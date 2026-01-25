Europa se confruntă cu o criză sturcturală a sistemelor de pensii şi nu mai poate evita creşterea vârstei de pensionare. Studiul de caz al Spaniei explică motivele economice
Ziarul Financiar, 25 ianuarie 2026 22:15
Budapesta nu va fi probabil capătul liniei feroviare Budapesta-Belgrad, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria Ungariei. Viena s-ar putea alătura acestuia # Ziarul Financiar
Calea ferată Budapesta-Belgrad, un proiect comun al Chinei, Ungariei şi Serbiei, nici nu s-a deschis încă şi deja circulă zvonuri despre extinderi ale acesteia, notează Daily News Hungary.
Cum vede viitorul capitalismul Larry Fink, şeful BlackRock, cel mai influent om de pe pieţele financiare ale lumii: Inteligenţa Artificială ar putea deveni următorul mare eşec al capitalismului. Beneficiile enorme ale bogăţiei din anii ’90 încoace nu au fost distribuite echitabil. Ideologia capitalistă care împinge AI o face în detrimentul majorităţii care trăieşte din salarii # Ziarul Financiar
Top 10 salarii în funcţie de facultatea absolvită: Diplomele din IT domină clasamentul, medicina şi dreptul rămân în urmă # Ziarul Financiar
Absolvenţii de Automatică şi calculatoare, Informatică şi Cibernetică conduc detaşat clasamentul salariilor absolvenţilor, cu venituri brute lunare care depăşesc pragul de 12.000 de lei şi rate de angajare apropiate de 90%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor platformei angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturile, la un an de la finalizarea studiilor.
Databricks, gigantul de date cofondat de românii Ion Stoica şi Matei Zaharia, obţine un credit de 1,8 miliarde de dolari înainte de o posibilă listare la bursă. Compania are acces la peste 7 miliarde de dolari în finanţare # Ziarul Financiar
Databricks se numără printre companiile de tehnologie cu evaluări ridicate care sunt considerate candidate pentru o listare publică în 2026, alături de Anthropic, Canva, OpenAI şi Stripe. Ali Ghodsi, cofondator şi CEO al Databricks, a declarat pentru CNBC în decembrie că nu exclude o ofertă publică iniţială în acest an.
Dezvoltatorul de software Pluridio a recrutat-o pe Oana Diaconu pentru funcţia de Chief of Projects, în contextul extinderii pe pieţele externe # Ziarul Financiar
Pluridio, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru pieţele financiare, a anunţat numirea Oanei Diaconu în rolul de Chief of Projects. Această mişcare strategică vine pe fondul accelerării extinderii internaţionale a companiei, noul executiv având misiunea de a susţine livrarea simultană a implementărilor aflate în derulare pe mai multe pieţe din Europa.
