Business MAGAZIN. Cine este Mădălina Cocan, cofondatoare Lăptăria cu Caimac: „Viaţa în sine este motivaţie. Nu avem nevoie de motive ca să trăim... iar a trăi înseamnă, mereu, să mergem mai departe”
Ziarul Financiar, 25 ianuarie 2026 19:15
Cum vede viitorul capitalismul Larry Fink, şeful BlackRock, cel mai influent om de pe pieţele financiare ale lumii: Inteligenţa Artificială ar putea deveni următorul mare eşec al capitalismului. Beneficiile enorme ale bogăţiei din anii ’90 încoace nu au fost distribuite echitabil. Ideologia capitalistă care împinge AI o face în detrimentul majorităţii care trăieşte din salarii # Ziarul Financiar
Top 10 salarii în funcţie de facultatea absolvită: Diplomele din IT domină clasamentul, medicina şi dreptul rămân în urmă # Ziarul Financiar
Absolvenţii de Automatică şi calculatoare, Informatică şi Cibernetică conduc detaşat clasamentul salariilor absolvenţilor, cu venituri brute lunare care depăşesc pragul de 12.000 de lei şi rate de angajare apropiate de 90%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor platformei angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturile, la un an de la finalizarea studiilor.
Databricks, gigantul de date cofondat de românii Ion Stoica şi Matei Zaharia, obţine un credit de 1,8 miliarde de dolari înainte de o posibilă listare la bursă. Compania are acces la peste 7 miliarde de dolari în finanţare # Ziarul Financiar
Databricks se numără printre companiile de tehnologie cu evaluări ridicate care sunt considerate candidate pentru o listare publică în 2026, alături de Anthropic, Canva, OpenAI şi Stripe. Ali Ghodsi, cofondator şi CEO al Databricks, a declarat pentru CNBC în decembrie că nu exclude o ofertă publică iniţială în acest an.
Dezvoltatorul de software Pluridio a recrutat-o pe Oana Diaconu pentru funcţia de Chief of Projects, în contextul extinderii pe pieţele externe # Ziarul Financiar
Pluridio, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru pieţele financiare, a anunţat numirea Oanei Diaconu în rolul de Chief of Projects. Această mişcare strategică vine pe fondul accelerării extinderii internaţionale a companiei, noul executiv având misiunea de a susţine livrarea simultană a implementărilor aflate în derulare pe mai multe pieţe din Europa.
Samus Tec, controlată de antreprenorul Ioan Tecar, investeşte 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor în Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş # Ziarul Financiar
Compania Samus Tec din Dej, judeţul Cluj, specializată în fabricarea betonului şi a elementelor prefabricate, deţinută de Ioan Tecar, unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, cu businessuri în multiple sectoare, va investi 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor, ce urmează să fie realizată pe un teren de 7.587 mp din Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş, administrat de Maramureş Business Park.
Cât va mai creşte impozitul pe proprietate? Din 2027, România ar urma să folosească un model de impozitare bazat pe valoarea de piaţă. Ilie Bolojan: „Noi am rămas cu nişte indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a explicat pentru Radio România Actualităţi cum va fi reformat sistemul impozitului pe proprietate în România. Taxele în sine nu vor creşte automat în 2027, deşi modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piaţa imobiliară.
Veşti bune pentru români de la guvern. Premierul Ilie Bolojan: „Nu vor mai creşte taxe şi impozite, greutatea va fi preluată şi de către aparatul de stat” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că anul în curs marchează finalul măsurilor de corectare a deficitului bugetar şi a dat asigurări că nu vor fi introduse noi taxe sau impozite. În schimb, Guvernul pregăteşte pachete de sprijin economic.
