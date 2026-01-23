F1: Ferrari prezintă noul monopost SF-26

18:20

Conceptul Staria Camper a fost echipat cu o copertină retractabilă, precum și cu un acoperiș pop-up acționat electric. Acesta din urmă este complet integrat în caroserie pentru a îmbunătăți coeficientul aerodinamic.Acoperișul se remarcă și prin faptul că este acoperit de un panou solar de 520 W, capabil să genereze până la 2.6 kWh de electricitate pe zi, energie ce poate fi folosită pentru alimentarea echipamentelor de la bord sau pentru extinderea autonomiei...