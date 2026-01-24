Acţiunile Czechoslovak Group au urcat vineri cu 30% la debutul bursier, cea mai mare IPO din istoria industriei de apărare

18:50

Într-un context marcat de instabilitate politică, interimate la vârful Ministerului Educaţiei şi măsuri bugetare contestate de mediul academic, tema profilului viitorului ministru al Educaţiei devine esenţială pentru direcţia în care se îndreaptă sistemul de învăţământ din România. Invitat în emisiunea „Viitor pentru România” de la Prima News, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, a conturat cele trei calităţi pe care ar trebui să le aibă un ministru capabil să gestioneze reforme reale şi sustenabile în educaţie.