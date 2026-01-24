Armata SUA anunţă că două persoane au murit într-un atac naval în Pacificul de Est, iar o persoană a supravieţuit
News.ro, 24 ianuarie 2026 06:20
Armata SUA a efectuat, vineri, un atac împotriva unei alte ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând două persoane şi lăsând un supravieţuitor, potrivit Comandamentului Sud al SUA, citat de CNN.
• • •
Acum 10 minute
06:30
Robbie Williams a atins un prag important în topul albumelor din Marea Britanie, depăşind The Beatles şi devenind artistul cu cele mai multe albume pe locul întâi în istoria topului.
Acum 30 minute
06:20
Armata SUA a efectuat, vineri, un atac împotriva unei alte ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând două persoane şi lăsând un supravieţuitor, potrivit Comandamentului Sud al SUA, citat de CNN.
06:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la manifestările organizate de Ziua Unirii Principatelor la Focşani şi Iaşi/ La Iaşi, niciun lider de partid din coaliţia de guvernare nu va fi prezent la evenimente # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, sâmbătă, la manifestările organizate de Ziua Unirii Principatelor Române la Focşani şi la Iaşi. La Focşani, va decora Colegiul Naţional ”Unirea”, cu prilejul împlinirii a 160 de ani. La evenimentele de la Iaşi vor asista şi ministrul Apărării, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.
Acum o oră
05:50
Teheranul va considera orice atac „ca un război total împotriva noastră”, a declarat, vineri, un oficial iranian de rang înalt, înainte de sosirea, printre altele, a navelor armatei americane în Orientul Mijlociu.
05:50
Europa îşi reafirmă strategia pentru extinderea energiei eoliene, în pofida criticilor lui Trump # News.ro
Guvernele europene, inclusiv Germania, Marea Britanie şi Danemarca, vor consolida luni planurile de extindere accelerată a proiectelor eoliene, chiar dacă preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat criticile la adresa agendei verzi europene, potrivit unui proiect de declaraţie consultat de Reuters.
05:40
Acţiunile Czechoslovak Group au urcat vineri cu 30% la debutul bursier, cea mai mare IPO din istoria industriei de apărare # News.ro
Acţiunile companiei cehe Czechoslovak Group (CSG), unul dintre cei mai dinamici producători de armament din lume, au crescut vineri cu peste 30% la debutul pe bursa Euronext Amsterdam, semnalând interesul puternic al investitorilor pentru sectorul apărării în contextul ambiţiilor europene de autonomie militară, relatează CNBC.
Acum 2 ore
05:30
„Următoarele 10 zile de iarnă vor fi cele mai grele din ultimii 40 de ani”: Statele Unite se pregătesc pentru o mega-furtună de iarnă # News.ro
Zeci de milioane de americani se pregătesc să facă faţă unei furtuni de iarnă masive, care va mătura Statele Unite de la Marile Câmpii din centru până la metropolele de pe coasta de est, însoţită de o serie de condiţii periculoase, relatează AFP.
05:10
Argintul sparge pragul istoric de 100 USD/uncie, iar aurul s-a apropiat de borna de 5.000 USD, pe fondul tensiunilor geopolitice # News.ro
Preţul argintului a depăşit vineri, pentru prima dată, nivelul de 100 de dolari pe uncie, în timp ce aurul a atins un nou record, apropiindu-se de pragul de 5.000 USD/oz. Investitorii s-au orientat masiv către activele de refugiu, impulsionaţi de turbulenţe geopolitice, temeri legate de tarifele comerciale şi aşteptări tot mai ferme privind reducerea dobânzilor în Statele Unite, relatează Reuters.
05:00
Război în Ucraina: Bombardamente ruseşti asupra oraşelor Harkov şi Kiev. O persoană a murit, alte 15 au fost rănite # News.ro
Rusia a lansat, sâmbătă dimineaţa, atacuri asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina, soldate cu cel puţin un mort şi alte 15 persoane rănite în capitala Kiev şi în Harkov, în nord-estul ţării, relatează Reuters.
Acum 6 ore
01:30
Tensiunea creşte în Minnesota unde protestatarii înfruntă vremea aspră pentru a-şi arăta solidaritatea cu comunităţile afectate de raidurile poliţiei antiimigraţie. Autorităţile au arestat zeci de clerici # News.ro
Poliţia locală a arestat zeci de membri ai clerului care cântau imnuri şi se rugau îngenuncheaţi pe drumul către Aeroportul Internaţional Saint Paul din Minneapolis, în cadrul unei zile de proteste şi greve organizate vineri împotriva deciziei preşedintelui american Donald Trump de a trimite mii de agenţi de imigrare în zona metropolitană, relatează Reuters.
01:00
Discuţiile trilaterale desfăşurate în Emiratele Arabe Unite cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina s-au încheiat vineri seara, iar negociatorii din SUA, Rusia şi Ucraina au convenit să continue negocierile sâmbătă, relatează CNN.
Acum 8 ore
00:20
Plângerea pentru agresiune sexuală în cazul lui Julio Iglesias a fost clasată de justiţia spaniolă # News.ro
Justiţia spaniolă a clasat vineri plângerea pentru agresiune sexuală împotriva cântăreţului Julio Iglesias, superstar mondial al anilor 1970 şi 1980, procuratura considerându-se incompetentă să judece faptele care ar fi avut loc în Bahamas şi în Republica Dominicană. Procuratura a clasat plângerea „din lipsă de competenţă a instanţelor spaniole”, în special în materie teritorială, se arată în documentul procuraturii consultat de AFP.
00:00
Anchetă la Constanţa, după ce un copil de 13 ani a fost agresat de altul, de aceeaşi vârstă, în zona unui loc de joacă / Poliţiştii, sesizaţi de spital, unde s-a prezentat victima # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din Constanţa au demarat verificări, după ce au fost sesizaţi de reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa cu privire la un cppil de 13 ani care a suferit leziuni prin agresiune. Ancheta a arătat că victima a fost agresată de un cpoil de aceeaşi vârstă, în zona unui loc de joacă din Constanţa.
23 ianuarie 2026
23:50
Indignare în Ungaria după ce ministrul transporturilor a spus că romii ar trebui „să frece toaletele murdare” # News.ro
Opoziţia maghiară şi asociaţiile romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar, care a declarat că această comunitate ar trebui să „frece toaletele murdare” din trenuri, deoarece guvernul său nu acceptă solicitanţi de azil dispuşi să facă această muncă, relatează AFP.
23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată, de românul Cristian Chivu, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 6-2, formaţia Pisa, al cărei căpitan a fost Marius Marin, în etapa a 22-a din Serie A. Oaspeţii au condus cu 2-0 în minutul 23.
23:50
Traian Băsescu este de părere că ”partidele depăşesc orice limită a bunului simţ” în legătură cu numirile la serviciile secrete şi la parchete: Nu aş accepta o negociere cu partidele # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu consideră că partidele politice ”depăşesc orice limită a bunului simţ” când vine vorba despre numirea unor noi şefi la parchete şi la servciile secrete. Fostul şef al statului afirmă că sunt câteva atribuţii ale preşedintelui României în care partidele nu ar trebui să se bage.
23:20
Accidentul feroviar din Spania: Calea ferată era fisurată înainte de accident, potrivit unui raport preliminar # News.ro
Ancheta privind cauza coliziunii dintre două trenuri care a provocat 45 de morţi duminică în sudul Spaniei se îndreaptă spre ipoteza unei „ruperi” a unei şine la nivelul unei suduri, care ar fi avut loc chiar înainte de catastrofă, relatează AFP.
23:10
Meciul Hermannstadt-Dinamo: Dorinel Munteanu – Posesia a fost de partea lui Dinamo, dar ocaziile mari au fost de partea noastră # News.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, nu a fost impresionat de Dinamo în meciul de la Sibiu. Tehnicianul gazdelor crede că echipa sa trebuia să obţină cel puţin un egal.
23:10
Cristian Paparău, expert medico-legal, despre consumul excesiv de alcool: Se ajunge uşor la dependenţă. Cu cât începi mai de tânăr consumul, cu atât şi efectele nefaste asupra organismului vor apărea mult mai devreme # News.ro
Expertul medico-legal, Cristian Paparău, susţine că la dependenţa de alcool se poate ajunge foarte uşor, el precizând că efectele asupra organismului sunt cu atât mai nefaste cu cât consumatorul de alcool este mai tânăr.
23:00
Naţionalele Serbiei şi Ungariei vor disputa finala Campionatului European, după ce au eliminat vineri, în semifinale, reprezentativele Italiei, respectiv Greciei. România a încheiat pe locul 8, asigurându-şi astfel şi prezenţa la Campionatul Mondial.
23:00
Campioana Franţei, PSG, a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Auxerre, în etapa a 19-a din Ligue 1.
22:40
Cristian Paparău: Nu este suficient să-i spui omului că drogurile fac rău şi că ”vei vedea cum vei ajunge” / Aceste lucruri trec fără a le sclipi vreo emoţie. Absolut deloc # News.ro
Expertul medico-legal, Cristian Paparău, susţine că nu este suficient să le spui oamenilor că drogurile fac rău, pentru că ei nu ascultă şi trec peste astfel de sfaturi fără nicio emoţie. Totodată, Cristian Paparău consideră că trebuie rennţat la modelul american din urmă cu 40 ani, cu toleranţă zero în privinţa consumului de droguri.
Acum 12 ore
22:30
Bolojan, despre scenariul că ar ajunge interimar la Justiţie şi va alege şefii parchetelor: Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă. Nu sunt atât de inovativ / Trebuie derulată o procedură corectă şi cinstită # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins, vineri seară, scenariul potrivit căruia, din cauza plagiatului de care este acuzat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ar putea ajunge el ministru interimar la Justiţie, iar din această calitate să aleagă şefii pachetelor. ”Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă”, a afirmat Bolojan, precizând că nu este ”atât de inovativ”. În plus, Bolojan crede că sunt necesare proceduri cinstite şi corecte pentru a recâştiga încrederea oamenilor în sistemul juridic.
22:30
Băiatul de 13 ani care a participat la uciderea unui prieten, în Timiş, ar fi consumat droguri / DIICOT anunţă deschiderea unui dosar penal # News.ro
Băiatul de 13 ani, din Timiş, care a participat la uciderea prietenului său, un băiat de 15 ani, din comuna Cenei, ar fi consumat droguri. Analizele au arătat posibila prezenţă a marijuana. Procurorii DIICOT au anunţat că au deschis un dosar penal şi fac cercetări.
22:10
Superliga: „Dubla” lui Opruţ a făcut-o lider pe Dinamo, după 2-1 la Sibiu, cu FC Hermannstadt # News.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Superligă, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.
22:10
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina.
22:10
Premierul britanic califică remarca lui Trump despre aliaţii din Afganistan drept „revoltătoare”, în timp ce prinţul Harry spune că sacrificiile soldaţilor britanici din Afganistan merită „respect” # News.ro
Preşedintele SUA a stârnit o reacţie negativă din partea tuturor taberelor politice din Marea Britanie după ce a afirmat că trupele NATO nu au luptat pe front în Afganistan. Prinţul Harry, care a luptat el însuşi în Afganistan, a cerut „respect”, în timp ce prim-ministrul britanic Keir Starmer a calificat drept jignitoare şi revoltătoare comentariile lui Donald Trump, alăturându-se corului de critici din partea altor oficiali şi veterani europeni.
22:00
Cristian Paparău, expert medico-legal şi psihiatru: Am avut tineri care au consumat substanţe folosite în medicina veterinară. Sunt anestezice cu care dai jos un cal, de exemplu # News.ro
Expertul medico-legal, Cristian Paparău, susţine că unii comsumatori de droguri refuză să spună ce au consumat atunci când ajung la medic, de teamă să nu fie anchetaţi de Poliţie, el precizând că şi legislaţia are problemele ei.
21:50
Bolojan, despre schimbarea ”lăutarului”: E foarte uşor să declari, după ce România a trecut printr-o situaţie dificilă, tot felul de lucruri, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre declaraţia lui Claudiu Manda care a spus că acesta nu cântă de multe ori din acelaţi playlist şi că s-ar putea schimba lăutarul, şeful Guvernului răspunzând că cineva trebuia să îşi asume responsabilitatea când România trecea printr-o situaţie dificilă. Întrebat dacă crede că PSD va ieşi de la guvernare, Bolojan a afirmat că este decizia partidului să facă ceea ce consideră de cuviinţă.
21:40
Premierul României: În ce priveşte situaţia din Groenlanda, este foarte bine că după summit-ul de la Davos lucrurile s-au temperat / Eu cred că noi nu putem fi altfel decât un susţinător al graniţelor, al regulilor internaţionale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a apreciat, vineri seară, că ”este foarte bine” că, după Forumul de la Davos, situaţia referitoare la Groenlanda s-a temperat. Bolojan a precizat că, pentru România, este important să susţină în plan internaţional politici care ţin de respectarea regulilor internaţionale. ”Eu cred că noi nu putem fi altfel decât un susţinător al graniţelor”, apreciază premierul.
21:30
Ilie Bolojan, după ce a fost acuzat de Olguţa Vasilescu că a lăsat Craiova în frig: Eu ştiu bine că la Craiova au fost alocate pentru un CET 168 de milioane de euro timp de 4 ani de zile şi nu s-au făcut lucrări # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum, ci prin implementarea unui proiect serios. Declaraţile vin după ce a fost acuzat de primarul municipoiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, că a lăsat Craiova în frig.
21:20
Arbitrii George Cătălin Roman şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 23-a a Superligii.
21:10
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian.
21:10
Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul SUA: Fiecare om politic face ceea ce consideră/ Nu cred că are o conotaţie de natură penală sau de altă natură/ Nu cred că asta este problema României astăzi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu crede că gestul liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul SUA, este cea mai importantă problemă a României şi consideră că fiecare om politic răspunde pentru ceea ce face. El s-a întrebat cum s-ar simţi românii dacă cineva ar face acelaşi gest cu harta României.
20:50
Premierul Bolojan: Ani de zile n-am avut niciun reprezentant, niciun ministru, la Davos / N-a fost nimic deosebit în acest aspect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, la Forumul de la Davos, România a fost reprezentată de trei miniştri care au avut întâlniri informale, în timp ce în alţi ani nu a fost niciun oficial român la Forumul Economic şi nu a existat nicio problemă. În cursul zilei de luni, Bolojan afirmă că va discuta cu cei care au reprezentat România pentru a vedea ce contacte au avut.
20:40
Reuters: Teama şi uneori aversiunea s-au întâlnit cu resemnarea la Davos, în timp ce Trump a dominat agenda Forumului Economic Mondial # News.ro
În timp ce preşedintele Donald Trump şi alţi înalţi oficiali americani se plimbau pe străzile îngheţate din Davos în această săptămână, frica şi, în unele cazuri, aversiunea se amestecau cu resemnarea faţă de modul de a acţiona al administraţiei de la Washington, relatează Reuters.
20:40
Bolojan: România trebuie să analizeze, împreună cu ţările europene, vis-a-vis de a participa la acest Consiliu pentru Pace/ România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul 1 miliard de dolari # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la Consiliul pentru Pace, iar în privinţa taxei de un miliard de dolari el a precizat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă, însă trebuie justificat interesul naţional.
20:10
Clubul CFR Cluj anunţă, vineri, că l-a împrumutat pe Anton Kresic grupării KF Tirana.
20:10
Franţa investighează moartea a doi bebeluşi după consumul unor formule de lapte aflate în rechemare # News.ro
Autorităţile franceze investighează moartea a doi sugari care ar fi consumat formule de lapte pentru bebeluşi retrase preventiv de pe piaţă la începutul lunii, a anunţat vineri Ministerul Sănătăţii. Deocamdată, nu există dovezi că decesele ar avea legătură cu produsele respective, transmite Reuters.
20:00
Jucătoarea croată de tenis Jana Fett a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv pentru „trei substanţe interzise”, a anunţat vineri Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).
19:50
Parteneriat între Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii – Nou-născuţii din patru maternităţi primesc un ”golden ticket” pentru un spectacol senzorial destinat copiilor de 0-3 ani # News.ro
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii au încheiat un parteneriat care se va derula pe întreaga durată a anului, toţi nou-născuţii din patru maternităţi urmând a primi, în cadrul pachetelor de ”bun venit pe lume” câte un ”golden ticket” pentru un spectacol senzorial. Aceste producţii sunt destinate copiilor de 0-3 ani, iar data participării la eveniment va fi stabilită de către părinţi, când sunt pregătiţi.
19:50
Clubul Rapid Bucureşti a anunţat vineri seară că a semnat un contract pentru un an şi jumătate cu internaţionalul român de la Aris Salonic, Olimpiu Moruţan.
19:40
Tribunalul de Arbitraj Sportiv deschide două birouri temporare la Milano pentru Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) va deschide două birouri temporare pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Camera ad hoc a TAS şi camera antidoping a TAS vor funcţiona la Milano pentru a soluţiona litigiile legate de sport în timpul JO şi pentru a se pronunţa asupra eventualelor cazuri de dopaj.
19:40
Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie # News.ro
Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie. Proiectul SMR de la Doiceşti, tehnologie NuScale, vă avea o capacitate instalata de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW.
19:30
Incendiul din Crans-Montana: Justiţia ordonă eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietar al barului / 70 dintre cei 116 răniţi sunt încă internaţi în spital # News.ro
Jacques Moretti, coproprietarul barului La Constellation care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, va fi eliberat vineri, după ce a stat două săptămâni în arest, a decis justiţia din cantonul Valais. Tragedia, provocată de lumânări cu artificii, s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Dintre aceştia, 70 sunt în continuare în spital, relatează AFP.
19:10
UPDATE. Negocierile trilaterale Ucraina - SUA - Rusia au început. Cine negociază la Abu Dhabi şi ce sugerează componenţa delegaţiei ruse? # News.ro
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă discuţii vineri în Emiratele Arabe Unite, în cadrul primei întâlniri cunoscute la care participă toate cele trei părţi de la începutul războiului acum aproape patru ani.
19:00
Instabilitatea managerială din şcolile româneşti, generată de întârzierile în organizarea concursurilor pentru directori şi de numirile temporare riscă să afecteze grav funcţionarea unităţilor de învăţământ şi calitatea educaţiei, avertizează conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara. Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Viitor pentru România” de la Prima News, în cadrul unei discuţii despre efectele interimatului generalizat din sistemul educaţional.
19:00
Ministrul Economiei, discuţii cu Ambasadorul Franţei în România, despre iniţiativa SAFE şi despre necesitatea consolidării capacităţilor industriale europene # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avut discuţii cu Ambasadorul Franţei în România, E.S. Nicolas Warnery, despre iniţiativa SAFE şi despre necesitatea consolidării capacităţilor industriale europene. Ministrul mai arată că aderarea României la OECD rămâne un obiectiv strategic major, care va consolida poziţia ţării noastre ca destinaţie sigură pentru investiţii, va creşte credibilitatea economiei româneşti şi va susţine integrarea acesteia în lanţurile economice globale, iar susţinerea Franţei în acest proces este esenţială pentru noi.
19:00
Un apel la 112 a anunţat că un elev de 16 ani este inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti / Este posibil să fi consumat un praf de coloare albă # News.ro
Autorităţile au fost alertate, vineri, prin apel la 112, că un elev de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti. Este posibil ca elevul să fi consumat un praf de coloare albă, după ore.
19:00
Echipa FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 23-a din Superligă.
