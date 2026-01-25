Dennis Man înlocuit la pauză de antrenorul de la PSV din cauza lipsei de formă
Dennis Man a dezamăgit în meciul PSV cu NAC Breda, fiind înlocuit la pauză de antrenorul Peter Bosz din cauza ineficienței. Deși a avut o ocazie notabilă, lovind bara, românul a primit o notă mică de 6,4 de la Sofa Score. PSV a smuls un punct în prelungiri, menținându-se în topul campionatului. PSV a remizat … Articolul Dennis Man înlocuit la pauză de antrenorul de la PSV din cauza lipsei de formă apare prima dată în Main News.
• • •
Capitala Groenlandei, Nuuk, a fost lovită de o pană de curent majoră sâmbătă seara, cauzată de un accident și vânt puternic, conform furnizorului local Nukissiorfiit. Incidentul a afectat întreg orașul, dar alimentarea cu electricitate, apă și încălzire a fost restabilită duminică dimineața. Nuuk, capitala Groenlandei, a suferit o pană de curent pe scară largă sâmbătă … Articolul Pena de curent lasă capitala Groenlandei în întuneric total apare prima dată în Main News.
Românii contestă politica externă a lui Nicușor Dan: păreri despre Trump, Davos și NATO # MainNews.ro
Românii își exprimă nemulțumirea față de politica externă a președintelui Nicușor Dan, conform unui sondaj recent. Unii consideră că România nu ar trebui să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump, iar prezența sa la Forumul de la Davos este percepută ca esențială pentru imaginea țării. Încrederea în NATO rămâne majoritară în cazul unui … Articolul Românii contestă politica externă a lui Nicușor Dan: păreri despre Trump, Davos și NATO apare prima dată în Main News.
Cod galben de ninsori, viscol, ploi torențiale și vijelii a fost emis de ANM pentru 18 județe, între 25 și 27 ianuarie. Intensificări ale vântului se așteaptă în Banat și Carpații Meridionali, cu rafale de 90-100 km/h. Județele afectate includ Arad, Timiș, Gorj, Vâlcea, și altele. Consultați prognoza meteo pentru detalii. Cod galben de ninsori, … Articolul Ninsori, viscol și ploi torențiale în 18 județe – Harta codului galben ANM apare prima dată în Main News.
Românii vulnerabili vor beneficia de un voucher de 100 de lei pentru plata gazelor, valabil șase luni, din octombrie până în martie. Ajutorul se acordă pentru a sprijini consumatorii cu facturi mari în sezonul rece, în contextul eliminării plafonării prețurilor de gaze. Bogdan Ivan a detaliat măsurile anticreștere. Românii vulnerabili vor primi un voucher de … Articolul Vouchere pentru gaze pentru românii vulnerabili, după eliminarea plafonării apare prima dată în Main News.
Donald Trump are la dispoziție patru scenarii de intervenție în Iran, de la lovituri simbolice și atacuri asupra aparatului de securitate, până la vizarea infrastructurii economice și eliminarea liderului suprem. Fără trupe la sol, orice acțiune trebuie să fie condusă de iranieni, nu de străini. Mobilizarea USS Abraham Lincoln în Golful Persic reflectă o strategie … Articolul Opțiunile lui Donald Trump în Iran: Ce strategii ar putea fi folosite? apare prima dată în Main News.
Descoperă „Plaha”, serialul popular pe Netflix inspirat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care reflectă corupția și lupta pentru putere din Republica Moldova. Iulian Postelnicu, protagonistul serialului, discută despre impactul său controversat și despre granița dintre ficțiune și realitate, în contextul alegerilor prezidențiale. Serialul Plaha, inspirat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, a devenit un fenomen pe Netflix, abordând … Articolul Plaha, un păcălici periculos: cum un oligarh poate aduce probleme altora apare prima dată în Main News.
Consilierul prezidențial Radu Burnete afirmă că lumea post-1945 a dispărut, subliniind necesitatea unei redefinitions strategice pentru România. La Forumul de la Davos, el pledează pentru o transformare economică, o diplomatie agresivă și consolidarea puterii interne și externe a țării. România trebuie să își refolosească experiența din trecut pentru a prospera. Radu Burnete afirmă că ordinea … Articolul Radu Burnete: Lumea post-1945 s-a schimbat, trăim o mitologie comunistă apare prima dată în Main News.
Iva Jovic, la doar 18 ani, a impresionat la Australian Open, ajungând în sferturi fără a pierde vreun set. Cu o victorie uimitoare 6-0, 6-1 asupra Yulia Putintseva, tânăra jucătoare din SUA se pregătește de meciul decisiv împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka. O nouă stea în tenisul feminin! Iva Jovic, în vârstă de 18 ani, … Articolul Nouă stea la Australian Open: La 18 ani, doboară recorduri și favoriți apare prima dată în Main News.
Furia din Minneapolis crește după împușcarea lui Alex Pretti de către agenții ICE. Proteste masive au avut loc în urma morții sale, iar familia denunță minciunile administrației Trump. Tensiunile continuă în oraș, cu acuzații de violență și abuz din partea agenților federali în contextul operațiunilor anti-imigranți. Moartea lui Alex Pretti, împușcat de agenții ICE în … Articolul Furie în Minneapolis: Familie denunță minciunile administrației Trump după împușcare apare prima dată în Main News.
Guvernul a adoptat un proiect de lege ce permite participarea online la procese, conform reglementărilor europene. Acest act normativ facilitează accesul la justiție prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, asigurând securitatea și confidențialitatea datelor, în conformitate cu legislația națională. Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru digitalizarea justiției, conform reglementărilor europene Proiectul permite participarea online … Articolul Digitalizare în justiție: Participare online la procese prin lege inovatoare apare prima dată în Main News.
Jucătoarea croată de tenis Jana Fett a fost suspendată temporar după ce testele antidoping au reconfirmat prezența a trei substanțe interzise: ostarina, LGD-4033 și GW501516. Aceste substanțe au efecte anabolice și sunt asociate cu riscuri grave pentru sănătate. ITIA confirmă suspendarea, dar Fett nu a contestat încă decizia. Jucătoarea croată Jana Fett a fost suspendată … Articolul Simona Halep suspendată din nou pentru dopaj cu trei substanțe interzise apare prima dată în Main News.
Plafonarea prețului gazelor naturale va fi eliminată pe 31 martie 2026, după un process treptat, anunță ministrul energiei, Bogdan Ivan. În piață, există deja oferte competitive. Ministerul a implementat măsuri preventive pentru a evita creșteri semnificative ale facturilor, diferit față de energia electrică. Plafonarea prețului la gaze naturale se va încheia treptat din 31 martie … Articolul Dispare plafonarea la gaze din 31 martie, facturi mai mari pentru români apare prima dată în Main News.
Un tânăr de 16 ani din Cannes, Franța, a provocat un accident cu Porsche-ul părinților în timp ce era urmărit de poliție. Conducând cu viteză mare, adolescentul a pierdut controlul vehiculului. Ambii minori au fost reținuți și plasați în arest preventiv, iar incidentul a generat o dezbatere în media locală. Un adolescent de 16 ani … Articolul Accident provocat de un tânăr de 16 ani, urmărit de poliție în Franța apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan afirmă că SUA rămân un partener strategic esențial pentru România, subliniind importanța relației transatlantice. În urma unei întâlniri la Bruxelles, el a menționat că este vital să se evite escaladarea tensiunilor și să se revină la dialog constructiv pentru securitatea în Uniunea Europeană. Nicușor Dan subliniază importanța SUA ca partener strategic esențial pentru … Articolul Nicușor Dan: SUA, partener strategic esențial pentru stabilitate globală apare prima dată în Main News.
Imaginile video surprind momentul tragic în care Alex Pretti, asistent medical din Minneapolis, este împușcat de agenți federali în timp ce era imobilizat la pământ. Incidentul contrazice versiunea oficială a autorităților, generând proteste și apeluri la justiție. Uciderea sa este a treia din luna ianuarie. Imagini video arată cum Alex Pretti a fost împușcat de … Articolul Alex Pretti, pus la pământ și împușcat de agenții federali – Imagini șocante apare prima dată în Main News.
Franța și Portugalia au oferit un meci spectaculos la Euro 2026, înregistrând un record de 84 de goluri. Victory 46-38 a Franței a stabilit un nou standard pentru turneele finale de handbal. Cu un prim sfert dominant de 28-15, jocul a fost marcat de un atac impresionant din partea ambelor echipe, ridicând ștacheta în handbalul … Articolul Franța și Portugalia stabilizează un record de goluri la Euro 2026 apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a subliniat solidaritatea Uniunii Europene cu Danemarca și Groenlanda și intenția de a investiga apărarea zonei arctice. Discuțiile au inclus și subiecte precum tarifele, Ucraina și Gaza, evidențiind lipsa de consens pe tema Gazei, dar dorința de implicare a Europei în procesul de pace. Uniunea Europeană reafirmă solidaritatea cu Danemarca și Groenlanda … Articolul Concluziile Consiliului European: Nicușor Dan susține Danemarca și Groenlanda apare prima dată în Main News.
Informații despre panică în conducerea interimară a Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro. O înregistrare scursă dezvăluie amenințările din partea SUA și eforturile oficialilor de a menține puterea. Delcy Rodríguez subliniază unitatea și cooperarea cu Washingtonul în contextul tensiunilor interne. O înregistrare scursă dezvăluie o întâlnire între oficiali venezueleni și susținători pro-guvernamentali după capturarea lui … Articolul Panica în conducerea interimară după arestarea lui Maduro, amenințări din SUA apare prima dată în Main News.
Ceața densă și poleiul afectează circulația pe autostrăzile din România, vizibilitatea scăzând sub 200 de metri în 19 județe, inclusiv Argeș, Brașov și Constanța. Avertizări ANM Cod galben pentru ghețuș și chiciură. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să folosească sistemele de iluminare. Ceață densă afectează circulația în 19 județe din România și … Articolul Ceață și polei pe autostrăzile României: județele cu vizibilitate redusă apare prima dată în Main News.
Președintele ucrainean Zelenski anunță discuții constructive cu Rusia și SUA la Abu Dhabi, având loc întâlniri trilaterale. Deși nu s-a ajuns la un acord, oficialii au remarcat progrese în cadrul negocierilor. O nouă întâlnire este programată să aibă loc săptămâna viitoare, cu speranțe de avansare în soluționarea conflictului. Președintele ucrainean Zelenski a declarat că întâlnirile … Articolul Negocieri neașteptate între ruși și ucraineni la Abu Dhabi: ce urmează? apare prima dată în Main News.
Cristi Chivu își plătește datoriile către Jose Mourinho după ce antrenorul portughez a criticat alegerea sa ca tehnician al Inter. Mourinho a afirmat că numirea antrenorilor fără experiență este o surpriză, subliniind dificultățile întâmpinate recent la Benfica. Chivu răspunde criticilor și se concentrează pe succesul echipei sale. Jose Mourinho critcă alegerea lui Cristi Chivu ca … Articolul Cristi Chivu își plătește datoriile, refuzând criticile lui Jose Mourinho apare prima dată în Main News.
Bărbat de 80 de ani descoperit în subsolul unei case din Helsinki, trăind în condiții degradante timp de 20 de ani. Autoritățile investighează posibilele abuzuri și exploatarea sa de către locatarii casei. Cazul ridică suspiciuni de trafic de persoane și viață precară, bărbatul fiind plasat în îngrijirea instituțiilor competente. Bărbat de 80 de ani găsit … Articolul Octogenar descoperit după 20 de ani în subsolul din Helsinki apare prima dată în Main News.
Vânzarea de medicamente ilegale în târguri și pe internet crește rapid, punând în pericol sănătatea românilor. Produse expirate, fără prospect și garanție, pot provoca intoxicații sau chiar deces. Medicii avertizează asupra riscurilor. Alege întotdeauna farmaciile autorizate pentru siguranța ta. Vânzarea de medicamente aduse din străinătate în târguri se intensifică, cu prețuri mici atrăgând cumpărătorii. Produsele, … Articolul Pericolele medicamentelor ilegale vândute online și în târguri apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a declarat că există bătălii mai importante decât acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Prioritățile sale includ consolidarea justiției și combaterea evaziunii fiscale. Încercările de a submina procedurile legale privind numirea șefilor parchetelor sunt denunțate de PSD. Nicușor Dan a declarat că preferă să se concentreze pe bătălii mai importante, … Articolul Nicușor Dan: „Acuzațiile de plagiat nu sunt priorități esențiale” apare prima dată în Main News.
Leo Grozavu, antrenorul FC Botoșani, a avut o reacție dură la adresa arbitrului Marcel Bîrsan după meciul pierdut în fața Universității Craiova. Sancționat rapid cu cartonaș galben, Grozavu a acuzat arbitrajul și a subliniat tendința lui Bîrsan de a fi autoritar, stârnind controverse în jurul deciziei sale. Leo Grozavu, antrenorul FC Botoșani, a atacat dur … Articolul Leo Grozavu îl desființează pe Marcel Bîrsan după Craiova – Botoșani apare prima dată în Main News.
Descoperă cele șapte greșeli pe care trebuie să le eviți la interviul de angajare. Învață cum să te pregătești eficient, cum să îți prezinți profesionlismul online și să alegi ținuta potrivită. Află importanța mesajului de mulțumire și sfaturile utile pentru a face o impresie pozitivă recrutorilor. Fă cercetări despre companie înainte de interviu Alege o … Articolul Șapte greșeli de evitat la interviul de angajare: ghid de etichetă business apare prima dată în Main News.
Casa Albă a generat o imagine cu Donald Trump și un pinguin în Groenlanda, provocând critici, deoarece pinguinii nu trăiesc în această regiune. Această eroare a fost subliniată de cercetători și autorități, iar reacțiile ironice au apărut pe rețelele sociale. Situația subliniază confuziile din comunicarea oficială. Casa Albă a publicat o fotografie generată de inteligența … Articolul Trump și un pinguin în Groenlanda: Specie neadaptată peisajului arctic apare prima dată în Main News.
Sute de persoane semnează o petiție pentru demiterea Ministrului Culturii, András Demeter, acuzându-l de management defectuos și prejudicierea sectorului cultural. Protestele din fața ministerului reflectă nemulțumirile lucrătorilor din cultură legate de subfinanțare, salarii mici și lipsa unei viziuni coerente. Sute de persoane semnează o petiție pentru demiterea Ministrului Culturii, András Demeter, acuzând management defectuos Protestele … Articolul Controversele din jurul demiterii Ministrului Culturii András Demeter apare prima dată în Main News.
O bază de date cu 149 de milioane de date de autentificare, inclusiv 48 de milioane de credențiale Gmail, a fost expusă online. Cercetătorul Jeremiah Fowler a descoperit că informațiile au fost colectate prin malware și keylogging. Utilizatorii sunt sfătuiți să-și protejeze dispozitivele și conturile. 149 de milioane de date de autentificare, inclusiv 48 de … Articolul 149 de milioane de date de autentificare Gmail expuse online apare prima dată în Main News.
Filipe Coelho a adus Universitatea Craiova pe primul loc în Liga 1, după o victorie de 2-0 împotriva FC Botoşani. Tehnicianul a subliniat importanța tacticii în repriza a doua și a mulțumit suporterilor pentru sprijin. Detalii despre cartonașul galben și reacțiile sale găsiți în articolul complet. Filipe Coelho a adus Universitatea Craiova pe primul loc … Articolul Coelho, după victoria cu Botoșani: ‘Scorul reflectă realitatea jocului!’ apare prima dată în Main News.
Doi adolescenți din Timiș au fost arestați pentru uciderea colegului lor, Mario, din cauza invidiei pentru bunurile sale precum o trotinetă electrică și un ATV. Crima a fost planificată timp de o lună, iar un al treilea băiat de 13 ani este cercetat în libertate. Expertiza psihiatrică este în desfășurare. Doi adolescenți din Timiș, în … Articolul Motivele crimei din Timiș: adolescenți, trotinetă electrică și ATV apare prima dată în Main News.
Oana Țoiu afirmă că Europa trebuie să depășească nostalgia și să construiască o nouă colaborare cu SUA. În urma discursului lui Donald Trump de la Davos, șefa diplomației române subliniază importanța unui parteneriat transatlantic solid pentru securitate și dezvoltare economică. România susține NATO și relația cu SUA. Oana Țoiu susține că Europa trebuie să construiască … Articolul Oana Țoiu: Europa trebuie să colaboreze cu SUA pentru un nou început apare prima dată în Main News.
Generalul Zhang Youxia, un apropiat al lui Xi Jinping, este anchetat pentru corupție, într-un context de epurări în armata chineză. Această investigație survine după speculații legate de absența sa de la întâlnirile oficiale. Xi a lansat o campanie anticorupție, vizând numeroși oficiali, inclusiv din conducerea militară. Zhang Youxia, cel mai înalt gradat militar din China, … Articolul Generalul Zhang Youxia, aliat al lui Xi Jinping, sub anchetă pentru corupție apare prima dată în Main News.
Instructorul de schi Horațiu Cristea analizează diferențele dintre pârtiile românești și cele străine, subliniind disciplina din afară, pârtii mai late și organizarea superioară. De asemenea, el discută despre impactul vremii calde și al lipsei zăpezii naturale asupra turiștilor și instructorilor, evidențiind pasiunea crescută pentru schi în România. Sezonul de schi 2025-2026 a început mai târziu … Articolul Diferențe între pârtiile românești și cele străine: disciplina în schi apare prima dată în Main News.
Nou incident de împușcare în Minneapolis de către agenții federali ai lui Trump | VIDEO # MainNews.ro
O persoană a fost împușcată mortal de agenții federali în Minneapolis, provocând proteste intense. Incidentul s-a petrecut în timpul unei operațiuni a DHS, iar victimei i s-a oferit îngrijire medicală, dar a decedat. Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a cerut încetarea imediată a acțiunilor federale. Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de … Articolul Nou incident de împușcare în Minneapolis de către agenții federali ai lui Trump | VIDEO apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan afirmă că actuala coaliție guvernamentală este în situație mai gravă decât acum șase-șapte luni. El subliniază că, deși situația fiscală s-a stabilizat, investitorii se îngrijorează acum de stabilitatea generală a țării. Optimismul rămâne, cu responsabilitate în continuarea guvernării. Nicușor Dan afirmă că actuala coaliție guvernamentală se află într-o situație mai proastă decât acum … Articolul Nicușor Dan: Coaliția actuală e mai slabă decât acum 6-7 luni apare prima dată în Main News.
Ștefan Baiaram a suferit o entorsă în meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani, încheiat cu 2-0 pentru olteni. Atacantul a declarat că va discuta cu medicul echipei pentru detalii despre recuperare. Baiaram speră să se refacă în perioada liberă și își dorește să câștige titlul alături de echipă. Ștefan Baiaram a suferit o entorsă în … Articolul Verdict după accidentul lui Ștefan Baiaram în meciul Universitatea Craiova – Botoșani apare prima dată în Main News.
Crima șocantă a lui Mario Alin Berinde a stârnit apeluri pentru schimbarea legislației privind minori. Dan Negru susține că pedepsele pentru infracțiuni comise de minori trebuie să fie mai aspre pentru a descuraja violența. Consideră că legislația românească este prea blândă și necesită reforme urgente pentru protejarea societății. Dan Negru solicită modificarea legislației pentru minori … Articolul În multe state americane, ar fi fost deja închis pentru fapte similare apare prima dată în Main News.
Eforturile de pace între Ucraina, Rusia și Statele Unite au fost umbrite de atacuri rusești devastatoare în noaptea de vineri spre sâmbătă, vizând orașele Kiev, Harkov, Cernihiv și Sumî. Președintele Zelenski solicită un răspuns ferm împotriva agresiunii, subliniind necesitatea urgentă de asistență militară. Eforturile de pace sunt umbrite de atacurile rusești asupra Ucrainei, conform ministrului … Articolul Pace sau teroare? Întâlniri trilaterale și provocări diplomatice apare prima dată în Main News.
Un șofer de 64 de ani a evitat o coliziune gravă după ce un TIR a blocat intenționat autostrada în Germania. Poliția investighează incidentul ca o tentativă de omor, subliniind pericolul extrem al unei manevre deliberate. Miracolul că nu au fost victime se datorează reacției rapide a bărbatului. Un șofer de 64 de ani a … Articolul Șofer de 64 de ani, aproape la moarte din cauza unui TIR pe autostradă în Germania apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu a adunat zeci de susținători în Parcul Carol I pentru a celebra 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Evenimentul a inclus depunerea unei coroane la Monumentul Ostașului Necunoscut, scandări de susținere și dansuri populare. Atmosfera vibrantă a fost completată cu mesaje pe pancarte, simbolizând unitatea națională. Călin Georgescu a participat la … Articolul Susținători Călin Georgescu s-au adunat în Parcul Carol I pentru a-l întâlni apare prima dată în Main News.
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, stârnind controverse și critici în România. După acest gest, liderul AUR a ironizat situația mâncând fursecuri cu steagul României, comentând că românii vor să fie la masă, nu în meniu. Politicienii români au reacționat ferm, condamnd acțiunile lui Simion. George Simion a tăiat un tort în … Articolul George Simion, ironii și tortul Groenlandei: fursec tricolor în prim-plan apare prima dată în Main News.
Dennis Man a avut un meci tumultuos în PSV – NAC Breda, fiind înlocuit după 45 de minute. Deși a lovit bara și a avut alte ocazii mari, românul nu a reușit să înscrie. Meciul a fost marcat de o revenire rapidă a oaspeților, care au marcat de două ori în minutul final al primei … Articolul Dennis Man, înlocuit după 45 de minute contra NAC Breda, a lovit bara! apare prima dată în Main News.
Regimentul Azov, inițial o grupare de suporteri, s-a transformat într-o unitate de elită a armatei ucrainene. Fondat în 2014 în contextul conflictului din estul Ucrainei, Azov a evoluat de la autoapărare la o forță militară formală, implicată în lupte strategice și controversată pe plan internațional. Batalionul Azov, format în 2014, a evoluat dintr-o grupare de … Articolul Regimentul Azov: De la suporteri la unitate de elită în armata ucrainene apare prima dată în Main News.
Anxietatea legată de inteligența artificială crește în rândul angajaților, care se tem de posibila inutilitate profesională. Terapeuții subliniază importanța înțelegerii valorii personale și gestionării emoțiilor în fața schimbărilor din piața muncii. Adaptarea și reflecția asupra planurilor de viitor sunt esențiale. Angajații își exprimă anxietatea legată de inteligența artificială și impactul acesteia asupra locurilor de muncă … Articolul Teama de a deveni inutil: o provocare comună în viață apare prima dată în Main News.
Jared Kushner, ginerele lui Trump, plănuiește o stațiune de lux pe insula Sazan din Albania, criticată de 41 de ONG-uri care cer suspendarea proiectului. Organizațiile avertizează asupra riscurilor pentru biodiversitate și habitatele marine din zonă. Proiectul este estimat la 1,4 miliarde de euro. Jared Kushner propune un proiect de stațiune de lux pe insula Sazan … Articolul Ginerele lui Trump propune un proiect de lux în Albania, contestat de ONG-uri apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în PNL, nu există doritori pentru funcția de premier, subliniind că problema principală rămâne dezechilibrul financiar al administrațiilor locale. Bolojan a evidențiat necesitatea reducerii deficitelor și a costurilor cu dobânzile pentru a susține investițiile esențiale în România. Premierul Ilie Bolojan infirmă zvonurile privind dorința de a prelua funcția de … Articolul Bolojan: PNL nu urmărește postul de premier, atenție la finanțele locale apare prima dată în Main News.
Giovanni Becali sugerează transferul lui Daniel Bîrligea pentru 7 milioane de euro, sub clauza de reziliere. El propune ca Gigi Becali să investească ulterior în alt atacant cu 2-3 milioane de euro. Becali subliniază importanța gestionează jucătorilor care nu mai corespund așteptărilor. Giovanni Becali recomandă transferul lui Daniel Bîrligea pentru 7 milioane de euro Bîrligea … Articolul Giovanni Becali solicită transferul lui Bîrligea pe 7 milioane de euro! apare prima dată în Main News.
Grecia intenționează să înăsprească pedepsele pentru migrația ilegală, ONG-uri protestează # MainNews.ro
Grecia intenționează să înăsprească pedepsele pentru migrația ilegală, inclusiv închisoarea pe viață pentru traficanți și expulzarea imediată a migranților condamnați. Proiectul a stârnit critici din partea a 56 de ONG-uri, care susțin că noile sancțiuni afectează grav activitatea organizațiilor care ajută migranții. Ministerul grec al migrației a propus un proiect de lege pentru înăsprirea pedepselor … Articolul Grecia intenționează să înăsprească pedepsele pentru migrația ilegală, ONG-uri protestează apare prima dată în Main News.
