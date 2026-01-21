De la „America Prima” la „America Singură”: Ambițiile expansioniste ale lui Trump riscă să distrugă principalul atu financiar al SUA

Nu ar mai trebui să fie niciun dubiu că, prin acțiunile sale, Donald Trump a dat peste cap piețele globale. Singura întrebare este cât de departe va merge restul lumii ca să transforme principalul atu financiar al Statelor Unite – încrederea în economia americană – într-o armă ce poate fi folosită împotriva Washingtonului, pe măsură ce tot mai mulți investitori vor căuta să își redirecționeze resursele înspre Europa, Asia și, în general, cât mai departe de America.

