Armata SUA anunţă că două persoane au murit într-un atac naval în Pacificul de Est, iar o persoană a supravieţuit

22:30

Premierul Ilie Bolojan a respins, vineri seară, scenariul potrivit căruia, din cauza plagiatului de care este acuzat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ar putea ajunge el ministru interimar la Justiţie, iar din această calitate să aleagă şefii pachetelor. ”Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă”, a afirmat Bolojan, precizând că nu este ”atât de inovativ”. În plus, Bolojan crede că sunt necesare proceduri cinstite şi corecte pentru a recâştiga încrederea oamenilor în sistemul juridic.