumelor datorate până la sfârșitul lunii martie 2026.
07:10
Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea prezentă (La Razon) # Digi24.ro
Ruptura dintre Statele Unite și Rusia, precum și dintre Moscova și Uniunea Europeană, s-a adâncit constant de la începutul războiului din Ucraina. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Moscova consideră Washingtonul, precum și statele membre ale UE și NATO, drept „ostile”. Cu toate acestea, lista sa neagră include și alte țări pe care, în mod ciudat, și în ciuda lipsei de armată sau arme nucleare, Putin le consideră „dușmani” ai Rusiei, scrie La Razon.
07:10
Documentul electronic care înlocuiește pașaportul și oferă acces rapid la servicii publice în 2026. Este disponibil și pentru minori # Digi24.ro
Cartea electronică de identitate (CEI) reprezintă un pas semnificativ în digitalizarea administrației românești, simplificând modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile statului. Poate fi emisă atât adulților, cât și minorilor, iar perioada de valabilitate variază în funcție de vârstă.
07:10
Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei probleme electrice „minore” # Digi24.ro
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră” în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi a fost forțat să se întoarcă la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scrie POLITICO.
Acum 8 ore
00:40
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia # Digi24.ro
Un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit peste şine în provincia Barcelona, făcând mai mulţi răniţi, a anunţat Protecţia Civilă a regiunii Catalonia, în nord-estul Spaniei, relatează AFP.
00:20
Administrația Trump a trimis citaţii guvernatorului din Minnesota şi altor oficiali, în contextul reprimării migranților de către ICE # Digi24.ro
Departamentul Justiţiei din Statele Unite a anunţat marţi că a trimis citaţii la birourile guvernatorului din Minnesota, Tim Walz, procurorului general al statului, Keith Ellison şi primarului din Minneapolis, Jacob Frey, în contextul protestelor împotriva acţiunilor federale anti-imigraţie, transmite Reuters.
00:00
Miruţă, atac la PSD: Suntem în sfârşit pe un drum mai corect pentru buget. Vom reuşi deplin după ce înlocuim pilele cu meritocraţia # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, marţi seară, un mesaj pe tema bugetului pentru 2026, „un buget echilibrat, onest şi realist, în limitele a ceea ce ne putem permite”. El a multumit tuturor celor care, deşi sunt nemulţumiţi de măsurile care s-au luat până acum, au înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversează România. „Vom reuşi pe deplin doar dupa ce vom înlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia”, a transmis ministrul USR pe Facebook.
00:00
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva acțiunilor lui Donald Trump (Axios) # Digi24.ro
Aliații cei mai apropiați ai Americii au declarat marți sfârșitul ordinii globale conduse de SUA, concluzionând că presiunea neîncetată exercitată de președintele Donald Trump a scos la iveală defectele sale fatale, relatează Axios.
20 ianuarie 2026
23:50
Preşedintele CNAS, discuţie cu directorii caselor judeţene: „Mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple” # Digi24.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a anunţat, marţi seară, că a discutat cu colegii din teritoriu despre priorităţile anului 2026 şi a cerut identificarea şi centralizarea nevoilor reale ale pacienţilor din teritoriu. În a doua etapă, ar urma să se realizeze o strategie de contractare a serviciilor medicale pe cinci ani. „Ne concentrăm pe măsurile prin care contribuim la însănătoşirea sistemului medical”, a transmis Moldovam apreciind că este nevoie de „mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple şi o mai bună utilizare a datelor”.
Acum 12 ore
23:40
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că se înţelege bine cu liderii Franţei şi Marii Britanii, dar nu va participa la o reuniune a G7 la Paris joi, comentariile sale survenind în pline tensiuni cu puterile europene din cauza ameninţării republicanului de a prelua Groenlanda, scriu Reuters şi AFP.
23:40
Craiova, din nou fără căldură: furnizarea agentului termic va fi reluată abia peste 30 de ore # Digi24.ro
Municipiul Craiova a rămas, marţi seara, din nou fără căldură pentru 30 de ore din cauza unei avarii la instalaţiile energetice. Potrivit Electrocentrale Craiova S.A., producătorul de agent termic, marţi seara, ca urmare a unei avarii la instalaţiile energetice s-au redus parametrii de furnizare a agentului termic în municipiul Craiova.
23:40
Donald Trump: Consiliul Păcii să înlocuiască Națiunile Unite. „ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, că preconizatul Consiliu al Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze ar putea înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite, pe care o consideră ineficientă, relatează BBC şi CNN, scrie News.ro.
23:30
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.
23:30
Accident grav în Chiajna: mașină lovită de tren. Un bărbat, scos inconștient din autoturism # Digi24.ro
Un autoturism aflat pe linia ferată a fost lovit de un tren, marți seară, în localitatea Chiajna, județul Ilfov. În urma impactului, un bărbat de aproximativ 30 de ani a rămas încarcerat și a fost scos inconștient din vehicul de echipele de intervenție.
23:30
Vicepreședintele JD Vance și soția lui, Usha Vance, au anunțat marți că așteaptă al patrulea copil.
23:10
Cum l-a înfuriat NATO pe Trump din greșeală - o cronologie a tensiunilor privind Groenlanda # Digi24.ro
Când Yvette Cooper, secretarul de Externe al Marii Britanii, a aterizat în Norvegia, săptămâna trecută, cu un elicopter al Marinei Regale, mesajul a fost clar: NATO ar trebui să „dubleze” eforturile în ceea ce privește securitatea arctică pentru a apăra regiunea de agresiunea rusească. Însă, în timp ce vizita comandourile Marinei Regale la temperaturi de până la minus 16 grade Celsius, confuzia a crescut în rândul oficialilor americani cu privire la o misiune în Groenlanda, scrie The Times.
23:00
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la un an de mandat şi înainte de a pleca spre Europa, la Forumul de la Davos, că ar dori ca lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să se „implice” într-o anumită măsură în conducerea ţării, relatează CNN.
23:00
Discuții „constructive” între emisarul lui Putin și negociatorii SUA despre războiul din Ucraina. Dmitriev: Poziția Rusiei este corectă # Digi24.ro
Negociatorul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că a purtat discuții „constructive” cu oficialii americani privind încheierea războiului din Ucraina, în timp ce participa marți la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează Kyiv Post.
22:50
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite acceptă invitația lui Donald Trump privind „Consiliul pentru Pace” # Digi24.ro
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se va alătura „Consiliului pentru Pace” propus de preşedintele american Donald Trump pentru a contribui la soluţionarea conflictelor, a anunţat marţi Ministerul de Externe al EAU despre iniţiativa liderului de la Casa Albă, considerată de unii comentatori ca fiind mai degrabă o încercare de a crea o instituţie paralelă Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi menită să urmărească realizarea intereselor SUA, relatează agenţiile EFE şi AFP, citate de Agerpres.
22:40
„Faliment global al apei”. ONU avertizează că lumea a ajuns la un „punct fără întoarcere” # Digi24.ro
Lumea a intrat într-o eră de „faliment global al apei”, avertizează Organizația Națiunilor Unite, într-un raport care arată că resursele se epuizează mai rapid decât pot fi regenerate de natură, pe fondul supraexploatării, poluării și schimbărilor climatice. Potrivit documentului, numeroase sisteme hidrice au depășit deja un „punct fără întoarcere”, iar efectele sunt vizibile la nivel global, de la retragerea lacurilor și dispariția zonelor umede până la declinul pânzelor freatice folosite pentru apă potabilă și irigații, relatează AFP și Agerpres.
22:30
Ce au observat jurnaliștii BBC despre Donald Trump, la conferința susținută de președintele SUA la un an de mandat # Digi24.ro
Donald Trump a ieşit marţi într-o conferinţă de presă la Casa Albă pe care o susţine la un an de când a redevenit preşedintele SUA şi înainte de a pleca spre Europa, unde este aşteptat la Forumul Economic de la Davos.
22:30
O fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare din familia sa în tragedia feroviară din Spania: „Un miracol” # Digi24.ro
O fetiță de șase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical este singurul membru al familiei sale care a supraviețuit accidentului feroviar de duminică din sudul Spaniei, în care și-au pierdut viața 42 de persoane, printre care părinții, fratele și vărul ei, relatează The Guardian.
22:20
Dezinformare rusă: Danemarca vrea înapoi avioanele F-16 transferate Ucrainei pentru a le desfășura în Groenlanda # Digi24.ro
Propagandiștii ruși au falsificat pista audio a unui videoclip difuzat de un canal de televiziune local danez, informează Ukrinform.
22:00
Mesajul lui Donald Trump cu o zi înainte de a merge la Davos: „Dacă nu aş fi venit eu, astăzi NATO nu ar mai fi existat!” # Digi24.ro
Cu o zi înainte de a-și face apariția la Davos, președintele american Donald Trump a susținut marți că „nicio persoană, sau niciun președinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât el. Mesajul este adresat țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice, unele dintre ele fiind amenințate cu taxe vamale dacă se opun planurilor SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează AFP și EFE.
22:00
Sediul agenţiei ONU din Ierusalimul de Est, demolat de Israel. UNRWA este interzisă de statul evreu # Digi24.ro
Israelul a început marţi demolarea sediului UNRWA din Ierusalimul de Est, după adoptarea unei legi care interzice activităţile agenţiei Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni. Forţele de poliţie, alături de agenţii de aplicare a legii din cadrul Autorităţii Funciare Israeliene, au sosit la complex cu buldozere şi echipamente de inginerie şi au început demolarea complexului, potrivit imaginilor obţinute de CNN, transmite News.ro. Autoritatea Funciară Israeliană a declarat într-un comunicat că forţele de ordine „au asigurat posesia deplină a proprietăţii şi au început curăţarea sediului”.
21:40
Indianul devenit erou după ce a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni” # Digi24.ro
Cetățeanul indian care a sărit în lacul înghețat din Parcul Nicolae Romanescu pentru a salva o fetiță de 5 ani căzută în apă a fost externat. Gestul său a fost răsplătit de oameni, aceștia mobilizându-se și strângând o sumă foarte mare de bani.
21:20
„Când negociem bilateral cu un hegemon, o facem dintr-o poziție de slăbiciune”. Premierul Canadei, discurs tranșant la Davos # Digi24.ro
Premierul Mark Carney afirmă că statul canadian „se opune ferm” impunerii de tarife vamale țărilor care se opun anexării Groenlandei de către SUA și că angajamentul Canadei față de principiul apărării colective al alianței militare NATO — articolul 5 — este „de neclintit”. Carney a îndemnat „puterile medii” să se unească și să „trăiască în adevăr”.
21:10
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi # Digi24.ro
Astăzi, pe măsură ce Groenlanda devine din nou un obiectiv strategic, istoria pare să se repete, scrie în The Conversation Ludovic Slimak, arheolog și cercetător la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS), Universitatea din Toulouse, într-un articol care prezintă succint drama unei populații indigene de pe uriașa insulă arctică aflată în centrul intereselor geostrategice ale SUA.
21:10
Primarul din Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă. El a încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol # Digi24.ro
Primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Edilul este acuzat că a solicitat unei fete de 13 ani imagini cu caracter sexual explicit, iar ulterior a încercat să determine părinții minorei să nu sesizeze autoritățile, oferindu-le în schimb un teren agricol, potrivit unui comunicat oficial al instituției.
21:10
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie # Digi24.ro
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, scrie Agerpres.
21:00
Germania va lua în considerare boicotarea Cupei Mondiale din SUA. Și nu doar ea: „Mi-e greu cred că ţările europene vor participa” # Digi24.ro
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată în această vară în mare parte în Statele Unite, a declarat guvernul german pentru AFP, după apelurile în acest sens ca răspuns la ameninţările lui Donald Trump.
20:30
„Ochiul tigrului”. Povestea din spatele ochelarilor de soare ai lui Emmanuel Macron de la Davos # Digi24.ro
Emmanuel Macron a urcat pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator. Președintele francez, care a vorbit marți la forum, se luptă cu o afecțiune oculară despre care a spus că este „complet inofensivă”, dar care i-a făcut ochiul drept roșu și umflat, scrie The Independent.
20:30
Netflix a anunţat marţi o ofertă revizuită în numerar pentru achiziţionarea activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery (WBD) şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru a contracara oferta rivalei Paramount Skydance.
20:30
Furnizarea căldurii în București, amânată din nou. Disfuncționalități pe site-ul Termoenergetica. Lista imobilelor deficitare # Digi24.ro
Furnizarea căldurii în București a fost din nou amânată. Conform site-ului Termoenergetica, perioada de „echilibrare a sistemului” a fost prelungită cu alte patru zile, din 19 ianuarie, în 23 ianuarie.
19:50
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a fost invitată să se alăture „Consiliului Păcii” propus de Donald Trump, însă a transmis că o eventuală participare ridică dificultăți majore, în special în contextul în care Rusia ar putea face parte din această inițiativă, relatează News.ro.
19:40
Lukașenko a semnat acordul de aderare la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Taxa de 1 miliard de dolari - „o minciună sfruntată” # Digi24.ro
Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord de aderare la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, cea mai recentă măsură de apropiere de Washington după ani de izolare internațională, relatează Reuters.
19:40
Ce crede un fost consilier al lui Donald Trump despre declarațiile președintelui din ultimele zile: „Groenlanda va rămâne Groenlanda” # Digi24.ro
Donald Trump nu va putea forța Groenlanda să-și schimbe proprietarul, a declarat pentru BBC un fost consilier de vârf al președintelui SUA. Gary Cohn consideră că invadarea unei țări care face deja parte din NATO este „puțin exagerată”.
19:30
„Să cumpărăm California”. Petiție satirică a danezilor pentru achiziționarea statului american: „Dacă Trump vrea să vândă, vinde” # Digi24.ro
O petiție daneză pentru cumpărarea statului american California a depășit 280.000 de semnături, în contextul în care furia din Europa crește față de planul lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, potrivit The Independent.
19:20
ANAF Sibiu a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului # Digi24.ro
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a câştigat marţi, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul preşedinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român reprezentat tot de Fisc, potrivit informaţiilor publicate pe portalul de justiţie.
19:10
Primarul Vitali Kliciko a declarat marţi agenţiei France Presse că aproximativ 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev, de frig, din 9 ianuarie, deoarece loviturile ruseşti asupra infrastructurii energetice i-au lăsat fără încălzire.
19:00
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei și ulterior a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova pe tema suveranității Republicii Moldova. Totodată, ea a postat pe rețele sociale și un clip. În argumentația sa, Șoșoacă face apel chiar la citate din Vladimir Putin.
18:50
Replica UE pentru Trump: Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial negociat anul trecut cu SUA # Digi24.ro
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial încheiat de UE cu Statele Unite ale Americii în iulie anul trecut, tranbsmite site-ul postului francez de televizune BFMTV. Președinta grupului S&D din legislativul european, Iratxe Garcia Perez, a declarat că grupurile politice din PE au ajuns la „acord majoritar”.
18:50
Ryanair, în vizorul lui Elon Musk după ce l-a numit pe șeful companiei „idiot”. Sondaj pe X: „Ar trebui să cumpăr?” # Digi24.ro
Elon Musk a lansat ideea de a cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, intensificând disputa publică cu șeful companiei aeriene irlandeze, Michael O'Leary, relatează The Guardian.
