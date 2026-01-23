Primul BMW Art Car ajunge în România: 3.0 CSL realizat de Alexander Calder
Automarket.ro, 23 ianuarie 2026 11:20
Anul 2025 a marcat cea de-a 50-a aniversare a celebrei colecții BMW Art Car. Cu această ocazie, bavarezii au pornit într-un turneu pe cinci continente, cu peste 45 de opriri în peste 30 de țări.Etapa din 2025 a strâns peste 2 milioane de vizitatori la târguri de artă, muzee, evenimente de motorsport și instituții culturale din întreaga lume, acolo unde au fost expuse cele 20 de modele BMW Art Car. Printre aceste evenimente se numără Concursul de...
• • •
Acum 5 minute
11:40
Încă o ediție specială pentru Toyota GR Yaris: marchează cele 9 titluri ale lui Sebastien ... # Automarket.ro
În 2025, Sebastien Ogier a cucerit cel de-al 9-lea său titlu mondial în WRC. Francezul a reușit, astfel, să egaleze recordul lui Sebastien Loeb pentru cel mai titrat pilot din istoria campionatului. Pentru a sărbători acest succes, Toyota a lansat o nouă ediție specială pentru GR Yaris.Numele complet al cele mai noi ediții este Sebastien Ogier 9x World Champion Edition. Noua ediție aduce câteva noutăți vizuale specifice, dar și două moduri de rulare noi,...
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
10:50
Pagani intră pe piața imobiliară cu Pagani Residences și servicii auto exclusive pentru ... # Automarket.ro
Colaborând cu Prestige Imports, unul dintre cei mai mari retaileri de automobile exotice din Statele Unite, Pagani introduce Auto Privata, un serviciu de îngrijire dedicat exclusiv rezidenților. Acesta este conceput pentru a se asigura că fiecare vehicul din garajul privat al clădirii este îngrijit corespunzător, întreținut și gata de utilizare în orice moment.Prin intermediul aplicației Pagani Residences, proprietarii vor avea acces la o gamă completă...
Acum 24 ore
18:20
Conceptul Staria Camper a fost echipat cu o copertină retractabilă, precum și cu un acoperiș pop-up acționat electric. Acesta din urmă este complet integrat în caroserie pentru a îmbunătăți coeficientul aerodinamic.Acoperișul se remarcă și prin faptul că este acoperit de un panou solar de 520 W, capabil să genereze până la 2.6 kWh de electricitate pe zi, energie ce poate fi folosită pentru alimentarea echipamentelor de la bord sau pentru extinderea autonomiei...
17:10
În 22 ianuarie 2006, Bugatti a produs primul exemplar de serie Veyron la fabrica sa franceză din Molsheim. Acum, la exact 20 de ani de la acest moment istoric, marca producătoare de mașini de înaltă performanță aduce un omagiu legendarului model cu un nou exemplar unicat.Noua mașină se numește FKP Hommage și este aproape identică din punct de vedere vizual cu Veyron-ul original. Exemplarul unicat este a doua creație a celor de la Programme Solitaire, după...
14:50
În ultimii 5 ani au apărut numeroase zvonuri cu privire la un nou model de performanță Toyota cu motor amplasat central. S-a tot spus despre o potențială revenire a lui MR2, un model de performanță produs între 1984 și 2007. Până acum, Toyota a dezvăluit doar un concept al unui asemenea model, însă acum avem confirmarea oficială că un model de performanță cu motor amplasat central se află în prima fază de dezvoltare.Informația a fost confirmată...
14:20
Grupul chinez Geely Holding Group a declarat recent că își propune vânzări globale de peste 6.5 milioane de vehicule până în 2030, moment în care veniturile sale anuale sunt estimate să depășească 1 trilion de yuani (143.62 miliarde de dolari).Cel mai apropiat rival chinez al BYD își propune să intre în top 5 producători auto la nivel mondial. Potrivit companiei, livrările către piețele externe ar urma să reprezinte o treime din...
13:50
Spre finalul lui 2023, Renault a înființat o nouă divizie, Ampere. Aceasta a fost creată pentru a se concentra exclusiv pe dezvoltarea și producția modelelor electrice ale grupului francez. Divizia a fost creată în perioada în care la conducerea Grupului Renault se afla Luca de Meo.Iată că povestea lui Ampere urmează să se încheie după numai aproape 3 ani de existență. Francois Provost, noul CEO al Grupului Renault, a început la sfârșitul lui...
12:10
Înaintea sezonului 2026, Mercedes este cotată ca fiind echipa favorită de a câștiga titlurile la piloți și la constructori datorită unui motor foarte puternic și inovator. Rămâne de văzut dacă echipa germană se va ridica la nivelul așteptărilor, însă acum este momentul să facem cunoștință cu noul monopost F1 W17, cu care Mercedes va concura în noul sezon.Noul monopost al germanilor va avea, la fel ca în ultimele două sezoane, o grafică...
12:10
Ediție specială Paul Smith pentru întreaga familie Mini Cooper. Disponibilă și în România # Automarket.ro
În vârstă de 79 de ani, Paul Smith este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din Marea Britanie. El dă numele celei mai noi ediții speciale Mini, disponibilă pentru întreaga familie Mini Cooper.Înainte de toate, britanicii propun trei nuanțe exterioare speciale, denumite Negru Midnight, Alb Inspired și Gri Statement. Ca o notă aparte, sunt disponibile o serie de dungi în culoarea negru lucios și mat, iar acoperișul poate fi vopsit în...
11:50
Ieri
11:30
BMW iX3, primul membru al noii familii de modele electrice Neue Klasse, și-a făcut apariția în toamna anului trecut la Salonul Auto de la Munchen. Cel mai avansat model electric al mărcii bavareze urmează să primească o variantă nouă, cu ampatament alungit, dezvoltată special pentru piața chineză.Noua variantă va purta numele iX3 Long Wheelbase. BMW a publicat primele imagini oficiale cu noua variantă ascunsă sub camuflaj, înainte de lansarea oficială în...
11:20
10:40
După ce am făcut cunoștință cu noile Audi Q6 e-tron, BMW iX3 și Mercedes-Benz GLC cu tehnologie EQ, a venit acum momentul, după o lungă campanie de promovare, ca și Volvo să prezinte modelul care, susțin suedezii, "schimbă regulile jocului".Este vorba, desigur, despre noul EX60, omologul cu zero emisii al lui XC60, cel mai vândut model al producătorului din Goteborg.Noul Volvo EX60 are o lungime de 4.803 milimetri, o lățime de 1.899 milimetri, 1.639 mm sunt trecuți...
21 ianuarie 2026
18:20
Noua versiune cu GPL a lui Renault Captur poate fi comandată în România: start de la 21.850 euro # Automarket.ro
În 2025, francezii de la Renault au comercializat peste 15.600 de vehicule cu GPL (+60% față de 2024), dintre care aproape 5.700 de exemplare au fost Captur.Vechea motorizare ECO-G 100 a fost înlocuită de una nouă, denumită ECO-G 120. La bază se află tot motorul de 1.2 litri, cu trei cilindri, însă puterea a fost crescută la 120 de cai putere, iar cuplul la 200 Nm (+30 Nm).1.400 KM AUTONOMIE TOTALĂCapacitatea rezervorului de GPL, montat în spațiul ocupat...
17:00
16:50
Volkswagen a detronat Tesla în Europa: cel mai mare producător de mașini electrice în 2025 # Automarket.ro
După mai mulți ani în care Tesla a fost pe primul loc la vânzările de mașini electrice în Europa, iată că roata s-a întors în favoarea altcuiva în 2025. Potrivit unui nou raport al celor de la Data Force, Volkswagen a urcat pe primul loc la vânzările de mașini electrice pe Bătrânul Continent și a depășit, astfel, marca americană.Pe tot parcursul anului trecut, Volkswagen a vândut 274.417 mașini electrice pe continentul...
14:20
Constructorul sud-coreean își mărește gama de modele electrice cu un nou membru al familiei Ioniq. Cel mai nou membru va fi botezat Ioniq 3 și va fi poziționat în gamă între Hyundai Inster și Kona.Prima imagine oficială publicată de Hyundai arată doar numele noului model. Detaliile sunt limitate în acest moment, însă cunoaștem că noul Ioniq 3 va avea un design inspirat de conceptul Hyundai Concept Three, prezentat anul trecut la Salonul Auto de la...
14:10
12:10
Germania reînvie programul de subvenții pentru electrice: 3 miliarde de euro buget total # Automarket.ro
După șapte ani și aproximativ 10 miliarde de euro cheltuite, Germania a suspendat, în 2023, programul de subvenții pentru achiziția de mașini cu zero emisii. În consecință, vânzările de mașini electrice au scăzut cu 27% anul următor.Între timp a fost investit un nou guvern, astfel că Germania anunță acum introducerea unui nou program care să încurajeze achiziția de mașini electrice. Bugetul total este de 3 miliarde de euro, până în...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Germanii de la Mercedes-Benz pregătesc debutul noului Clasa S facelift. Evenimentul va avea loc în data de 29 ianuarie.Pentru a mai îndulci așteptarea, constructorul din Stuttgart a publicat acum primele imagini cu nava amiral camuflată. Cu această ocazie, reprezentanții companiei au anunțat că mai bine de 50% dintre componente au fost schimbate sau îmbunătățite, adică circa 2.700 de piese.Totodată, aflăm că noul Clasa S facelift mizează pe un design...
11:00
Actuala generație Kia Niro, a doua la număr, este disponibilă pe piață încă din 2022. După 4 ani de la momentul lansării, constructorul sud-coreean a decis că este timpul ca micul crossover al mărcii să primească un facelift. Actualizările constau într-o parte frontală revizuită și un interior ușor schimbat față de vechiul model.Cu acest facelift, Kia Niro adoptă cea mai nouă versiune a limbajului său vizual Opposites United, care caracterizează toate...
09:30
După ce a cucerit mai multe ramuri ale motorsportului, inclusiv Raliul Dakar și cursa de 24 de ore de la Le Mans, Audi a anunțat, în vara anului 2022, ca va participa, în premieră, în Formula 1. Cel mai important, ca echipă de uzină.Acum a venit momentul să facem cunoștință cu primul monopost de Formula 1 al producătorului din Ingolstadt. Grafica acestuia a fost prezentată în cadrul unui eveniment special care a avut loc la Berlin.Germanii au optat...
20 ianuarie 2026
17:30
Constructorul francez de mașini exotice urmează să prezinte un model unicat. Acest model va fi un omagiu adus legendarului Veyron, pentru a marca 20 de ani de la debutul acelui model care a fost odinioară cea mai puternică și mai rapidă mașină de serie din lume.Bugatti nu a oferit multe detalii despre noul model, dar spune despre acesta că este o "capodoperă unicată". Din imaginile postate pe rețelele de socializare, se pare că noul exemplar unicat al mărcii ar putea semăna...
17:30
La începutul anului 1976, în cadrul unui eveniment care a avut loc în sudul Franței, germanii de la Mercedes-Benz prezentau o familie de modele care avea să scrie istorie. Este vorba despre seria 123 sau, altfel spus, predecesorul Clasei E.Jurnaliștii auto ai vremii au lăudat încă de la început noul model al producătorului din Stuttgart și, la scurt timp, au venit și laudele din partea clienților. Seria 123 împrumuta foarte multe elemente de la...
17:20
Stephan Winkelmann, președinte și CEO al Automobili Lamborghini, a declarat: „În ciuda condițiilor de piață provocatoare, suntem foarte mândri de rezultatele obținute în 2025, care confirmă capacitatea Lamborghini de a se evidenția chiar și într-un context global complex.”Livrările au rămas bune în toate regiunile: zona EMEA a condus cu 4.650 de unități, urmată de Americi, cu 3.347 de unități, și de regiunea Asia-Pacific, cu 2.750 de...
17:00
În 2025, Skoda a vândut 1.043.900 de mașini noi la nivel mondial, ceea ce înseamnă o creștere de 12.7% a vânzărilor față de nivelul atins în 2024. De altfel, 2025 a fost cel mai bun an pentru Skoda în ultimii 6 ani. Pe piața europeană, care include Uniunea Europeană și alte 4 țări de pe continent, marca din Mlada Boleslav a vândut 836.200 de mașini, mai multe cu 9.9% față de anul precedent.Cea mai mare piață a fost cea din Germania,...
15:00
Constructorul japonez are în gama din prezent câteva modele electrice. Mai exact, este vorba despre Mazda 6e și CX-6e. Însă cele două modele electrice nu sunt modele 100% Mazda. Asta pentru că atât 6e, cât și CX-6e au la bază o platformă dezvoltată de chinezii de la Changan.Mazda va avea în viitor un model electric dezvoltat integral de marca japoneză. Doar că lansarea acestui model va fi mai târziu decât fusese programat inițial....
14:30
12:30
Skoda a lansat campania "Made in India, for India" în 2018, iar trei ani mai târziu am făcut cunoștință cu primul model gândit special pentru această piață. Este vorba despre Kushaq, un SUV cu care clienții au rezonat foarte bine.Cea mai bună dovadă sunt cele peste 94.900 de unități comercializate. Între timp, Skoda Kushaq a fost exportat și pe alte piețe, cum ar fi Vietnam, Orientul Mijlociu și Africa.Acum, constructorul din Mlada Boleslav prezintă...
12:10
11:20
În 2025, Grupul Renault a vândut 2.336.807 mașini la nivel mondial, mai multe cu 3.2% față de nivelul din 2024. Dintre cele 3 mărci, Renault a vândut 1.628.030 de mașini noi, în plus tot cu 3.2% față de anul precedent, în timp ce Dacia a comercializat 697.408 vehicule, adică mai multe cu 3.1% față de 2024.Cea mai mare creștere a fost înregistrată de marca Alpine. În premieră absolută, marca de mașini de performanță a vândut...
10:50
Dacia raportează o creștere a vânzărilor în 2025. A încheiat pe locul 2 pe piața de retail # Automarket.ro
Constructorul român de automobile, deținut de gigantul francez Renault, are mai multe motive de bucurie. În primul rând, Sandero este, din nou, cel mai vândut model din Europa, pentru al doilea an consecutiv.Apoi, la nivel global, Dacia a comercializat 697.408 vehicule, cu 3.1% mai multe decât în 2024. Totodată, a depășit pragul simbolic de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004.Pe Bătrânul Continent, Dacia a...
10:10
Dacia Sandero, regina Europei: a fost cel mai vândut automobil de pe continent în 2025 # Automarket.ro
Dacia Sandero continuă să scrie istorie pe Bătrânul Continent. Potrivit celor mai recente cifre de vânzări, Sandero a fost, și în 2025, cel mai vândut automobil din Europa, cu 243.676 de unități comercializate, o scădere de aproape 10%, scriu cei de la Profit.Renault Clio a recuperat pe final de an, dar chiar și așa nu a fost de ajuns pentru a trece în fruntea clasamentului. În 2025, Clio a fost comercializat în 229.778 de exemplare, cu 5.8%...
19 ianuarie 2026
17:30
Ferrari 12Cilindri Tailor Made: exemplar unicat creat în colaborare cu 4 artiști coreeni # Automarket.ro
Constructorul italian a pregătit un nou exemplar unicat semnat de divizia de personalizare Ferrari Centro Stile. Cel mai nou astfel de exemplar al celor de la Ferrari este bazat pe modelul 12Cilindri și este rezultatul unei colaborări cu 4 artiști coreeni.Astfel, noul Ferrari 12Cilindri Tailor Made este vopsit într-o culoare specială iridescentă numită Yoonseul. Această culoare este inspirată din mai multe surse, cum ar fi tradițiile coreene, ceramica Celadon cu multiple...
15:30
Haas, prima din cele două echipe americane pe grila de Formula 1 în sezonul 2026, a prezentat oficial noua grafică a monopostului său din acest an. Începând din acest sezon, Toyota Gazoo Racing, partenerul tehnic al celor de la Haas, este noul sponsor titular al echipei după ce în sezoanele precedente Haas i-a avut ca sponsor titular pe cei de la MoneyGram.Noul monopost de Formula 1 al echipei americane va fi botezat VF-26 și, la fel ca toate monoposturile sale...
14:10
Odată încheiat anul 2025, platforma Autovit a publicat raportul anual care arată, printre altele, preferințele românilor în materie de mașini. Înainte să trecem mai departe, trebuie menționat că valoarea totală a autoturismelor listate pe platformă, în 2025, a fost de 4.973.703.440 euro.În creștere, față de cele 4.7 miliarde de euro din 2024.Totodată, segmentul cuprins între 10.000 și 25.000 de euro continuă să reprezinte nucleul...
13:20
Nissan Z, singurul model de performanță rămas în portofoliul mărcii nipone, a primit un facelift. Această actualizare apare la 4 ani de la debutul producției modelului și constă într-un design ușor revizuit al părții frontale, o culoare nouă, dar și îmbunătățiri tehnice.Grila mare a vechiului model este acum înlocuită de o grilă nouă, separată pe două zone și este totodată mai lată. Restul exteriorului este neschimbat, însă paleta...
13:20
12:30
Raliul Dakar 2026 va rămâne un reper pentru motorsportul românesc după ce Dacia a bifat prima victorie în cea mai dificilă și mai prestigioasă cursă de rally-raid din lume. Victoria lui Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin este prima pentru o marcă din România, Dacia reușind această performanță la doar a doua sa participare în Dakar.Pe lângă victoria obținută de Dacia, ne putem mândri și cu o nouă performanță bună pentru Emanuel...
10:50
Renaște Mitsubishi Pajero? Șeful mărcii confirmă lansarea unui SUV de teren nou în 2026 # Automarket.ro
În 2021, Mitsubishi a retras definitiv din producție modelul Pajero. SUV-ul de teren, lansat pentru prima dată în 1982, ar putea reveni în acest an după ce Takao Kato, șeful Mitsubishi, a confirmat că marca japoneză va lansa un nou model de teren în acest an.Numele noului model nu a fost confirmat deocamdată. Din primele informații, urmașul lui Pajero va fi bazat pe o arhitectură integral de Mitsubishi, preluată de la pick-up-ul Triton, vândut în...
08:00
Hypercarul suedez are o vopsea exterioară într-o culoare asemănătoare cu cea a nisipului și elemente aerodinamice din fibră de carbon. Modelul beneficiază de un splitter frontal masiv, iar pe laterale, acest splitter integrează prize de aer foarte mari.Totodată, Mansory a adăugat elemente aerodinamice suplimentare pe bara față. Și pe zonele laterale apar elemente aerodinamice suplimentare pe portiere și praguri. În spate, Mansory a montat un nou eleron și un difuzor...
07:30
Cum s-a descurcat Tesla Model 3 la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul Tesla Model 3 pentru a-l supune la bine cunoscutul test al elanului. Modelul precedent s-a descurcat foarte bine la acest test, dar poate noul Model 3 să depășească performanța? Aflați în video cum s-a descurcat vehiculul km77, testul elanului, tesla, tesla model 3, tesla model 3 km77, tesla model 3 testul elanului, tesla km77, model 3...
18 ianuarie 2026
11:20
În 2025, germanii de la BMW s-au impus în segmentul premium, reușind să se poziționeze, din nou, în fața rivalilor de la Mercedes-Benz și Audi. Performanțe notabile a avut și cealaltă marcă a Grupului, iar aici ne referim la Mini.Constructorul britanic a comercializat, în anul care s-a încheiat, 288.290 de automobile, cu 17.7% mai multe decât în 2024. Probabil cel mai impresionant este că, tot în 2025, Mini a livrat 105.535 de...
10:10
17 ianuarie 2026
20:10
Ziua de 17 ianuarie 2026 va rămâne un moment istoric pentru motorsportul din România. Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, cel mai dificil și prestigios rally-raid din toate timpurile. Echipajul câștigător a fost cel format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin, fiind a 6-a victorie pentru qatarez și prima alături de navigatorul belgian. Nasser Al-Attiyah obține cea mai nouă victorie a sa cu 4-a marcă diferită. Pilotul în vârstă de 55 de...
14:10
11:30
Volkswagen: utilizarea datelor de la senzori și din imagini, extinsă în 40 de țări ... # Automarket.ro
Grupul Volkswagen își propune să îmbunătățească siguranța rutieră pentru toți participanții la trafic de pe Bătrânul Continent. Pentru asta, germanii vor să optimizeze tot mai mult sistemele de asistență pentru șofer, utilizând date de la senzori și din imagini, din autovehiculele clienților și situații reale din trafic.Programul a fost extins acum în circa 40 de țări europene, inclusiv România. Clienții pot beneficia de aceste...
10:50
În anul care tocmai s-a încheiat, germanii de la Porsche s-au confruntat cu mai multe probleme. Unele au fost anticipate, susțin reprezentanții companiei, inclusiv deficitul de aprovizionare pentru modelele 718 și Macan (cu motoare termice), dar și cererea slabă de pe piața din China.În consecință, Porsche raportează o scădere a vânzărilor pentru 2025 atunci când au comercializat 279.449 de unități la nivel global, cu 10% mai puține decât...
