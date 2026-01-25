Nouă stea la Australian Open: La 18 ani, doboară recorduri și favoriți

03:40

Un șofer de 64 de ani a evitat o coliziune gravă după ce un TIR a blocat intenționat autostrada în Germania. Poliția investighează incidentul ca o tentativă de omor, subliniind pericolul extrem al unei manevre deliberate. Miracolul că nu au fost victime se datorează reacției rapide a bărbatului. Un șofer de 64 de ani a … Articolul Șofer de 64 de ani, aproape la moarte din cauza unui TIR pe autostradă în Germania apare prima dată în Main News.