Campioana en-titre de la Australian Open, OUT în optimi. Eșec în două seturi în fața unei compatrioate

Steven Nsimba a reuşit să se impună la Universitatea Craiova şi să fie omul care aduce golurile. El a marcat şi cu Petrolul o "dublă", iar cu Botoşani a oferit o pasă decisivă. Evoluţia lui a fost lăudată de Pavel Badea, care vine cu o propunere interesantă pentru CFR Cluj. Şi anume naturaliuarea acestuia şi […]