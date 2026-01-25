Pena de curent lasă capitala Groenlandei în întuneric total

02:40

Jared Kushner, ginerele lui Trump, plănuiește o stațiune de lux pe insula Sazan din Albania, criticată de 41 de ONG-uri care cer suspendarea proiectului. Organizațiile avertizează asupra riscurilor pentru biodiversitate și habitatele marine din zonă. Proiectul este estimat la 1,4 miliarde de euro. Jared Kushner propune un proiect de stațiune de lux pe insula Sazan