Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Vând urgent apartament fără apă caldă şi căldură

Absolvenţii de Automatică şi calculatoare, Informatică şi Cibernetică conduc detaşat clasamentul salariilor absol­venţilor, cu venituri brute lunare care depăşesc pragul de 12.000 de lei şi rate de angajare apropiate de 90%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor platformei angajabilitate.uefiscdi.ro, reali­zată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează infor­maţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturile, la un an de la finalizarea studiilor.