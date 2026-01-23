Discuţiile trilaterale de la Abu Dhabi cu privire la Ucraina vor continua sâmbătă

18:40

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, vineri, actualizarea aplicaţiei SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor să se poată face doar în perimetrul depozitului, pentru a elimina una dintre metodete folosite la sustragerea lemnelor. Pentru a crea impresia de legalitate, erau emise avize de însoţire a lemnelor, dar nu erau încărcate în aplicaţie, decât în cazul unui control. În ultimele 6 luni, aproape 7.000 de avize au fost încărcate în sistem la o diferrenţă mai mare de jumătate de oră de la emitere.